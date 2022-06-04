Hyundai’ın yan kuruluşu olan Avikus, büyük bir yük gemisini otonom olarak hareket ettirdi. Prism Courage isimli gemi Meksika Körfezinden Güney Kore’ye gerçekleştirdiği seyir sırasında sıvılaştırlmış doğal gaz taşıdı. Otonom kara taşıtlarıyla ilgili sürekli yeni bir gelişmeler yaşanırken ilk defa bir yük gemisi otonom olarak hayli uzun bir mesafe kat etmiş oldu.

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Prism Courage gemisi 12.427 millik mesafenin yarısını otonom olarak kat etti

Prism Courage isimli gemi 1 Mayıs’ta Meksika Körfezi’ndeki Freeport’tan ayrıldı ve gemiyi Güney Kore’nin batısındaki Chungcheong’daki Boryeong LNG Terminaline yaklaşık 12.427 millik yolculuğunun yarısında Avikus’un yapay zeka destekli HiNAS 2.0 sistemini kullandı. Seviye 2 otonom teknoloji; diğer gemileri, hava durumunu ve farklı dalga yüksekliklerini hesaba katarak seyri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Avikus, HiNAS’ın optimum rota planlamasının Prism Courage’ın yakıt verimliliğini yaklaşık yüzde yedi oranında iyileştirdiğini ve emisyonları yüzde beş oranında azalttığını iddia ediyor.

Avikus, yıl sonuna kadar HiNAS 2.0’ı ticarileştirmeyi planlıyor. Şirket, seviye 2 otonominin mürettebat ihtiyacını azaltacağını, güvenliği artıracağını ve deniz taşımacılığının olumsuz çevresel etkilerini azaltacağını umuyor. Firma ayrıca bu sistemi kruvazörlere ve yatlara da getirmeyi planlıyor. Otonom seyrin gerçekleştirildiği rotanın çoğu açık denizdeydi. Yanaşmalar insan kontrolünde yapıldı. Bu rağmen otonom araçların taşımacılıkta kullanılması sürecinde önemli bir adım atılmış oldu.

Avikus İcra Kurulu Başkanı Lim Do-hyeong, açıklamasında: “Bir gemiyi seviye 1 teknolojisinin ötesine geçerek seviye 2 otonom sistemle hareket ettirmeyi başarmamız bizim için çok anlamlı. Yalnızca büyük yük gemileri için değil, diğer çeşit gemiler için de otonom navigasyon çözümlerini geliştirerek yeniliğe öncülük edeceğiz.” dedi.