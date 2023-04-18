Huawei, en yeni Otonom Sürüş Sistemi ADS 2.0’ı tanıttı. Çevresinde olan biten her şeyi anlık olarak takip edebilen ve yüksek doğruluklu haritalara ihtiyaç duymayan bu otonom sürüş sistemi, devam eden inşaatlar ve gelişen altyapı konfigürasyonları nedeniyle manzara ve coğrafya sürekli değiştiği için ulaşım açısından çığır açan bir yenilik olacak!

GOD Ağ Teknolojisi İlk Defa Kullanıldı!

ADS 2.0 otonom sürüş teknolojisi, geçtiğimiz gün düzenlenen Huawei Akıllı Otomobil Çözümleri Konferansı 2023’te lanse edildi. Huawei ADS 2.0’ın ilk sürümü AITO M5’in gelişmiş akıllı sürüş sistemlerinde kullanılacak ve bunu Avatar 11 izleyecek.

ADS 2.0, sürüşün dört ana yönü olan Hız, Navigasyon, Park Etme ve Güvenlik konularına odaklanıyor. Yeni teknoloji yüksek hız için optimize edilmiş durumda ve devralma mesafesi ADS1’deki 100 km’den ADS 2.0’da 200 km’ye çıkarılmış.

Büyük ölçüde yüksek hassasiyetli haritalara dayanan geleneksel navigasyon sistemlerinin aksine, yenilikçi Huawei ADS 2.0, kavşaklar, trafik ışıkları ve daha fazlası gibi çeşitli kentsel seyahat bileşenlerini tanımlamak için yol ağının topolojisini kullanıyor.

Konferans sırasında Huawei Akıllı Otomobil İş Grubu CEO’su Yu Chengdong, “Yalnızca yüksek hassasiyetli haritalara dayanmayan bir akıllı sürüş sistemi büyük ölçekli kullanımda pratik olabilir.” dedi ve yaklaşmakta olan ADS’nin 2023’ün 3. çeyreğine kadar haritalanmamış işlemleri kullanmaya hazır olacağını ve 4. çeyreğe kadar 45 şehirde işlevsel olacağını açıkladı. Ancak şu an itibariyle teknoloji Shenzen, Şangay ve Guangzhou’da kullanıma sunulmuş durumda.

ADS2.0, park etmeye yardımcı olmak için 360 derece engel algılama teknolojisine sahip özel bir park sistemine sahip. Bu teknoloji aracınızı yeraltı otoparkları, düz park yerleri ve daha fazlası gibi farklı senaryolarda park etmenize yardımcı oluyor. Sistem 160’tan fazla farklı park senaryosunda eğitilmiş durumda.

ADS2.0’ın en iyi özelliklerinden biri, maksimum güvenliği garanti eden sektörün ilk lazer füzyon GOD ağ teknolojisinin kullanılması olarak karşımıza çıkıyor. Sistem ayrıca bu teknolojiyi, devrilmiş araçlar, devrilmiş kayalar veya ağaçlar gibi engelleri tespit etmek ve bunlara karşı hızı azaltarak veya tamamen durarak tepki vermek için kullanıabiliyor. ADS 2.0 sistemi bu engelleri tanımak için lazer sensörleri, radar ve kameralar gibi bir dizi sensöre güveniyor.

Huawei’nin yeni nesil otonom sürüş sistemi, tam otonom sürüş yolunda çok ciddi bir adım. Kısa sürede otonom sürüş konusunda en saygın şirketler arasına adını yazdıran Huawei’nin sonraki inovasyonlarını merakla bekliyoruz.

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