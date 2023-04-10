Markalar ürün ile hizmetlerini tanıtmak, ciroyu artırmak ve itibarlarını yükseltmek için gelişen teknolojinin son imkanlarından yararlanarak marketing kampanyaları düzenliyor. 150 yıl önce gazete ilanlarıyla başlayan reklamcılığın yolu önce radyo, sonra televizyon, ardından internet siteleriyle ilerledi. Grafik ve fotoğraftan ibaret olan marketing zamanla GİF’ler, videolar, 8K canlı yayınlar, metavarse alanında evrildi. Bugün kullanıcı sayısı 4.5 milyarı aşan sosyal medyanın Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, WhatsApp, LinkedIn gibi alanları hem alışverişin, hem de marketingin kalbi konumunda. Sosyal medyanın pazarlama uzmanı Influencer’lara ayrılan bütçeler her geçen saat artış gösterirken, bununla yetinmeyen markalar call tracking’ten video marketing’e ve nöropazarlamaya kadar çok geniş bir seçenek ağında ürününe hizmetine en uygun yöntemi bulmak için uğraş veriyor. Tüm bu devasa faaliyete rağmen marketing ekosisteminin merkezinde içerik pazarlaması yani blog yönetimi bulunuyor. Digital Exchange’in uzman pazarlama ekibi markalara blog yönetimi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

İçerik Pazarlaması Marketingin Kalbidir

Blog yönetiminin alışveriş alışkanlıklarını doğrudan yönettiğini ve tüketiciyi bilgilendirme amacı taşıdığını ifade eden Digital Exchange’in uzman ekibi, şu ifadeleri kullandı: “Günümüzün en önemli marketing konularının başında içerik pazarlaması geliyor. Bir ürünü ve hizmeti en detaylı anlatan marka cirosunun yanında itibarını da artırıyor. Bunun için kullanılacak ilk ve en etkili yöntem ise blog oluşturmaktan geçiyor. Hangi iş kolunda olursanız olun, hangi ürünü ve hizmeti satın hiç fark etmez mutlaka bir blog sayfanız bulunmalı. Çünkü günümüzde müşteriler kurumsal şirketlerden alışveriş yapmak isterler. Yaşadıkları bir sorun karşısında muhatap bulmak, onlarla irtibatta kalmak müşteri memnuniyet kuralları açısından çok önemlidir. Bir markayı kurumsal yapan faktörlerin başında da çok iyi tasarlanmış ve yönetimi de aynı kalitede sürdürülen bir resmi internet sitesi gelir. Web’de ne kadar güçlüyseniz, markanızın algısı, yapısı, itibarı ve cirosu da o denli güçlü olur. Ama sadece satışa odaklanmak bir markaya büyüklük kazandırmaz. Burada içerik yönetimini doğru yapmak çok önemlidir.”

SEO Algoritmasına Göre Yazmak Önemlidir

Bir ürün ve hizmet satın alması yapacak tüketicinin günümüzde konu hakkında en az 2 video izlemeyi tercih ettiğini belirten Digital Exchange marketing ekibi, şunları söyledi: “Alışverişlerin yüzde 80’ini aşan bölümü -internetten yapılıyor. Bunun yanında ürüne ilişkin Google araması da hayli revaçta bir yöntem olarak karşımızda duruyor. Hal böyle olunca, blog oluşturmak ve yönetmek markalar açısından bir zorunluluğu teşkil ediyor. Peki, blog oluşturma kararı verince karşımıza çıkan ikinci ve en önemli sorun olan blog içeriği konusunda neler yapmalıyız?



Bloglar, Google’un arama algoritması olan SEO yani arama motoru optimizasyonuna uygun anahtar kelimelerle oluşturulmuş, işin profesyonelleri tarafından yazılan, bilgilendirme, eğitme ve okuma yoluyla deneyim kazandırmayı amaçlayan yazılardan oluşur.

Çeşitli görseller ve info grafiklerle de desteklenir ve de zenginleştirilir.

Blog oluştururken dünya arama motoru pazarının yüzde 80’inden fazlasını elinde bulunduran, Türkiye’de ise yüzde 90’ı aşkın şekilde kullanılan ve yerleşik olan Google’un SEO algoritmasına uygun çalışmak çok önemlidir.

Bir kozmetik ya da teknoloji firması için blog oluşturacaksanız, ele aldığınız ürüne ilişkin anahtar kelime seçimi ile işe başlamanız gerekir. Böylece Google aramalarında blog sayfanız en üstlerde yer alır ve ilk tercih edilen mecra haline gelir.”

