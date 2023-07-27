FIFA oyun serisinin büyük bir hayran kitlesi bulunuyor ve her sene, oyuncuların heyecanla beklediği yeni oyunun kapak fotoğrafı merakla takip ediliyor. Ancak bu yıl, FIFA U Team adında bir internet sitesinin düzenlediği oylama, Türk sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu.

Site, oyuncuların FC 24’ün kapak fotoğrafını belirlemesi amacıyla bir oylama başlattı ve Galatasaray oyuncusu Mario Icardi’nin 121,225 oy alarak kazanan olarak duyuruldu. Ancak bu oylama, gerçek oyunun kapak fotoğrafını belirleyen resmi bir oylama değil, sadece fanların katılabildiği bir oylama olarak ortaya çıktı.

FIFA U Team, FIFA oyun serisinin popülerliğini kendi web sitesi üzerinde kullanarak, kullanıcılarına oyuncuların kapak fotoğrafını belirlemek için bir şans sundu. Resmi bir kaynağın onaylamadığı bu oylama, pek çok FC 24 hayranı tarafından tepkiyle karşılandı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Gerçek oyunun kapak fotoğrafını belirleyen oylamanın, oyun yapım şirketi tarafından düzenlendiği ve resmi oyun siteleri üzerinden gerçekleştirildiği biliniyor. FIFA U Team’in oylamasının bu resmi oylama ile hiçbir bağlantısı bulunmuyor. Bu nedenle, Mario Icardi’nin bu oylama sonucu gerçek oyunun kapak fotoğrafı olmayacak.

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FC 24 oyununun gerçek kapak fotoğrafı Erling Haaland olacaktır. Oyun severlerin, resmi kaynaklardan doğrulanmamış bilgilere itibar etmeden, oyun yapımcısının açıklamalarını takip etmeleri önerilmektedir.

Sonuç olarak, FIFA U Team adlı internet sitesinin düzenlediği sahte kapak fotoğrafı oylaması, gerçek oyunun kapak fotoğrafını belirlemeye yetkili bir oylama değil. FC 24 hayranları, resmi oylama sonuçlarını ve oyun yapımcısının açıklamalarını takip ederek, doğru ve güncel bilgilere ulaşmalıdır.