Xiaomi, merakla beklenen HyperOS 1.0‘ı piyasaya sürmek üzere hazırlanıyor. Bu yeni işletim sistemi, genişleyen Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosistemine yönelik tasarlandı ve çeşitli cihazları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlamayı hedefliyor. Bugün ise HyperOS alacak Xiaomi modelleri açıklandı.
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HyperOS Güncelleme Takvimi Yayınlandı
HyperOS, Linux tabanlı bir işletim sistemi olup, Xiaomi’nin Vela sistemini kullanarak gelişmiş verimlilik ve kaynak yönetimi sağlıyor. Ayrıca, Xiaomi’nin ürünleri arasında sorunsuz cihaz bağlantısı sunan HyperConnect ve akıllı cihaz adaptasyonunu sağlayan HyperMind AI gibi özelliklere sahip.
Xiaomi, açık kaynak geliştirmeyi teşvik ederek kişisel cihazlar, araçlar ve akıllı ev teknolojilerini birbirine bağlayan insan merkezli bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.
Çin modelleri için güncelleme yol haritası zaten yayınlandı, ancak küresel kullanıcılar için HyperOS güncellemeleri 2024 yılının ilk çeyreğinde başlamayı planlıyor. İlk dalgada, Xiaomi 13 ve 12 serileri ile birlikte Xiaomi Pad 6 dahil olmak üzere dokuz cihazı kapsayacak.
Bu dokuz cihaz şu şekilde:
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 11T
- Xiaomi Pad 6
Diğer cihazların ise ilerleyen zamanlarda güncellemeyi alması bekleniyor. Xiaomi, HyperOS’un piyasaya sürülmesi için son test aşamasında ve bu işletim sisteminin günlük kullanıma tamamen hazır olmasını sağlamak için mühendis ekibi ile birlikte çalışıyor.
HyperOS’un yerel sürümü, Aralık 2023’te Xiaomi 14, Redmi K60 Ultra gibi akıllı telefonlar, Xiaomi Pad 6 Max 14 inç tablet, Xiaomi TV S Pro serisi, Xiaomi Watch S3, Xiaomi Sound hoparlör ve Xiaomi Smart Camera 3 Pro gibi geniş bir cihaz yelpazesi ile Çin’de yayınlanması planlanıyor. Bu gelişme, Xiaomi’nin IoT ekosistemine odaklanarak kullanıcı deneyimlerini iyileştirme çabalarının bir parçası olarak önemli bir adım olarak görülüyor.
HyperOS neler sunuyor?
Bu yeni arayüz, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirmek için tasarlanmış. Kontrol merkezi ve bildirim panelindeki değişiklikler hemen göze çarpıyor. Ayrıca birçok uygulama, iOS’a benzer bir tasarıma sahip olarak yeniden tasarlandı. HyperOS, uzun bir süredir farklı ürünler arasında kolay bağlantı sağlamak için geliştirilen bir işletim sistemine sahip. Test sonuçlarına göre, bu yeni arayüz daha hızlı çalışıyor ve daha az enerji tüketiyor. Bu da cihazların pil ömrünü artırıyor.
Hypermind özelliği, Xiaomi Mijia ekosistem ürünlerini uzaktan yönetme imkanı sunuyor. Ayrıca güvenlik, kararlılık ve uygulama geliştiricisi ilişkileri konusunda da iyileştirmeler yapılmış.
Resm web sitesine göre, yeni işletim sistemini temel alan ilk cihazlar Aralık 2023’te satışa sunulacak. Bu cihazlar arasında Redmi K60 Ultra, en yeni Xiaomi 14 (önceden yüklenmiş), Xiaomi Pad 6 Max 14 tablet, Xiaomi TV S Pro TV’ler (65-85 inç), Xiaomi Watch S3 (önceden yüklenmiş), Xiaomi Sound akıllı hoparlör (beta sürümü) ve Xiaomi Akıllı Kamera 3 Pro PTZ Kamera bulunuyor.
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Diğer akıllı telefonlar ise 2024 yılının ilk çeyreğinde güncellemeyi almaya başlayacak. HyperOS, Xiaomi’nin çok yönlü ekosistemini daha verimli hale getiriyor. Bakalım bu güncelleme MIUI ile yaşanan sorunları kökten çözebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.