İki robot arası empati yeneteği kurulabilir mi?

Kolombiya Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nden bir mühendis ekibi tarafından yapılan deneysel çalışmada, bir robota ilkel bir empati yeteneği kazandırıldı ve robotun robotik partnerinin hedeflerini ve eylemlerini tahmin etmesini sağlandı. Çalışma sonunda ekip ”İki robot arası empati yeteneği gelişebileceğini test etmiş olduk.” dedi.

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Robot gözlem robotu

Araştırma ekibi, iki robot arası empati kurulup kurulamayacağı gözlemlemek için 6m2 lik oyun parkı inşa etti. Oyun parkının içerisinde çeşitli bölgelere yeşil halkalar yerleştirildi. Robot, yeşil halkaları aramaya ve bu yeşil halkalara doğru hareket etmeye programlandı. Ancak oyun parkı içindeki bulunan bütün yeşil halkalar robotun görüş alanı içerisinde değildi. Bazı yeşil halkalar büyük bir karton kutunun arkasına gizlenmişti.

Birinci robotu gözlemlemek için ikinci bir robot programlandı. Gözlemci robot, partner robotunu gözlemlerken çoğu zaman partnerinin gideceği yolları tahmin edebildi. Ulaşılan başarı oranı %98 olarak saptandı. Çalışmanın yöneticilerinden Boyuan Chen, ” Deneyimiz ile iki robot arası empati kurulup kurulamayacağını test ettik ve robotların dünyayı başka bir robotun bakış açısından yorumlama yeteneğine sahip oldularını öğrendik.” dedi.

Araştırma ekibi, gözlemci robotun, keşif robotunun kısa vadeli eylemlerini öngörebileceğini bekliyordu. Ancak deney sonucunda gözlemci robot yalnızca kısa vadeli eylemleri tahmin etmekle kalmayıp, daha uzun vadeli eylemleri doğru bir şekilde tahmin edebildi. Mühendisler, ”Robotun yapay zekasının ilkel bir empati biçimi sergilediği gözlemledik.” açıklamasını yaptılar.