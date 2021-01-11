e-Spor
HyperX’in yeni oyuncu ekipmanları CES 2021’de tanıtıldı
Oyuncu ekipmanları denince akla ilk gelen isimlerden HyperX, CES 2021 kapsamında yeni oyuncu ekipmanlarını tanıttı. HyperX Alloy Origins 60 mekanik oyuncu klavyesi ve ChargePlay Duo şarj istasyonu ilk kez görücüye çıktı. Ayrıca HyperX’in birçok ürünü dünya genelinde satışa çıkıyor.
İlginizi çekebilir: Hitman 3 Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri belli oldu!
HyperX’in yeni oyuncu ekipmanları
Standart bir klavyedeki tuşların yüzde 60’ına sahip olan HyperX Alloy Origins 60 mekanik oyuncu klavyesi, kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. Taşınabilirliği ve masasındaki alanı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen oyuncuları hedefleyen mekanik klavye, alışıldığı üzere kişiselleştirilebilir LED aydınlatmaya sahip. HyperX Alloy Origins 60’ta HyperX’e ait kırmızı mekanik anahtarlar kullanılmış. Ayrıca, oyun modu bulunan klavyede makro tuşları atanabiliyor ve üç adete kadar profil doğrudan klavyeye kaydedilebiliyor. 22 Şubat’ta Amerika’da satışa sunulacak olan klavye, 100 dolarlık fiyat etiketine sahip.
Yeni tanıtılan diğer HyperX ürünüyse ChargePlay Duo şarj istasyonu. Aynı anda iki adet Xbox One veya Xbox Series X|S kontrolcüsünü şarj edebilen istasyon, Şubat ayında satışa çıkacak ve 40 dolar fiyat etiketine sahip.
Ayrıca, HyperX Cloud II kablosuz oyuncu kulaklığı, hafifliğiyle dikkat çeken Pulsefire Haste oyuncu faresi ve HyperX Cloud Revolver + 7.1 oyuncu kulaklığı olmak üzere daha önce tanıtılan üç HyperX oyuncu ekipmanı dünya genelinde satışa çıkıyor.
HyperX oyuncu ekipmanları dahil birçok farklı kategoride sizler için seçtiğimiz ürünlere Hepsiburada ve Trendyol üzerinden incelemek için tıklayınız!
e-Spor
League of Legends 2021 sezonu başlıyor
League of Legends 2021 sezonu nihayet başlıyor. Oyun severlerin merakla başlamasını beklediği sezon 1 gün 20 saat sonra başlayacak. Oyuncular tekrar dereceli sisteminde yükselmek için maç yapacaklar ve bu sonuçlara göre bir lige yerleşebilecekler.
Ürün önerilerimizi içeren Hepsiburada listemize buradan ulaşabilirsiniz.
League of Legends 2021 sezonu için son 1 gün 20 saat
Oyuncular tarafından LoL olarak da bilinen oyunun tüm dünyada 100 milyondan fazla aktif oyuncusu bulunmakta. Özellikle yapılan dünya çapında etkinliklerle LoL hem seyir tarafıyla hem de etkinlik tarafıyla oyuncuların gözünde yer edinmeyi başarıyor. Türkiye istatistiklerine baktığımızda 15 milyon hesap bulunmakta. En çok oynanan oyunların başında geliyor ve son bir yılda 2 milyondan fazla yeni kayıt yapılmış durumda.
Riot Games yapımcılığındaki oyunun mobil versiyonu da yakın zamanda tanıtıldı. Haberlerimizde sizlere aktardığımız mobil LoL, League of Legends: Wild Rift oldukça beğeni topladı. Özellikle masaüstü tarafındaki oynanışa çok yakın oynanış sunması ve değişen eşya sistemine rağmen eski eşya sistemiyle gelmesi kullanıcıların oyunu sevmesi için yeterli oldu.
Şirket tarafından en son güncelleme öncesi gelen açıklama şu şekildeydi : “Mevcut sistemde pek çok tatmin edici ve iyi tasarlanmış eşya bulunduğunu ve çoğu eşya sistemi temelinin sağlam olduğunu söylememiz gerek. Sistemin en iyi bölümlerini korumayı düşünüyoruz. Yalnızca tam potansiyeline ulaşamayan alanları iyileştirmek veya değiştirmek istiyoruz. Değişiklik açısından, sistemin aşağı yukarı %34’ünü korumayı, %33’ünü iyileştirmeyi ve %33’ünü yenilemeyi planlıyoruz.”
Bu açıklamanın ardından aslında köklü bir değişikliğe gidilmişti. Çoğu eşya değişti, bazıları kaldırıldı. Oyuncular alışmakta zorluk çekseler de bu değişiklikler oynanışı daha keyifli bir hale getirmek amacıyla yapılmıştı.
Özellikle 15-25 yaş arasındaki kitle tarafından dikkat çeken oyun 2019 yılında 400 milyon saat kadar oynanışa ev sahipliği yaptı. Pandemi dönemini oyuncuların evlerinden bağlanması şeklinde etkinliklere dönüştürmeyi başardı. Ülkemizden de takımlar yurt dışında oynamaya hak kazandılar ve başarı gösterdiler.
