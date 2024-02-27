Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de sonrasında ise Xiaomi 14 küresel lansmanı ile birlikte küresel pazarda tanıtıldı. Ancak şimdilik sadece sınırlı sayıda cihazda kullanılabiliyor. Çinli dev, bu yazılımını diğer cihazlarına da getirmeye hazırlanıyor. HyperOS güncelleme takvimi resmi olarak açıklandı. Detaylara bakalım.

HyperOS güncelleme takvimi

Xiaomi’nin açıkladığı HyperOS güncelleme takvimine göre birçok akıllı telefon ve tablet, 2024 yılının ortasına kadar HyperOS güncellemesini alacak. Bu cihazlar ise şunlar:

Xiaomi 14 Serisi (Yüklü geliyor)

Redmi Note 13 Serisi

Xiaomi 13 Serisi

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Xiaomi 13T Serisi

Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi 12 Serisi

Redmi Note 12 5G

Xiaomi Pad 6S Pro (Yüklü geliyor)

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad SE

Xiaomi 12T Series

Xiaomi Watch S3 (Yüklü geliyor)

Xiaomi Smart Band 8 Pro (Yüklü geliyor)

Xiaomi’nin son amiral gemisi Xiaomi 14 Neler Sunuyor?

Xiaomi 14, 6.36 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 3000 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Akıllı telefonun ekranında OLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip. Yonga setine 12 GB/ 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 120W kablolu, 50 W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 4610 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise akıllı telefon, Leica destekli bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde Leica SUMMILUX lensli ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 50 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 50 MP çözünürlüğünde, 75 mm büyüklüğünde Leica SUMMILUX lensli bir telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.