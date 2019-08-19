HyperX, Cloud Alpha oyun kulaklığını iyileştirdi

HyperX, Kingston’un oyuncu markası olup Computex 2019 teknoloji fuarında birbirinden iddialı yeni ürünlerini sergiledi. Fuarda sergilediği HyperX Cloud Alpha S oyuncu kulaklığı konforlu tasarımı, çift oda teknolojisi ve sanal 7.1 surround ses özelliğiyle üst seviyeye hitap ediyor.

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HyperX’in Cloud Alpha, 2017‘de piyasaya sürüldüğünden bu yana paranızın karşılığını tam olarak alacağını kanıtladı. Ancak, şimdi yenilenmiş modelin mükemmel ses kalitesini ve kullanıcılar için daha fazla kontrol ekleyen yeni bir sürüm ile karşımızda.

Cloud Alpha S, bas ayar sürgüsü ve sanal surround ses gibi özellikler sunuyor. Sol kulak kabına eklenen yeni bir sürgü sayesinde anında bas tepkisine ince ayar yapabiliyor. Ayrıca, daha sürükleyici olması için özel olarak ayarlanmış 7.1 surround ses özelliği de mevcut.

HyperX Cloud Alpha S, kulaklık bölümleri içerisinde yer alan çift oda teknolojisi ile bassları orta ve yüksek sesten ayırt ederek daha gerçekçi bir ses tecrübesi elde etmenizi sağlıyor. HyperX temsilcisine göre yeni model, “Oyunculara tamamen etkileyici ses manzaralarının keyfini çıkarmaları için hassas ses ve sezgisel kontrol özellikleri sunuyor“.

Yeni Cloud Alpha S, kulak üstü kapaklarda büyük hafızalı köpük yastıkları kullanılırken kafa bandında da minder yer alıyor. Cloud Alpha S, ayarlanabilir mikrofon köpük ile kaplanmış ve menteşeleri renklendirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda kulaklık, oldukça sağlam ve dayanıklı bir alüminyum çerçeveye sahip. HyperX Cloud Alpha S kulaklık modeli Eylül ayında 130 dolar fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.