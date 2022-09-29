Bugün iki eski eBay yöneticisi, şirketi eleştirdiği düşünülen bir e-ticaret blogunun arkasındaki çifti hedef alan bir siber takip planına karıştıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. eBay’in eski güvenlik ve emniyet müdürü James Baugh yaklaşık beş yıl hapis cezasına çarptırılırken, eBay’in eski küresel esneklik müdürü David Harville de iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Her ikisi de davadaki suçlamaları kabul etti.

İçindekiler eBay Yöneticileri Tarafından Yapılan Taciz ve Tehditler

eBay Yöneticileri Tarafından Yapılan Taciz ve Tehditler

Baugh, Harville ve diğer bazı eBay yöneticileri 2019 yılında Ina ve online satıcılar tarafından yakından takip edilen bir web sitesi olan eCommercebytes’in editörü ve yayıncısı David Steiner’ı taciz etmek için bir kampanya başlatmışlardı. Savcılar, yöneticilerin eski eBay CEO’su Devin Wenig tarafından, kendisi ve şirket içindeki diğer liderlerin şirket hakkında yaptıkları haberlere öfkelenmelerinin ardından çiftin peşine düşmeye teşvik edildiğini söyledi. Bu iddia ve suçlamaların ardından savcılar yaptıkları açıklamada, Steiner’ları “korkutmak” ve şirketle ilgili haberlerini etkilemek amacıyla “üç adımlı taciz kampanyası” yürütüldüğünü belirtti.

EBay yöneticileri Steiner çiftine Twitter üzerinden defalarca taciz ve tehdit mesajları gönderdi. Savcılar, Steiner’ların Boston dışındaki evlerine Bayan Steiner’in ölümünden sonra hayatta kalmaya dair bir kitap, kanlı bir domuz maskesi, cenin halinde bir domuz, bir cenaze çelengi ve canlı böcekler de dahil olmak üzere “rahatsız edici teslimatlar” almaya başladıklarında bu durumun kabul edilemez bir hale büründüğünü söyledi. Burda durmayan eski yöneticiler, çifti izlemek için Kaliforniya’dak evlerine gittiler. Savcılara göre çiftin aracına bir GPS takip cihazı yerleştirmeyi umuyorlardı ancak garaj kilitli olması eski yöneticileri durdurdu. yöneticilerle beraber suçlu bulunan 5 zanlının ne kadar cezaya mahkum olacağı belirsizliğini koruyor. Gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak için takipte kalın.

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