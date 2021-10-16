İnceleme
Fiyat/Performans Odaklı Monitör! | Iiyama Red Eagle ve Black Hawk
Iiyama, Japonya’da ortaya çıkan, ardından merkezini Hollanda’ya taşıyarak hem kaliteli hem de fiyat/performans odaklı monitörler üreten bir marka olarak dikkat çekiyor.
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Fiyat/Performans Odaklı Monitör! | Iiyama Red Eagle ve Black Hawk
İncelenen ürünlerin detaylarına ulaşmak için; https://www.mediamarkt.com.tr/tr/search.html?query=iiyama&searchProfile=onlineshop&channel=mmtrtr
Markanın kısaca tarihine bakacak olursak 1973 yılında Japonya’da TV üretimi için kurulan Iiyama, yıllar içerisinde siyah/beyaz TV’lerden başlayarak çeşitli ebatlarda TV üretimi gerçekleştirdi. Şuan TV üretimi devam etmese de, yine görüntüleme alanında 4 dalda ürün gamıyla piyasadaki yerini koruyor.
Bu videomuzda ise MediaMarkt mağazalarında satışmaya başlayan Red Eagle ailesinden 165 Hz tazeleme hızı sunan kavisli monitörü G-MASTER G2466HSU-B1 ve geniş ekran isteyenler için Black Hawk ailesinden G-MASTER G2440HSU-B1 modellerini inceliyoruz.
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