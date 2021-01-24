Yapay Zeka
İki robot arası empati yeneteği kurulabilir mi?
Kolombiya Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nden bir mühendis ekibi tarafından yapılan deneysel çalışmada, bir robota ilkel bir empati yeteneği kazandırıldı ve robotun robotik partnerinin hedeflerini ve eylemlerini tahmin etmesini sağlandı. Çalışma sonunda ekip ”İki robot arası empati yeteneği gelişebileceğini test etmiş olduk.” dedi.
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Robot gözlem robotu
Araştırma ekibi, iki robot arası empati kurulup kurulamayacağı gözlemlemek için 6m2 lik oyun parkı inşa etti. Oyun parkının içerisinde çeşitli bölgelere yeşil halkalar yerleştirildi. Robot, yeşil halkaları aramaya ve bu yeşil halkalara doğru hareket etmeye programlandı. Ancak oyun parkı içindeki bulunan bütün yeşil halkalar robotun görüş alanı içerisinde değildi. Bazı yeşil halkalar büyük bir karton kutunun arkasına gizlenmişti.
Birinci robotu gözlemlemek için ikinci bir robot programlandı. Gözlemci robot, partner robotunu gözlemlerken çoğu zaman partnerinin gideceği yolları tahmin edebildi. Ulaşılan başarı oranı %98 olarak saptandı. Çalışmanın yöneticilerinden Boyuan Chen, ” Deneyimiz ile iki robot arası empati kurulup kurulamayacağını test ettik ve robotların dünyayı başka bir robotun bakış açısından yorumlama yeteneğine sahip oldularını öğrendik.” dedi.
Araştırma ekibi, gözlemci robotun, keşif robotunun kısa vadeli eylemlerini öngörebileceğini bekliyordu. Ancak deney sonucunda gözlemci robot yalnızca kısa vadeli eylemleri tahmin etmekle kalmayıp, daha uzun vadeli eylemleri doğru bir şekilde tahmin edebildi. Mühendisler, ”Robotun yapay zekasının ilkel bir empati biçimi sergilediği gözlemledik.” açıklamasını yaptılar.
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Yapay Zeka
CodeCarbon yazılımı CO2 miktarını denetleyecek
Bir grup uluslararası AI araştırmacısı ve veri bilimcisi, bilgi teknolojileri işlemlerinin karbon ayak izini tahmin edebilen bir yazılım tasarlamak için işbirliği yaptı. CodeCarbon adlı açık kaynaklı yazılım paketi, yapay zeka ve veri bilimi şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum tarafından tasarlandı. Projenin amacı bilgi teknolojileri işlemleri sırasında kullanılan kaynaklar tarafından üretilen CO2 miktarını saptamak ve azaltmak.
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Karbon ayak izinin azaltılması
ITP’ye göre ,CodeCarbon yazılım paketi, AI araştırma şirketi Mila liderliğindeki bir yapay zeka araştırma grubu ile birlikte Comet.ml, Pennsylvania’daki Haverford College ve GAMMA tarafından geliştirildi. Yazılım yalnızca bilgi teknolojileri kullanımı sırasında üretilen CO2 miktarını saptamakla kalmayıp, aynı zamanda firmalara karbon ayak izlerini azaltmaları için önerilerde bulunarak CO2 salınımını azaltmayı hedefliyor.
Yapay zeka modelleri neden bu kadar çok CO2 üretiyor?
Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden araştırmacılar, belirli AI modellerini oluşturmanın ve eğitmenin toplam maliyetini hesapladılar ve ekip, doğal dil ağı BERT’i eğitmenin, San Francisco ile New York arasındaki bir gidiş-dönüş uçuşu kadar CO2 ürettiği sonucuna ulaştılar. Yapay zeka araştırmacıları, mevcut en son teknolojiye sahip algoritmalar üzerinde küçük iyileştirmeler elde etmek için modellerini binlerce kez eğitmek zorundalar. Ayrıca AI modellerinin boyutu da her geçen gün büyüyor ve her yıl daha karmaşık hale geliyor. Bu durum her yıl CO2 üretimini daha fazla artmasına sebep oluyor. Örneğin GPT-3, BERT ve VGG gibi makine öğrenimi algoritmaları milyonlarca parametreye sahipler ve eğitim süreleri ayları buluyor. GPT-2, yaklaşık 1,5 milyar parametreye sahipken, GPT-3’ün yaklaşık 175 milyar parametreye sahip.
