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İbreyi 340’a vurabilen, 1300 beygirlik 2. nesil VW Golf GTI!
Bir süre önce Almanya’da düzenlenen Race1000 etkinliğinde, asfalt canavarları diyebileceğimiz araçlar yer alıyordu. Fakat bir 2. nesil VW Golf GTI vardı ki, performansıyla kendine hayran bıraktı.
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1987-1992 yılları arasında üretilmiş olan 2. nesil Golf GTI örneklerinden birisi olan bu araç, dışarıdan bakıldığında bakımlı ve sıradan bir görünüme sahip. Fakat ön tamponun arkasında gizlenen devasa soğutucu, büyük egzozu ve kabinindeki takla barıyla “süper sporları harcayabilir” imajını ortaya koyuyor.
Kaputunun altında 1300 beygir gibi bir değerde güç barındıran bu canavar, meşhur Bugatti Chiron‘dan yaklaşık 200 beygir daha az güce sahip. Bu ihtiyar delikanlıya yapılan performans operasyonları ile 340 km/s gibi kendisinden beklenmeyecek bir hıza ulaşabiliyor. Araç sahibinin Facebook’ta paylaştığı sonuç kağıdı ile “Dünyanın en hızlı VW Golf 2’si” unvanını hak ettiği görülüyor.
Turbosektor-Ost paylaştı: 6 Temmuz 2020 Pazartesi
Söz konusu 2. nesil Golf, çeyrek mili (yaklaşık 400 m) 9.1 saniyede alıyor, 1/8 mili ise (yaklaşık 200 m) 220 km/s hıza çıkarak, 6.2 saniyede katedebiliyor.
Kaynak: Carscoops
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942 beygirlik Nebulus Audi RS7!
Son nesil Audi RS7 hali hazırda süper otomobil gücünü, gündelik hayat kullanışlılığıyla birleştiren bir model. Fakat bazı kişiler için RS7’nin standart performansı pek tatminkar olmayabiliyor. Nebulus RS7 ise bu talepleri fazlasıyla karşılayacak bir seçenek gibi görünüyor.
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Black Box-Richter, HGP Turbo ve 811 Design güçlerini birleştirerek, Nebulus RS7’yi ortaya çıkartmışlar. Standart haliyle 592 beygir güç ve 800 Nm torka sahip hafif hibrit V8 üniteyi elden geçirerek, 942 beygir güç ve 1250 Nm tork değerlerine ulaşmışlar. Aracın maksimum hızının 363 km/s olduğu iddia ediliyor. Ayrıca aracın 0-100 km/s hızlanmasına dair veriler henüz bilinmiyor. Fakat aracın standart halinde 0-100 km/s değeri 3.5 saniye ve Nebulus RS7’de, 250 km/s seviyesindeki hız sınırı kaldırılmış (Standart modelde, opsiyonel paketlerle 280 km/s ve 305 km/s‘ye çıkartılabiliyordu).
Aracın dikkat çeken bir diğer kısmı ise görünümü oluyor. Araçta metalik mat siyah bir kaplama üzerine başka bir katman olarak parlak gümüş desenler eklenmiş. 811 Design tarafından yapılan bu kaplama, şirketin dediğine göre 1 hafta gibi bir sürede tamamlanabilmiş. Ayrıca aracın bir miktar alçaltıldığı da belirtilen detaylar arasında.
Kaynak: tekdeeps, Carscoops
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Ken Block’un 613 beygirlik elektrikli Ford Fiesta ERX’i!
Ken Block, FIA World Rallycross Şampiyonası‘nda tamamen elektrikli araçların katılacağı Projekt E serisinde, %100 elektrikli bu özel Ford Fiesta ile boy gösterecek.
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23 Ağustos‘ta İsveç‘in Holjes kentinde başlayacak olan bu etkinlikte Gymkhana fatihi Block, ilk defa elektrikli araçlarla birlikte yarışacak.
Projekt E serisinde yarışacak araçlarda bazı ortak noktalar bulunuyor. Çelik gövde, dört tekerlekten çekiş ve STARD imzalı güç aktarma organları bu ortak noktaları oluşturuyor. “REVelution” olarak isimlendirilmiş bu güç aktarma organı, 613 beygir güç ve 1002 Nm torku (Yazım yanlışı sanmayın, baya 1002 Nm torklu bir Fiesta) üreten üç adet elektrik motorunu barındırıyor. Ayrıca bu özel Ford Fiesta’da hem ön hem de arka akslarda bulunan, iki vitesli bir şanzıman bulunuyor. Aracın maksimum hız ise 240 km/s olarak belirlenmiş.
