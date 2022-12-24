Akıllı telefon üreticileri birçok farklı segmentte telefon çıkarıyorlar. Ancak en iyi özellikleri en yeni teknolojilerini amiral gemisi telefonlarında kullanıyorlar. Ülkemizde amiral gemisi telefon fiyatlarının çok yukarılarda olması sebebiyle birçok insan bu telefonlara ulaşamıyor. Haliyle orta üst, orta ve giriş seviyesi telefonlara yöneliyorlar.

Bir telefonu kullanmak için gerçekten amiral gemisi olması zorunda mı? Diğer segmentteki telefonlar işimize yaramaz mı? Özellikle amiral gemisi özellikleri daha düşük fiyatla veren telefonlar da bulunurken, amiral gemisi almak mantıklı mı?

Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Kullandığınız telefonun segmenti nedir? Ya da bir sonraki telefonunuz hangi segment olacak?

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