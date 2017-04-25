HyperX, ESL ile Yola Devam Ediyor

HyperX, Intel Extreme Masters 12. Sezonu için ESL ile yeniden güçlerini birleştirdi. Firma, Intel Extreme Masters’ın üst üste 5. defa destekçisi ve bellek partneri olacak.

Kingston’ın bir iştiraki olan HyperX, Intel Extreme Masters’ın 12. sezonu için ESL ile güçlerini bir kez daha birleştirdiklerini ve etkinliğin çevre birimleri ve bellek ürünleri iş ortağı olacağını duyurdu. Yüksek performanslı HyperX kulaklıkları, klavyeler, fare ve bellekleri profesyonel oyuncular tarafından hem antrenmanlarda hem de turnuvalarda kullanılacak. HyperX, IEM ile 8. sezonda başlayan birlikteliğini 5 yıldır sürdürüyor.

ESL Pro Gaming Başkan Yardımcısı Michal Blicharz, “Yıllardır başarılı bir ilişki kurduğumuz HyperX ile tekrar bir araya geldiğimiz için mutluyuz” diyerek, son 4 yılda HyperX’in Intel Extreme Masters ile mükemmel uyum sağladığını ve önümüzdeki dönemde birliktelik bağının güçlenerek daha da ileriye taşınacağını söylediç

HyperX IEM’e Desteğe Devam Ediyor

“HyperX, yarışmacıları ve katılımcıları en yüksek kalitede oyuncu kulaklıkları, klavyeler ve farelerle donatmaktan gurur duyuyor ve Intel Extreme Masters’a desteğini sürdürüyor” diyen HyperX Global Stratejik Pazarlama Müdürü Anni L. Gerard, “eSpor büyümeye devam ediyor ve biz de oyuncular için ürettiğimiz ödüllü ürünlerimizle, oyunlarını bir sonraki seviyeye taşımalarında destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

Intel Extreme Masters’ın ilk etkinliği Sydney’de düzenleniyor. Etkinlikte HyperX deneyimini yaşatacak stantlar ve aktiviteler katılımcıları bekliyor. eSpor severler Intel Extreme Masters Sydney’in parçası olarak, HyperX’in sponsor olduğu SK Gaming, Renegades ve Vici Gaming gibi takım ve oyuncularla birlikte ürünleri deneyimleme imkanı bulacaklar.