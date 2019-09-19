Huawei Watch GT 2 akıllı saat özellikleri ve fiyatı

Huawei, bugün Berlin’de düzenlediği etkinlik ile yeni Mate 30 serisini resmen duyurdu. Etkinlikte duyurulan Huawei Watch GT 2 ise markanın akıllı saat ekosistemine önemli yenilikler getiriyor.

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Huawei Watch GT 2 tasarımı ve özellikleri

Huawei Watch GT 2, tasarımsal olarak bir önceki modele göre büyük benzerlik gösteriyor. Yuvarlak tasarım anlayışını devam ettiren akıllı saat, toplam 4 farklı gövde renginin yanı sıra değiştirilebilir renkli kordon seçenekleri sunuyor. Ürünün su geçirmez metal yapısı ise kullanıcısına 50 metreye kadar su geçirmezlik vaat ediyor.

Huawei’nin yeni akıllı saati, teknik özellikler tarafında da önemli güncellemeler almış. 42 mm gövde boyutuna sahip seçenekte 1.2 inçlik AMOLED ekran tercih ediliyor. 42 mm’lik daha büyük versiyonda ise 1.39 inçlik AMOLED ekrana yer veriliyor. Gücünü Kirin A1 mobil işlemciden alan Watch GT 2, bu sayede arttırılmış bağlantı menzili ve daha verimli güç tüketimi sunuyor. Tek şarjda 2 haftaya kadar kullanım ömrü sunan ürün, yerleşik GPS özelliği aktif olduğunda ise 30 saat boyunca kullanılabiliyor. Ayrıca dahili hafızasında 500 adet şarkı depolayabilen akıllı saat, 24 saat boyunca müzik oynatabiliyor. Dahili hoparlör desteği ile oynatılan müziğin sesi dışarıya da verilebiliyor.

Nabız sensörü, ivmeölçer ve jiroskop gibi özelliklere sahip olan Watch GT 2, günlük spor faaliyetlerini anlık olarak takip ediyor. Cihazın üzerinde bulunan mikrofon ve Bluetooth 5.1 desteği sayesinde akıllı telefona gelen çağrılar saat üzerinden cevaplanabiliyor. İşletim sistemi tarafında ise Android tabanlı Wear OS yerine Huawei’nin geliştirdiği Lite OS tercih edilmiş.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak Watch GT 2, rakiplerine göre uygun sayılabilecek bir fiyat etiketi ile geliyor. Ürünün 42 mm versiyonu 229 Euro fiyata sahipken, 46 mm’lik versiyon ise 249 Euro’dan satışa çıkacak.