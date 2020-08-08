942 beygirlik Nebulus Audi RS7!

Son nesil Audi RS7 hali hazırda süper otomobil gücünü, gündelik hayat kullanışlılığıyla birleştiren bir model. Fakat bazı kişiler için RS7’nin standart performansı pek tatminkar olmayabiliyor. Nebulus RS7 ise bu talepleri fazlasıyla karşılayacak bir seçenek gibi görünüyor.

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Black Box-Richter, HGP Turbo ve 811 Design güçlerini birleştirerek, Nebulus RS7’yi ortaya çıkartmışlar. Standart haliyle 592 beygir güç ve 800 Nm torka sahip hafif hibrit V8 üniteyi elden geçirerek, 942 beygir güç ve 1250 Nm tork değerlerine ulaşmışlar. Aracın maksimum hızının 363 km/s olduğu iddia ediliyor. Ayrıca aracın 0-100 km/s hızlanmasına dair veriler henüz bilinmiyor. Fakat aracın standart halinde 0-100 km/s değeri 3.5 saniye ve Nebulus RS7’de, 250 km/s seviyesindeki hız sınırı kaldırılmış (Standart modelde, opsiyonel paketlerle 280 km/s ve 305 km/s‘ye çıkartılabiliyordu).

Aracın dikkat çeken bir diğer kısmı ise görünümü oluyor. Araçta metalik mat siyah bir kaplama üzerine başka bir katman olarak parlak gümüş desenler eklenmiş. 811 Design tarafından yapılan bu kaplama, şirketin dediğine göre 1 hafta gibi bir sürede tamamlanabilmiş. Ayrıca aracın bir miktar alçaltıldığı da belirtilen detaylar arasında.

Kaynak: tekdeeps, Carscoops