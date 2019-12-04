Haber
İki yeni 5G destekli işlemci: Snapdragon 865 ve 765
Qualcomm düzenlediği etkinlikte 2020 yılının amiral gemilerinde kullanılacak olan yeni işlemcisi Snapdragon 865 tanıtıldı. Ayrıca orta-üst seviye telefonlarda kullanılacak olan Snapdragon 765‘de bu etkinlikte duyuruldu.
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Qualcomm, 5G bağlantı teknolojisinin dünya çapında popülerleşmesinden sonra, iki yeni 5G destekli işlemcisini tanıttı. 2020 yılının tüm amiral gemilerinde kullanılacak olan Snapdragon 865‘de bu etkinlikte tanıtıldı. Açıklanan detaylara göre, Snapdragon 865 ile dahili bir modem gelmiyor. Yani bu işlemciyi kullanacak olan telefonlar, ayrıca bir 5G modemi de cihaza eklemek zorunda kalacak. Ayrıca eklenecek modem ile birlikte 5G bağlantı teknolojisi cihazlara sunulmuş olacak. Aynı zamanda, Snapdragon 865 kullanıp 4G modem eklemek isteyen üreticilere de bir kötü haber geldi. Bu yeni işlemci ile 4G modem kullanmak mümkün olmayacak.
Amiral gemisi işlemci, 164 MP çözünürlüğündeki sensörlere izin verebiliyorken, 8K 60fps ve 8K 30fps video çekebilme desteğini de bizlere sunabiliyor. Saniyede 15 Trilyon işlem gerçekleştirebilen bu işlemci bir önceki nesle göre iki kat daha fazla yapay zeka işlemi yapabiliyor. Ayrıca bu işlemci içerisinde barındırdığı 3D Sonic Max desteği ile daha fazla alanda daha iyi ekran altı parmak izi tanımlama gerçekleştirebiliyor.
Qualcomm ayrıca orta-üst segment cihazlara hitap etmesi için, Snapdragon 765‘i de bu etkinlikte tanıttı. Bu yeni orta-üst segment işlemcide 5G desteğine sahip geliyorken, bu da artık orta seviye telefonlarda da 5G desteğini göreceğimize işaret ediyor. Snapdragon 765, 4K videolarda HDR 10 desteği sunabiliyorken, yapay zeka işlemlerinde oldukça başarılı olacak gibi görünüyor. Ayrıca şirket tarafından açıklanan bir bilgiye göre Snapdragon 865‘i ilk kullanacak telefon Xiaomi Mi 10 serisi olacak.
Güvenlik
ESET yeni güvenlik yazılımlarını piyasaya sürdü
Bilgisayarlar için güvenlik yazılımları üreten ESET, özel olanın özel kalması için yeni güvenlik sorunlarına odaklanmış 2020 model yazılımlarını piyasaya sürdü.
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İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısında ESET NOD32 Antivirus’ün yanı sıra Internet Security ve Smart Security Premium programlarının 2020 yılı sürümleri tanıtıldı. Yeni sürümler, en güncel virüs, truva atı, solucan, rootkit ve botnetleri koruyor. Ayrıca oltalama teknikleri, fidye yazılımları, casus programları ve kripto madenci yazılımları gibi kötü amaçlı kodlarla mücadele etmek için tasarlandı.
Dünya genelinde her yıl yaklaşık 130 milyon yeni zararlı yazılım ortaya çıkarken, her 4 saniyede bir ESET yazılımları bir tehtidle karşılaşıyor. Yeni sürümlerle birlikte, 13 ana koruma modülü oluşturulmuş durumda. Bu 13 modülün yanı sıra Web Kamerası Koruması, Akıllı Ev Koruması, Oyun Modu, Ebeveyn Kontrolü, Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması, Parola Yöneticisi ve Güvenli Veri Şifrelemesi gibi onlarca modül daha, verilerimize ulaşmaya çalışanlara karşı koyuyor.
