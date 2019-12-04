İki yeni 5G destekli işlemci: Snapdragon 865 ve 765

Qualcomm düzenlediği etkinlikte 2020 yılının amiral gemilerinde kullanılacak olan yeni işlemcisi Snapdragon 865 tanıtıldı. Ayrıca orta-üst seviye telefonlarda kullanılacak olan Snapdragon 765‘de bu etkinlikte duyuruldu.

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Qualcomm, 5G bağlantı teknolojisinin dünya çapında popülerleşmesinden sonra, iki yeni 5G destekli işlemcisini tanıttı. 2020 yılının tüm amiral gemilerinde kullanılacak olan Snapdragon 865‘de bu etkinlikte tanıtıldı. Açıklanan detaylara göre, Snapdragon 865 ile dahili bir modem gelmiyor. Yani bu işlemciyi kullanacak olan telefonlar, ayrıca bir 5G modemi de cihaza eklemek zorunda kalacak. Ayrıca eklenecek modem ile birlikte 5G bağlantı teknolojisi cihazlara sunulmuş olacak. Aynı zamanda, Snapdragon 865 kullanıp 4G modem eklemek isteyen üreticilere de bir kötü haber geldi. Bu yeni işlemci ile 4G modem kullanmak mümkün olmayacak.

Amiral gemisi işlemci, 164 MP çözünürlüğündeki sensörlere izin verebiliyorken, 8K 60fps ve 8K 30fps video çekebilme desteğini de bizlere sunabiliyor. Saniyede 15 Trilyon işlem gerçekleştirebilen bu işlemci bir önceki nesle göre iki kat daha fazla yapay zeka işlemi yapabiliyor. Ayrıca bu işlemci içerisinde barındırdığı 3D Sonic Max desteği ile daha fazla alanda daha iyi ekran altı parmak izi tanımlama gerçekleştirebiliyor.

Qualcomm ayrıca orta-üst segment cihazlara hitap etmesi için, Snapdragon 765‘i de bu etkinlikte tanıttı. Bu yeni orta-üst segment işlemcide 5G desteğine sahip geliyorken, bu da artık orta seviye telefonlarda da 5G desteğini göreceğimize işaret ediyor. Snapdragon 765, 4K videolarda HDR 10 desteği sunabiliyorken, yapay zeka işlemlerinde oldukça başarılı olacak gibi görünüyor. Ayrıca şirket tarafından açıklanan bir bilgiye göre Snapdragon 865‘i ilk kullanacak telefon Xiaomi Mi 10 serisi olacak.