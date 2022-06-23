Bugün İstanbul’da gerçekleştirilen, Orta Doğu Avrupa, Kuzey Ülkeleri ve Kanada bölgesel lansman etkinliğinde Huawei, şirketin stratejisinin temel odak alanlarını sundu ve yeni katlanabilir akıllı telefon Mate Xs 2, 16 inç dizüstü bilgisayarlar MateBook D16 ve 16s, ilk e-ink ekranlı tablet MatePad Paper, nova akıllı telefon ailesinin yeni üyeleri nova Y70 ve nova Y90 ve ses cihazları ailesine en son eklenen FreeBuds Pro 2 dahil olmak üzere çeşitli son teknoloji ürünlerini duyurdu.

Bakmakta fayda var: KARŞINIZDA HUAWEI MATE XS 2! | İlk Bakış ve Değerlendirme

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey Ülkeleri ve Kanada Başkanı Derek Yu yaptığı konuşmada, “Huawei, sürekli yenilik ve dijital dünyayı her kişiye, aileye ve kuruluşa getirmeye kendini adamıştır. Bu nedenle çeşitli kategoriler için yüksek Ar-Ge ve pazarlama yatırımlarına devam ediyoruz. Tüketicilere devrim niteliğinde yenilik sağlamak ve endüstri gelişimine sürekli öncülük etmek istiyoruz” dedi.

HUAWEI Mate Xs 2: Huawei’nin en hafif ve en düz katlanabilir akıllı telefonu

Huawei’nin dışa doğru katlanır tasarıma ve ultra hafif, ultra ince gövdeye sahip yepyeni amiral gemisi katlanabilir akıllı telefonu HUAWEI Mate Xs 2, Huawei tarihinde bir kilometre taşını işaret ediyor. Bu lansman itibariyle şirket, iç ve dış ekranlı modeller ve flip telefonlar dahil artık en eksiksiz katlanabilir akıllı telefon portföyüne sahip. Açıldığında, Mate Xs 2’nin ekranı bir ayna kadar düz ve pürüzsüz hale gelerek kullanıcılara hem eğlence hem de iş için mükemmel, daha sürükleyici bir katlanabilir deneyim sunuyor. Akıllı telefon ayrıca HUAWEI XD Optics’i destekleyen 50 MP True-Chroma Kamera gibi diğer amiral gemisi özelliklerle donatıldığı için mobil fotoğrafçılığı yeni zirvelere taşıyor. Yeni cihaz, hareket halindeyken ultra hızlı şarj için 66W HUAWEI SuperCharge ile 4600mAh pile sahip olarak, katlanabilir akıllı telefonlardaki güvenilmez pille ilgili endişeleri de ortadan kaldırıyor.

İlk bakış ve değerlendirme videosuna göz atmak isterseniz buraya bakabilirsiniz.

nova Y70 ve nova Y90: Giriş ve orta seviyede yeni ürünler

Etkinlikte Huawei, orta fiyat segmentindeki yeni akıllı telefonları nova Y70 ve nova Y90’ı da tanıttı. nova Y70 güçlü 6000 mAh piliyle kullanıcıları şaşırtacak. nova Y90 ise 40W HUAWEI SuperCharge sayesinde yalnızca 30 dakikada %53’e kadar şarj olacak. Her iki cihaz da, 6,7 inç HUAWEI FullView ekrana ve ultra dar çerçevelere sahip.

nova Y90 ve nova Y70 geniş ekranlar sayesinde rahat kullanım ve sürükleyici eğlence deneyimleri sağlıyor. Huawei’nin imza niteliğindeki olağanüstü fotoğrafçılık yetenekleri, şık tasarımı ve geniş depolama alanıyla bir araya gelen cihazlar, rekabetçi fiyatlarla harika yaşam tarzı akıllı telefonları oluşturuyor.

HUAWEI MateBook D16 ve 16s: İş, çalışma ve oyun için 16 inç dizüstü bilgisayarlar

Uzaktan çalışan, ancak büyük monitörlü geleneksel ofis kurulumunu özleyenler için Huawei’nin dizüstü bilgisayar portföyüne yapılan en son eklemeler hoş bir sürpriz olacak. Şirket, pandemi sonrası iş yerinde daha fazla esneklik arzusuyla birleştiğinde tüketicilerin ekranlarında daha fazla çalışma alanı ihtiyacını fark etti ve 16 inç FullView ekrana sahip yeni bir ürün serisini piyasaya sürdü. HUAWEI MateBook D16 ve 16s, çalışmak için geniş alan sunan ve aynı anda birçok görevi yönetmeyi kolaylaştıran 16 inçlik geniş ekrana sahip. MateBook Serisi, 40W’a kadar TDP değerine sahip 12. Nesil Intel Core H-Serisi işlemci, çift kanallı RAM ve çoklu görev ve karmaşık kullanım senaryolarını verimli bir şekilde işleyen yüksek hızlı SSD ile destekleniyor.

