Çin’in teknoloji devi Xiaomi, son zamanlarda piyasaya sürdüğü Xiaomi 14 serisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu yeni serinin yanında kullanıcılarına sunduğu bir yenilik daha var. O da HyperOS arayüzü. Birçok Xiaomi modeline geleceği açıklanan güncellemenin önemli bir güvenlik şartı var.

İçindekiler Xiaomi HyperOS ile Güvenliği Öne Çıkarıyor

Xiaomi HyperOS ile Güvenliği Öne Çıkarıyor

Xiaomi, yaptığı açıklamada HyperOS yüklü akıllı telefonlarında bootloader kilidinin varsayılan olarak devre dışı bırakılacağını doğruladı.

Şirket bu adımı, cihaz güvenliğini artırmak, veri sızıntılarını engellemek ve kullanıcılara daha güvenli bir deneyim sunmak amacıyla attığını belirtti. Ancak bu durum kullanıcıları biraz sıkıntıya sokuyor.

Cihazınızın önyükleyici kilidini açmak isterseniz, artık Xiaomi’nin topluluk forumu olan Xiaomi Community aracılığıyla başvuruda bulunmanız gerekecek. Önyükleyici kilidinin açılması MIUI zamanında da devre dışı bırakılmıştı ve kullanıcılar izin almadan bu kilidi açamıyorlardı.

Ancak, HyperOS önyükleyici kilidini açmak konusunda daha da kısıtlayıcı bir yaklaşım benimsemeye başladı. Xiaomi, Çin’de HyperOS cihazlarının önyükleyici kilidini açmak isteyen kullanıcıların forumlarda “beşinci seviyeye” ulaşmaları gerektiğini açıkladı. Ayrıca, önyükleyici kilidini açma izinlerinin zamana duyarlı olduğu ve yılda üç defa kilit açma sınırı getirildiği görülüyor.

Xiaomi, bu kısıtlamaların yalnızca HyperOS’un Çin versiyonu için geçerli olduğunu belirtiyor ve küresel kullanıcıların daha fazla bilgi için şirketin forumunu takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Önyükleyici kilidinin açılması için bu kısıtlamalar, bazı diğer akıllı telefon markalarının uygulamadığı bir yaklaşım. Ancak her marka buna kendince bir kural getirmiş durumda.

Örneğin, Google Pixel ve OnePlus telefonlar, geliştirici seçenekleri menüsünü ziyaret ederek ve birkaç komut çalıştırarak önyükleyicilerinin kilidini açmanıza izin verirken, Samsung cihazlarda bu çok zor, Huawei’lerde ise imkansız.

Ayrıca, MIUI kullanıcıları için bir başka kötü haber de HyperOS’a geçiş yapmamaları gerektiği gerçeği. Xiaomi, MIUI 14 veya HyperOS kullanan kullanıcıların cihazlarının önyükleyici kilidi açık olduğu takdirde yeni güncellemeleri alamayacaklarını söylüyor. Ancak cihazınızı tekrar kilitlemeyi seçerseniz HyperOS güncellemelerini alabilirsiniz.

Xiaomi’nin bu kısıtlamalarla kullanıcılarının cihazlarını güvende tutma amacını güttüğü açık olsa da, bu yaklaşım, kullanıcıların cihazlarını özgürce özelleştirme ve geliştirme özgürlüklerini sınırlamış gibi görünüyor. Xiaomi’nin bu kararı, kullanıcılar arasında bazı tartışmaları da beraberinde getirebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin bu kararı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!