Dileriz “E-spor spor mu?” şeklinde tartışmalar son bulur ve daha fazla destek ve çalışmayla birlikte takımlarımız tüm dünyada adlarını duyurmayı başarırlar ve bize galibiyet getirirler.
e-Spor
FIFA ve PES için eMilli Takım seçmeleri başladı!
E-spor’ların normalden daha fazla önem kazandığı pandemi döneminde bu alandaki bir başka haber ise eMilli Takım’dan geliyor. Ülkemizi FIFA ve Pro Evolution Soccer (PES) oyunlarında temsil edecek ve Milli formayı e-futbol alanında giyecek oyuncuların seçileceği eMilli Takım seçmeleri başladı!
İlginizi çekebilir: Telefonda Türkçe PES 2019 oynadık! (Android / iOS)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen bu seçmelerde, seçilen oyuncular FIFA’nın düzenleyeceği eNations Cup ile UEFA’nın düzenleyeceği eEuro 2020 turnuvalarına katılmaya hak kazanacaklar. Seçmelerin kayıtları ise bu linkten yapılıyor. eMilli Takım seçmelerinde PES için belirlenen son başvuru tarihi 3 Ocak 2021 iken, FIFA için belirlenen başvuru tarihi 16-28 Ocak olmuş.
Seçmelerin nasıl yapılacağını merak ettiyseniz de açıklamalarda, çeyrek final seviyesine kadar tek maç usulü elemelerle gidileceğinin belirtildiğini söyleyebiliriz. Çeyrek final, yarı final ve final turlarının ise çoklu maçlar üzerinden organize edileceği belirtiliyor. Seçmeler sonucunda her iki oyun için de 4’er adet e-futbolcunun seçileceğini de öğreniyoruz.
eMilli Takım seçmelerinin takvimi nasıl?
eMilli Takım’ın seçmeleri için hazırlanan takvime baktığımızda; PES’in 1.turunun 25 Aralık – 7 Ocak, 2.turunun 11-21 Ocak, finalinin 26-27 Ocak tarihlerinde olacağını görüyoruz. Bu takvimin sonunda yani 27 Ocak tarihinde ise PES seçmelerinin sonuçlarının açıklanacağı belirtilmiş. FIFA seçmelerinin takviminde ise 16 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde 1.turun, 2-15 Şubat tarihlerinde 2.turun, 18-19 Şubat tarihlerinde ise büyük finalin gerçekleşeceği görülüyor. FIFA seçmelerinin sonuçlarının ise 22 Şubat tarihinde açıklanacağı belirtilmiş.
Donanım
Logitech, yeni e-sporcu mouse’u PRO X SUPERLIGHT’ı tanıttı!
Logitech, PRO X SUPERLIGHT adını verdiği yeni gaming mouse’unu yani oyuncu faresini tanıttı. E-sporcular için özel olarak geliştirilen bu mouse, Logitech’in gaming mouse’ları arasında en hafifi olacak. Cihazın firmanın HERO 25K sensörüne sahip olduğu da belirtiliyor.
İlginizi çekebilir: Camda bile çalışan fare: Logitech MX Anywhere 3!
Logitech PRO X SUPERLIGHT’ın özellikleri neler?
Logitech Türkiye, 3 Aralık tarihinden itibaren satışa sunulacak mouse’un özelliklerini bu sayfada da belirtiyor. Cihazın Türkiye fiyatı ise henüz belli değil. Fakat Avrupa’da 149.99$’lık bir fiyat etiketi görünüyor.
HERO 25K sensörü ve oldukça hafif gövdesiyle dikkatleri çeken bu yeni gaming mouse’un özelliklerinden bahsedecek olursak, ağırlığının sadece 63 gram olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bu cihazı Logitech’in Standart PRO kablosuz gaming mouse’undan bile %25 daha hafif yapıyor.
Alt tarafında sürtünme oranının çok düşük olduğu belirtilen mouse, hem hafifliğinden ötürü hem de bu sebepten ötürü oldukça seri şekilde hareket ettirilebiliyor. 2.4 GHz’lik kablosuz bağlantı özelliğine sahip olan mouse’un pil ömrü de 70 saat olarak belirtiliyor. Bu sayede oyuncuların bu mouse’u her gün şarj etmelerine gerek bile kalmayacağa benziyor. 100-25.400 DPI arası çözünürlük sunabilen bu mouse’un sadece siyah ve beyaz olmak üzere iki adet renk seçeneğinin bulunduğunu da belirtmiş olalım.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 1 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Metin Murat, 1 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 gün önce
-
Yazan: market2020, 2 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
Asus ROG, yeni dizüstü oyun bilgisayarlarını duyurdu!
Dünyanın en zengin insanı yine değişti
AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri duyuruldu!
Netflix 2021 yılında her hafta bir film yayınlayacak
Huawei P50, Android ve HarmonyOS seçenekleriyle satışta olacak
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
DİLŞAH WHATSAPP’I SİLDİ! | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün0
Tüm detayları ile Samsung Galaxy S21! | Neler sunacak?
VIVO X51 5G ve Y70 Kutu Açılışı & İlk Bakış | Kamera canavarları!
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
DİLŞAH WHATSAPP’I SİLDİ! | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün0
Tüm detayları ile Samsung Galaxy S21! | Neler sunacak?
VIVO X51 5G ve Y70 Kutu Açılışı & İlk Bakış | Kamera canavarları!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.