Ayrıca, MateBook D16 ve 16s modelleriyle Huawei, cihaz iş birliğini daha da geliştirerek, PC, akıllı telefon ve tablet arasında kolay dosya aktarımına izin vererek çoklu cihaz dosya yönetimi ve AI arama ile cihazlar arası deneyimi daha da akıcı hale getiriyor. Dahası, HUAWEI MateBook D16 ve 16s’in geleneksel 15,6 inç dizüstü bilgisayarlara benzer ağırlığı sayesinde yüksek taşınabilirlik sunarak kullanıcıların hareket halindeyken de üretken olmalarını sağlıyor. Yeni eklenen nümerik klavye ve 1080p kamera ile kullanıcılar, sanki bir masaüstü bilgisayarda çalışmanın rahatlığını yeni MateBook D16 ve 16s dizüstü bilgisayarlar ile yaşayabilecekler.

HUAWEI MatePad Paper: Huawei’nin ilk E-Ink tableti

Huawei, kağıt benzeri bir yüzeyde çalışma deneyimin keyfini çıkarırken istedikleri yerden çalışma özgürlüğüne değer veren kullanıcılar için ilk e-ink tableti MatePad Paper’ı piyasaya sürdü. Taşınabilir olacak şekilde tasarlanan HUAWEI MatePad Paper, ince form faktörünü ve yaklaşık 360 g hafif ağırlığını vurgulayarak kaliteli okumaları avuçlarınızın içine getiriyor. HUAWEI MatePad Paper, kullanıcılara göz dostu ve derinlemesine bir okuma deneyimi sunan 10,3 inç HUAWEI FullView Ekran ile donatıldı. TÜV Rheinland Paper Like Display sertifikasını alan dünyanın ilk e-ink ekran modülüne sahip tablet, benzersiz ekran-kalem kombinasyonuyla, ucu tabletin ekranıyla buluştuğu anda kağıda yazma hissini yaşamanıza ve yazarken hoş bir “hışırtı” sesi duymanıza olanak tanıyor. Bu tanıdık kağıt benzeri his, kullanıcıların kendilerini hızlı bir şekilde yazıya vermelerini sağlıyor.

HUAWEI FreeBuds Pro 2: Dünyanın ilk Yüksek Çözünürlüklü Çift Ses Sistemi TWS

Ses kategorisinde Huawei, tüm müzik ve ses hayranlarını memnun edecek bir cihaz piyasaya sürdü: FreeBuds Pro 2. Yeni kulaklıklar, Çift Ses Sistemi sayesinde elde edilen ses kalitesiyle dikkat çekiyor. Gelişmiş dijital frekans geçiş teknolojisine sahip entegre iki dijital-analog dönüştürücü (DAC) çipleri ve dörtlü mıknatıslı dinamik sürücüyü benimseyen HUAWEI FreeBuds Pro 2, LDAC Yüksek Çözünürlüklü kodek ile birleştiğinde cihazın yüksek ve düşük frekansları ayırt etmesine olanak tanıyor. Önceki modele kıyasla %15 daha fazla gürültü azaltma özelliği sağlayabilen endüstrinin ilk Üçlü MIC ANC TWS sistemi ile donatıldı. Belirli senaryolarda, 47dB’e varan gürültü azaltma derinliği elde edilebiliyor. HUAWEI FreeBuds Pro 2 ayrıca ses seviyesindeki değişiklikleri, kulak kanalı yapısındaki farklılıkları ve takma durumundaki değişiklikleri gerçek zamanlı algılayabilen üç dinamik ses dinleme optimizasyon algoritmasıyla donatılmış. Yeni kulakiçi kulaklıklar, herhangi bir akıllı telefon işletim sistemiyle kolay bağlantı sağlayarak tüm günlük senaryolarda mükemmel kullanılabilirlik sayesinde Huawei’nin AI Yaşam yaklaşımını da destekliyor.