“STARD Ford Fiesta ERX ile Projekt E serisinde, dünya çapındaki ilk elektrikli rallycross yarışına katılmak beni çok heyecanlandırıyor. Makine çok harika ve Holjes’te direksiyona geçmek için sabırsızlanıyorum.” diyor Gymkhana fatihi Ken Block.
STARD‘ın CEO‘su Michael Sakowicz ise, “Ken’in Fiesta ERX’imiz ile Holjes’teki mücadelesini iple çekiyoruz. Ayrıca bu proje ile Projekt E gibi yeni nesil bir sınıfta, Ken Block gibi ünlü yarış pilotlarını da çekebilmenin mümkün olduğunu görebiliyoruz. Böylesine büyük bir motor sporları geçmişine sahip birinden alacağımız geri bildirimleri sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Ken, her çeşit çılgın aracı sürmüş birisi ama Fiesta ERX’ten gerçekten çok etkileneceğini düşünyorum.“, diyor.
Kaynak: Carscoops
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Huawei Mate 40 Pro tasarım detayları ortaya çıktı
Huawei Mate 40 ile ilgili detayların ortaya çıkmasının ardından, serinin bir üst cihazı olan Mate 40 Pro modelinin de tasarım detayları ortaya çıktı. Sızdırılan fotoğraflara göre, iki model arasında da bazı farklılıklar mevcut. Pro versiyon, yine ciddi manada kıvrımlı bir panele ve 4’lü arka kamera modülüne sahip. Ön tarafta ise, 2 model de benzer bir kamera modülüne sahip.
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Huawei Mate 40 Pro modelinin tasarım detayları ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı
Cihazın teknik detayları ile ilgili henüz onaylanmış bir bilgiye sahip olmasak da; cihazın tasarımını şimdiden görebilmek ise mümkün. 6.7 inç OLED bir ekran paneline sahip olacak olan Huawei Mate 40 Pro, kendisinden bir önceki modelin tasarım hatlarını bünyesinde barındıran bir tasarım anlayışına sahip. Cihazla ilgili beklenen en önemli detaylardan biri olan işlemci ise; Kirin 1000 / 1020 modellerindeki belirsizliklerden dolayı henüz kesinleşmedi. Cihaz için tahmini tanıtım tarihinin ise, Ekim ayı sonlarında olması bekleniyor.
HiSilicon Kirin 1020 ve Mate 40 Pro, birlikte tanıtılabilir
Huawei’nin yeni işlemci setlerinin, 2020 yılının 3. çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Ayrıca Huawei’nin en güçlü işlemcileri olacak bu işlemciler, ilk olarak Huawei’nin amiral gemisi modellerinde kullanılacak. İsminin Kirin 1020 olması beklenen yeni işlemci setinin üretimi, 5 nanometrelik süreçle gerçekleştirilecek. Weibo’da ortaya sızıntıların çıkarıldığı popüler bir hesaba göre ise, Kirin 1020’nin Apple A14 ve Apple ARM CPU arasında bir maliyete sahip olması bekleniyor. Fakat endişe konusu olması gereken ilk konu, bu çipsetin maliyeti veya performansından ziyade, boyutları ile alakalı. HiSilicon işlemcilerin MediaTek ve Qualcomm işlemcilere göre en büyük dezavantajı olan boyut problemi, bu işlemci için de sözkonusu olacak.
Huawei için en önemli nokta ise, 5 nanometrelik süreçte üretilen ilk işlemcileri, Apple ile eşzamanlı olarak piyasaya çıkarıyor olmaları olacak. Ayrıca Kirin 1020’nin, Kirin 990’dan %50 daha güçlü olacağı da kulislerde yayılan söylentiler arasında yerini almış durumda. %50 performans artışının ise, işlemci dünyası için çok büyük bir oran olduğunu belirtmemize gerek yok. Cortex A76’dan Cortex A78’e direk geçen Huawei, A77’yi pas geçerek Qualcomm Snapdragon 865’i de geride bırakmış oluyor. Kirin 1020’nin son önemli özelliği ise, dahili 5G modülüne de sahip olacak olması. Siz Huawei Mate 40 Pro modelinin tasarımı ve Kirin 1020 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!