CodeCarbon yazılımı nedir?
CodeCarbon, bulut sağlayıcıları ve veri merkezleri tarafından kullanılan güç miktarını kaydeden bir izleme yazılımıdır. Sistem, üretilen CO2 hacmini tahmin etmek için halka açık kaynaklardan alınan verileri toplar ve donanımların bağlı olduğu elektrik şebekesinden gelen tüketim istatistiklerini kontrol eder. İzleyici, belirli bir AI modülü kullanarak her işlem için üretilen CO2’yi saptar.
Mila’nın kurucusu Yohua Bengio, ”Yapay zeka birçok sorunu çözebilecek inanılmaz derecede güçlü bir araç olmasına rağmen, yüksek miktarda kaynak tüketmesi çözülmesi gereken bir sorundur.” dedi. Boston Consulting Group’un Genel Müdürü Sylvian Duranton, ”Bilgi işlem teknolojilerinin ve yapay zekanın gelişimi dünya çapında katlanarak büyümeye devam edecektir. CodeCarbon yazılımı yapay zeka ve bilgi işlem şirketlerinin büyümeye devam ederken karbon ayak izlerini sınırlamalarına yardımcı olacaktır.” dedi.
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Dizi/Film/Kitap
Okumanız gereken veri bilimi kitapları
Verilerin yönlendirdiği bir dünyada yaşıyoruz ve veri bilimi insanlığın altıncı hissi haline geldi. Günümüzde yapay zekanın da temelini oluşturan veri savaşları yaşanmakta. Son dönemde dünya çapındaki teknoloji şirketlerinin verilerimizi almak için yaptıkları çalışmalar yüzünden çağdaş pazardaki popüler alanlardan biri haline gelen veri bilimi gelecekte de önem kazanmaya devam edecektir. İnsanların son eğilimlerini analiz ederek, stratejilerin belirlenmesinde çok önemli rol alan veri bilimi her şirketin odak noktası haline geldi. Bütün bu sebeplerden dolayı veri bilimi alanında yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması beklenmekte. Veri bilimi kitapları aracılığıyla kendinizi eğitmek, veri becerilerini geliştirmek size iş dünyasında avantaj sağlayabilir. Veri bilimi kitaplarını okuyarak yalnızca problem çözme hakkında bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda matematik, olasılık, istatistik, programlama, makine öğrenimi, yapay zeka ve daha fazlasını veri bilimi projelerinizde ve girişimlerinizde kullanma konusunda daha büyük bir resim elde edebilirsiniz. Okumanız gereken veri bilimi kitaplarından bazılarını bu yazıda bulabilirsiniz.
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Okumanız gereken veri bilimi kitapları
Practical Statistics for Data Scientists
Yazar: Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck
İstatistiksel yöntemler, veri biliminin önemli bir parçasıdır, ancak çok az veri bilimcisi istatistik eğitimine sahiptir. Temel istatistiklerle ilgili dersler ve kitaplar, konuyu nadiren veri bilimi perspektifinden ele alır. Bu pratik kitabın ikinci baskısı Python ve R dilinden gibi örnekler de içeriyor. Çeşitli istatistiksel yöntemlerin veri bilimine nasıl uygulanacağını açıklıyor, bunların kötüye kullanımından nasıl kaçınılacağını anlatıyor ve neyin önemli olup neyin olmadığı konusunda size tavsiyelerde bulunuyor. R veya Python programlama dillerine aşina iseniz ve istatistik hakkında biraz bilgi sahibiyseniz, ancak daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, bu kitabı okumanız gereken veri bilimi kitapları arasına mutlaka ekleyin.
