Xiaomi, merakla beklenen HyperOS 1.0‘ı piyasaya sürmek üzere hazırlanıyor. Bu yeni işletim sistemi, genişleyen Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosistemine yönelik tasarlandı ve çeşitli cihazları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlamayı hedefliyor. Bugün ise HyperOS alacak Xiaomi modelleri açıklandı.

HyperOS Güncelleme Takvimi Yayınlandı

HyperOS, Linux tabanlı bir işletim sistemi olup, Xiaomi’nin Vela sistemini kullanarak gelişmiş verimlilik ve kaynak yönetimi sağlıyor. Ayrıca, Xiaomi’nin ürünleri arasında sorunsuz cihaz bağlantısı sunan HyperConnect ve akıllı cihaz adaptasyonunu sağlayan HyperMind AI gibi özelliklere sahip.

Xiaomi, açık kaynak geliştirmeyi teşvik ederek kişisel cihazlar, araçlar ve akıllı ev teknolojilerini birbirine bağlayan insan merkezli bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.

Çin modelleri için güncelleme yol haritası zaten yayınlandı, ancak küresel kullanıcılar için HyperOS güncellemeleri 2024 yılının ilk çeyreğinde başlamayı planlıyor. İlk dalgada, Xiaomi 13 ve 12 serileri ile birlikte Xiaomi Pad 6 dahil olmak üzere dokuz cihazı kapsayacak.

Bu dokuz cihaz şu şekilde:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 11T

Xiaomi Pad 6

Diğer cihazların ise ilerleyen zamanlarda güncellemeyi alması bekleniyor. Xiaomi, HyperOS’un piyasaya sürülmesi için son test aşamasında ve bu işletim sisteminin günlük kullanıma tamamen hazır olmasını sağlamak için mühendis ekibi ile birlikte çalışıyor.

HyperOS’un yerel sürümü, Aralık 2023’te Xiaomi 14, Redmi K60 Ultra gibi akıllı telefonlar, Xiaomi Pad 6 Max 14 inç tablet, Xiaomi TV S Pro serisi, Xiaomi Watch S3, Xiaomi Sound hoparlör ve Xiaomi Smart Camera 3 Pro gibi geniş bir cihaz yelpazesi ile Çin’de yayınlanması planlanıyor. Bu gelişme, Xiaomi’nin IoT ekosistemine odaklanarak kullanıcı deneyimlerini iyileştirme çabalarının bir parçası olarak önemli bir adım olarak görülüyor.