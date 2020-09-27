Hyundai’nin 799 beygirlik elektrikli prototipi RM20e tanıtıldı!

Hyundai‘nin elektrikli yarış otomobili prototipi olan RM20e, Pekin Otomobil Fuarı‘nda tanıtıldı. Hyundai N departmanının performansa dair vizyonunu vurgulamak için yapılan bu araç, Veloster N modelini temel alıyor.

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Adeta bir “haddeleme mühendisliği laboratuvarı” olarak tanıtılan prototip, pist odaklı bir tasarıma sahip. Araçta önde 19 inç, arkada 20 inç boyutlarında dövme jantların yer aldığı genişletilmiş çamurluklar ve karbon fiber ön splitter yer alıyor. Ayrıca geniş bir arka kanat ve büyük havalandırma ızgaralarına sahip arka tamponda büyük bir difüzör de RM20e’de bulunuyor.

Hyundai, RM20e’nin iç mekanın detaylarına fazla girmedi. Fakat dijital bir gösterge paneli, Veloster N TCR‘den alınma bir direksiyon ve altı noktalı kemerlere sahip Sabelt koltukların bulunduğunu görmek mümkün.

799 beygir güç ve 960 Nm tork değerlerine sahip elektrik motoru, RM20e’nin ortasında konumlandırılmış. 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlayan aracın, 9.88 saniyede 200 km/s hıza çıktığı açıklandı. Arkadan çekişli olan RM20e’nin maksimum hızının 250 km/s’yi aştığı söyleniyor.

Hyundai, aracın menzilinden bahsetmedi. Fakat 60 kWh pil paketi ve 800 V hızlı şarj özelliği detaylarını doğruladı. Ayrıca RM20e’nin geliştirilmesinde, yarış arabası benzeri performans sunulurken, günlük sürüş konforunda bir sessizliğin korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Hyundai Motor Grubu‘nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Thoman Schemera, “RM20e prototipi, Hyundai’nin performans markası N’in gelecekteki elektrikli girişimlerini işaret ediyor. Bu prototip ile N markasının, prestijli süper otomobil seviyesinde bir performans seviyesine taşındı. RM20e ile elektrikli bir modelle bile N markasının sürüş heyecanından bir şey kaybetmediği kanıtlandı.” dedi.

Kaynak: Carscoops