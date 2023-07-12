Çinli teknoloji devi Huawei’nin, ABD’nin uyguladığı yaptırımlara rağmen 5G akıllı telefon sektörüne geri dönmeyi planladığı belirtiliyor. Araştırma şirketlerinin verdiği bilgilere göre, Huawei’nin kendi yarı iletken tasarım araçlarını ve Semiconductor Manufacturing International Company (SMIC) tarafından üretilen çipleri kullanarak 5G çiplerini yerel kaynaklardan tedarik etmeyi hedeflediği ifade ediliyor. İşte Huawei’nin 5G planları!

Huawei 5G Telefon Pazarında Gücünü Göstermek İstiyor!

Sektör kaynakları Huawei ve SMIC’nin çoktan anlaşmaya vardığını söylese de, ikili bu konuda sessiz kalmayı tercih etmiş. Ancak Huawei’nin 5G akıllı telefon sektörüne geri dönmesi, şirket için büyük bir zafer olacaktır.

Zira 2020 yılında ambargolarla beraber şirketin tüketici elektroniği bölümünün geliri yüzde 50 oranında düşüş göstererek 483 milyar yen seviyesine gerilemişti. 2020 yılından beri çok ciddi oranda artmayan gelirler, bu hamleyle beraber coşabilir.

Huawei, geçmişte Apple ve Samsung ile dünyanın en büyük telefon üreticisi olma yolunda ilerliyordu. Ancak ABD’nin uyguladığı kısıtlamalar, şirketin gelişmiş modeller için gereken çip üretim araçlarına erişimini engelledi ve rekabette geriye düşmesine neden oldu.

Bu da yetmezmiş gibi ABD ve Avrupa hükümetleri Huawei’yi güvenlik riski olarak değerlendirdi ve bu durum şirketin uluslararası pazarda sınırlı sayıda 5G akıllı telefon modeli ve 5G donanım ekipmanı satmasına neden oldu. Ancak Huawei bunları değiştirmekte kararlı.

Ancak Huawei’nin büyük çip üretim şirketleriyle beraber 5G çipi üretememesi büyük zorlukları da beraberinde getirebilir. Bir araştırma şirketine göre, Huawei’nin 5G sevkiyatları SMIC’in N+1 üretim sürecini kullanmasıyla sınırlı kalabilir.

Bu üretim sürecinde tahmini verim oranının yüzde 50’nin altında olması nedeniyle ilk etapta yalnızca 2 ila 4 milyon adet 5G telefonun sevk edilmesi bekleniyor. Ancak başka bir şirket daha fazla ayrıntı vermeden 10 milyon adede kadar sevkiyat olabileceğini tahmin ediyor. Fakat ilk olasılığın gerçekleşme ihtimali daha yüksek.

Huawei, geçtiğimiz yıllarda dünya çapında 240,6 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirerek başarılı bir yıl geçirmişti. Devlet destekli bir gazete, Huawei’nin 2023 mobil sevkiyat hedefini 30 ila 40 milyon adede yükselttiğini bildirdi.

Ancak ABD’deki kısıtlamalar, Huawei’nin uluslararası pazardaki cazibesini sınırlıyor. Google’ın Android işletim sistemine erişim engeli, Huawei telefonlarının dış pazarda kullanımını zorlaştırıyor. Bu durum, Huawei’nin rekabet gücünü etkileyebilir.

Sonuç olarak, Huawei’nin 5G akıllı telefon sektörüne geri dönmeyi planlaması, şirketin rekabetçi konumunu yeniden sağlama çabalarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ancak ABD’nin uyguladığı kısıtlamalar ve diğer zorluklar, Huawei’nin hedeflerine ulaşmasını engelleyebilir. Yakın gelecekte Huawei’nin geri dönüş süreci ve başarılarını dikkatle takip ediyor olacağız.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!