Python Data Science Handbook
Yazar: Jake VanderPlas
Birçok araştırmacı için Python dili, verileri depolamak, işlemek ve verilerden sonuç elde etmek için birinci sınıf bir araçtır. Veriler ile çalışırken IPython, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn gibi kütüphaneleri size çok yardımcı olacaktır. Verileri değiştirme, dönüştürme ve temizleme, farklı veri türlerini görselleştirmek ve istatistiksel veya makine öğrenimi modelleri oluşturmak için verileri kullanmak istiyorsanız python dili biçilmiş kaftan. Bu kitap ile python dilini veri bilimi için nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.
Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are
Yazar: Seth Stephens-Davidowitz
Everybody Lies, ekonomiden etiğe, spordan ırkçılığa ve daha fazlasına, hepsi büyük veri dünyasından alınmış, büyüleyici, şaşırtıcı ve bazen komik örnekler sunuyor. Beyaz seçmenlerin yüzde kaçı Barack Obama siyah olduğu için oy vermedi? Okula nerede gittiğiniz hayatta ne kadar başarılı olduğunuzu etkiler mi? Şiddet içeren filmler suç oranını etkiler mi? Borsayı yenebilir misin? Cinsel hayatlarımız hakkında ne kadar yalan söylüyoruz ve kim seks konusunda daha bilinçli, kadın mı erkek mi? Bu ve diğer birçok soruyu araştıran Seth Stephens-Davidowitz, kendimizi ve yaşamlarımızı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek açıklamalar sunuyor.
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Yapay Zeka
Yapay zeka robotları birbirlerini eğiterek daha akıllı hale geliyor
Alice ve Bob isimli yapay zeka robotları, her yeni görev için yeniden eğitilmek zorunda kalmadan çok çeşitli bulmacaları çözmeyi öğrenebildiler. Görevler arasında blokları istiflemek, masayı kurmak, satranç taşlarını düzenlemek gibi faaliyetler vardı.
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Kendi kendine oyun
OpenAI’deki araştırmacılar tarafından geliştirilen, birbirinin aynısı olan yapay zeka robotları Alice ve Bob, insan müdahalesi olmadan bir simülasyonda birbirlerine karşı oyun oynadılar. Alice, nesneleri belirli şekillerde düzenleyerek Bob için bulmacalar oluşturmakla görevliydi. Bob ise Alice’in bulmacalarını çözmeye çalışmakla görevliydi. Yapılan gözlemlerde Bob bulmacaları çözdükçe, Alice daha karmaşık bulmacalar oluşturmaya başladı.
Çoklu görev
Genellikle derin öğrenme modellerinin görevler arasında geçiş yaparken yeniden eğitilmesi gerekir. Gerçekten çoklu görev yapabilen yapay zeka robotları oluşturmak, yapay zeka çalışmalarında ki büyük bir sorundur. Alice ve Bob birbirlerinin yaptıkları görevleri aynı anda yapmayı öğrenebildiler. Buda görevler arası geçiş yaparken yeniden eğitim sürecini ortadan kaldırdı.
İnsan müdehalesi olmadan öğrenme
Yapay zeka eğitiminde en büyük sorunlardan biri, yapay zekayı çoklu görev için eğitmenin çok sayıda örnek gerektirmesidir. OpenAI araştırmacıları, Alice’i Bob için örnekler oluşturması için eğiterek, bir yapay zekayı diğerini eğitmek için kullandılar. İlk olarak Alice, bloklardan bir kule inşa etmek ve dengelemek gibi görevleri öğrendi. Bob ise Alice’den nesneleri kavramak ve hareket ettirmek gibi yetenekleri öğrendi. Böylelikle yapay zekalar birbirlerine görevlerini öğretmeye başladılar. Bu sayede insan müdehalesi olmadan yapay zeka robotları yeni görevler öğrenebildiler.
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