Trilyon Dolarlık Markalar da Yapıyor

Günümüzde ister global ister yerel olsun kurumsal tüm şirketlerin blog yönetimini çok önemsediğinin altını çizen Digital Exchange ekibi, bunu diğer marketing faaliyetlerini de aksatmadan yürüttüklerini belirtti. “Trilyon dolarlık markalar bile olsalar içerik pazarlamasının önemi biliyorlar ve içerik pazarlaması için tüm Influencer marketing, sosyal ve geleneksel medya reklamlarına rağmen blog yönetimi ile gerçekleştiriyorlar” ifadesini kullanan Digital Exchange ekibi, şu değerlendirmede bulundu: “İçerik pazarlaması konusunda yani blog alanında markaların çok ciddi yatırımları ve birbirleriyle de rekabetleri söz konusu. Yapılan araştırmalara göre internet kullanıcılarının yüzde 77’si alışveriş öncesinde blog okumayı tercih ediyor. Yine blogu olan markalar da diğerlerine göre yüzde 80’in üzerinde daha çok tıklanıyor.”

Doğru bir blog yönetimi için Digital Exchange ekibi şu maddeleri sıraladı:

Blog sayfası tasarımını oluşturmak ve içine birkaç yazı bırakarak blog ile ilgiyi kesmek yarardan çok zarar getirir.

Aktif ve 20 yazıya kadar yayınlanan blog sayfalarının rakiplerine oranla daha fazla ziyaret edilir.

Markalar blog sayfalarını profesyonel ekiplerle yönetmelidir.

Sürekli güncellemelidir. Ve yatırım yapmalıdır.

İçerik Pazarlamasında Süreklilik Olmalı

Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, blog oluşturmak için profesyonel ekip, iyi bir tasarım, görsel ve video üretimiyle iyi yazarlar bulmanın yeterli olmayacağını belirterek, “Diyelim ki tüm bu bilgiler ışığında markanıza blog oluşturmak istediniz. İyi bir tasarım yaptınız. Birkaç blog yazarı ile anlaştınız. Ama burada bir başka parantez açmak lazım. Blog yazılarının profesyoneller tarafından kaleme alınması, yazıların kalitesini ve bilinirliğini artıran unsurların başında gelir. Markalar iş kollarına göre çeşitli departmanlardan aldıkları yazıları kullanmalı ya da profesyonel bir blog yönetimi ile anlaşmalı ve onlar da ilgili yazıları ilgili uzmanlara çeşitli telifler vererek oluşturmalılar. Ancak bu sayede ayda 15-20 yazının bulunduğu, bunun grafikler ve görsellerle desteklendiği, SEO anahtar kelimelerinin kullanıldığı, tüketicinin de bu alana çekildiği bir blog yönetimi oluşturulmuş olur. Yine de iş bununla sınırlı kalmaz” ifadelerini kullandı.

Hitap Edilecek Kuşaklar İyi Seçilmeli

Hedef kitleyi belirlemenin tüm marketing faaliyetlerinin kalbini oluşturduğunu anlatan Pamuk, “Hedef kitleyi doğru belirlemek tüm marketing kampanyalarının başlıca yola çıkış felsefesini ve kuralını oluşturur. Dolayısıyla blog sayfasındaki içeriklerin hangi hedef kitleye sesleneceğinin belirlenmesinin ardından Z, Y ve X kuşağına özel içeriklerin üretilmesi, onların beğenileri, arzuları, merak ettiği konulara yoğunlaşılması gerekir” uyarısında bulundu.

Blog sayfası için bir program yapılması gerektiğini anlatan Emrah Pamuk, maddeleri şöyle sıraladı:

Blog sayfasını oluşturma fikrini kabul etme

Blog sayfası için profesyonel bir yardım alma

Marka ile uyumlu bir tasarım oluşturma

İçerikler için markanın iç dinamiklerinden faydalanma ve yeri geldiği zaman kurum dışı profesyonellerden telif ile blog yazmalarını isteme

Hedef kitleyi doğru belirme ve ona uygun içerik üretme

Üretilen materyallerin Google algoritmasına uygun şekilde yerleştirilmesi SEO optimizasyonunun gözden kaçırılmaması

Ayda 20 yazıya kadar blogun beslenmesi

Rakip Analizi de Gerçekleştirilmeli

İçerik pazarlamada rakipleri takip etmenin ayrıca önem taşıdığını anlatan Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, “İçeriklerinde hangi materyallerin kullanıldığının takip edilmesi ve rakip analizi ile birlikte marka blog sayfasının da sürekli yenilenmesi, gelişmesi gerekir. Bu kuralların uygulandığı blog sayfalarının daha verimli, şirkete daha fazla müşteri kazandıran ve kendi kimliğini oluşturarak alanında bir markaya dönüşen kaliteli bir arşiv oluşturması sağlanır. İçerik pazarlaması noktasında da önemli bir yol kat edilmiş olur” dedi.