Gizliliğe yönelik yapılan yeni sürüm yükseltmelerinde, makine öğrenmesi ile birçok farklı algoritma çalışıyor. Ayrıca ESET tarafından sunulan Tam Disk Şifrelemesi özelliği ile ESET Full Disk Encryption (EFDE) ile çözüm sunuyor.
Google yönetiminde, yeni bir dönem başlıyor!
Google, geçtiğimiz senelerde yeni bir şirket kurarak tüm faaliyetlerini Alphabet Inc. çatısı altında yapacağını açıklamıştı. Bu açıklamayla birlikte Google dahil olmak üzere altında bulunan tüm şirketler Alphabet Inc’e geçmişti.
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Bugün, Google’ın kurucularından Larry Page ve Sergey Brin, şu andaki rollerinden ayrılacaklarını duyurdu. Dünyanın en geniş arama motorlarından birinin yaratıcıları için tarihi bir adım olacak bu ayrılık duyurusu aynı zamanda firma içerisinde yepyeni bir dönem olarak adlandırılıyor.
Google’ın şu anda CEO’luğunu üstlenen Sundar Pichai, uzun süredir bu görevini devam ettirmekteydi. Başarılı işler yürüten Pichai, artık Alphabet Inc.’in eski kurucu ortakların yürütmekte olduğu yönetim faaliyetlerini gerçekleştirecek.
Bu değişiklik yeni şirketin kuruluşundan dört yıl sonra gerçekleşti. Holdingleşme kararı alan Google’ın yöneticileri 20 seneye aşkındır bu görevi devam ettirmenin vermiş olduğu yorgunlukla bu kararı almış olabilirler. Page ve Brin’în veda notları ise bunu kanıtlar nitelikte olmuş.
2019 yılı itibariyle artık Google bir kişilik. Google’ı biz doğurduk, büyüttük ve artık çocuğumuza veda etme zamanımız geldi. Artık 21 yaşında olgun bir bireyle karşı karşıyayız. Bize de kümesi terk etmek düşer. Hem geliştirmesinde hem de yönetiminde uzun seneler bulunduğumuz şirketimizden ebeveyn görevini üstlenerek çıkmanın verdiği gururu yaşıyoruz.
Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Google’ın babaları evlatlarını öksüz bırakmayacaklar. Yazının devamında, şu ifadeler kullanılıyor.
Biz Google ve Alphabet’e uzun süredir derin bağlarla bağlıyız. Kurul üyeleri, hissedarlar ve kurucular arasındaki geliştirme süreçleri devam edecek. Pichai’ye görevine alışma sürecinde de desteğimizi esirgemeyeceğiz.
Google, Microsoft ve birçok Amerikan şirketi oldukça yol katettiler ve bu sürede şirket başlı başına devam eden bir yapı haline geldi. Bu süreçten sonra da kolay kolay bu yapının bozulabileceğini söyleyemeyiz.
Haber
Samsung beklenen Theme Park uygulamasını kullanıma sundu
Samsung, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bir uygulama olan Theme Park‘ı Galaxy Store üzerinden kullanıma sundu.
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Samsung, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği tema özelleştirme uygulaması olan Theme Park‘ı kullanıma sundu. Samsung Galaxy telefonlara özel olarak geliştirilen uygulama, yine Galaxy telefonlara özel Galaxy Store’da şu an indirilebilir durumda.
Bu uygulama ile birlikte, duvar kağıtlarınıza özel simgeler, yeni menü ve yazı renkleri ekleyebilirsiniz. Bu şekilde telefonunuzu istediğiniz şekilde kişiselleştirebilir ve size sunulan ayarları zorunlu olarak kullanmak zorunda kalmazsınız. Eğer sizde uygulamayı denemek istiyorsanız Galaxy telefonunuzdan Galaxy Store uygulamasına girip, Theme Park araması yapabilirsiniz.