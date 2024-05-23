Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıtdışı ekonomi ile mücadelede yeni bir dönemi başlattı. Artık IBAN ile ödeme isteyen ve fatura kesmeyen esnaflar için vatandaşlardan gelen şikayetler mesajlaşma programları ve sosyal medya üzerinden alınacak. Bu yeni uygulama, vatandaşların ihbar ve şikayetlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde iletmelerine olanak tanıyor.

Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Dönem: IBAN ile Ödeme Devri Kapanıyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yaptığı duyuruya göre, vatandaşların ihbar ve şikayetlerini iletebilecekleri platformlar güncellendi. GİB’in resmi internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri yeniden yapılandırıldı. Bu yeniliklerle birlikte, vatandaşlar artık mesajlaşma programı BİP üzerinden vergi ihbarı servisine ulaşabilecekler. Ayrıca X ve Instagram’da “gibihbar” hesapları ve 0552 189 0 189 numaralı WhatsApp ihbar hattı da hizmete açıldı.

Vatandaşlar, X ve Instagram’daki “gibihbar” hesaplarına direkt mesaj (DM) yoluyla ihbarda bulunabilecekleri gibi, WhatsApp ihbar hattını da kullanabilecekler. Böylece, vergi kaçakçılığına ilişkin şüphelerini kolayca ve hızlı bir şekilde yetkililere iletebilecekler. Bu sayede IBAN ile ödeme alan işletmeler devlete daha etkin ve hızlı şekilde bildirilecek.

Yapılan ihbarlar sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporlarına göre, tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10’u tutarında ihbar ikramiyesi vatandaşlara ödenecek. Bu yeni uygulama, vatandaşları kayıtdışı ekonomi ile mücadelede daha aktif bir rol oynamaya teşvik ediyor.

Vatandaşlar, ihbar ikramiyesi alabilmek için kendi IBAN numaralarını sisteme girecekler. İhbarları denetleyecek ekipler, sahada gerekli incelemeleri yaparak tespit edilen ihlaller için cezai işlem uygulayacaklar. Böylece, kayıt dışı ekonomi ile daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi hedefleniyor.

Bu yeni dönemde, e-ticaret siteleri ve ticari araçlarla ilgili şikayetler de internet üzerinden yapılabilecek. Kayıtdışı ekonomiyle mücadelede atılan bu adımlar, ekonominin daha şeffaf ve adil bir şekilde işlemesini sağlayacak. Bu haberler beraber IBAN ile ödeme devri kapandı desek yanlış olmaz.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başlattığı bu uygulama, sadece vergi kaybının önüne geçmekle kalmayacak, aynı zamanda vatandaşların da bu sürece aktif olarak katılmalarını teşvik edecek. Bu da ekonominin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacak.

Yeni ihbar sisteminin en büyük avantajlarından biri, vatandaşların şikayetlerini anonim olarak iletebilmeleri. Böylece, kişisel güvenliklerini riske atmadan kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye katkıda bulunabilecekler. Ayrıca, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan ihbarlar sayesinde, şikayetlerin yetkililere ulaşma süreci hızlanacak.

Kayıtdışı ekonomiyle mücadeledeki bu yenilikler, özellikle küçük esnaflar ve serbest çalışanlar arasında kayıt dışılığın azaltılmasına büyük katkı sağlayacak. Fatura kesmeyen ve IBAN ile ödeme talep eden işletmeler, bu yeni ihbar mekanizması sayesinde daha yakından takip edilecek ve gerekli cezai işlemler uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü bu çalışmalar, kayıt dışı ekonominin azalmasına ve vergi gelirlerinin artmasına önemli katkılar sağlayacak. Vatandaşların bu sürece aktif katılımı ile birlikte, ekonomik yapının daha şeffaf ve adil bir hale gelmesi hedefleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce IBAN ile ödeme için atılan bu adımlar doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!