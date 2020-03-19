Huawei’den yeni sportif akıllı saat Watch GT 2e!

Huawei yeni bir akıllı saat çıkarmaya hazırlanıyor. Watch GT 2‘nin ardından firma daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Şimdiler de Watch GT 2e modelini piyasaya çıkarmaya hazırlanan firma gençleri hedef almışa benziyor.

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Daha sade ve sportif bir tasarımla geliyor.

Akıllı saat piyasasında önemli işler çıkaran Huawei, Watch GT 2 modeline kardeş getiriyor. Watch GT 2e ismini alan model hedef kitle bakımından gençlere ve sporculara ithaf ediyor. Cihaz sade ve renkli bir tasarıma sahip. Özellik olarak ise Watch GT 2‘nin neredeyse aynısı. WinFuture isimli internet sitesinde teknik özellikleri sızdırılan cihaz, çok farklı yenilikler içermiyor. 1.39 inç AMOLED ekranla gelen cihaz 455 mAh pil kapasitesi ile 14 gün pil ömrü vadediyor. Bluetoth 5.1 teknolojisini kullanacak cihaz hem Android hemde IOS cihazlar da sorunsuz kullanılabilecek. Ayrıca 16 MB RAM ve 4 GB dahili depolama seçeneğine sahip cihaz 46 mm‘lik gövde boyutuna sahip. Aynı zamanda cihazın Watch GT 2 ile ortalama olarak aynı fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyor.

Belli ki Huawei akıllı saat rekabetinde Apple‘ın yediği pastadan lokma istiyor. Firma hem performans olarak hemde batarya bakımından çıkardığı cihazlar ile övgüleri üzerine topladı. Üst seviye akıllı saatler arasında en iyi şarj sürelerinden birini sunan Watch GT serisi bakalım bu yeni üyesiyle ne kadar kullanıcı çekecek. Cihazın ülkemizde satışına kesin gözüyle bakılıyor. Huawei Watch GT 2e, 26 Mart tarihinde P40 modelleriyle beraber aynı lansmanda tanıtılacak.