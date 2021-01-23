Huawei, yeni Kirin 820E işlemcisini duyurdu!

Vivo X51, ülkemizde satışa sunduğu özellikler bakımından ve fiyatıyla dikkat çeken modellerden birisi oldu. Gimball OIS destekli kamerasıyla adından sıkça bahsedilen Vivo X51’i bir süredir deneyimliyorum ve bu deneyimleri sizlerle paylaşmak istedim.

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Vivo X51 İnceleme | Kameranın telefonu var! – YouTube

Vivo X51, ön tarafa baktığımızda iki taraftan eğimli bir ekran yapısına sahip. Bu ekranda ön kamera sol üst tarafta delik olarak karşımıza çıkıyor. Ekran çerçevelerinin az olması ve kavisli ekranı sayesinde neredeyse çerçeve yok hissi uyandırıyor. Ekran kasası alüminyumdan oluşuyor. Parlak yüzeyi sayesinde şık bir görüntü oluşturuyor. Arka tarafa baktığımızda ise Mavi ve Gri renklerinin karışımı olan bir renk ve Vivo bu rengi ALFA GRİ olarak adlandırıyor. Son zamanların modası olarak Vivo da kamera paketini sol üst tarafa yerleştirmiş. İki katmanlı bir çıkıntıya sahip kamera dizaynı mevcut.

%92 ekran-gövde oranı sunan model 6.56 İNÇ Samsung yapımı Amoled bir ekrana sahip. Bu ekran 1080×2376 piksel FHD+ 398 PPI çözünürlük sunuyor. 90 Hz ekran tazeleme ve 180Hz ekran dokunmatik örneklemesine sahip.

Performansta işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 765G 5G destekli işlemcisi kullanılmış. Grafik biriminde ise Adreno 620 var. Bu işlemciye LPDRR4X mimarisine sahip 8GB RAM eşlik ediyor. Hafızası ise 256 GB.

4315 MAH pile sahip pil gün boyu yetiyor. Vivo FlashCharge sayesinde 33W hızlı şarj ile 30 dakikada %57 dolum yapabiliyor. Beni gün içerisinde hiç sıkıntıysa sokmadı hatta memnun etti diyebilirim.

Vivo X51’in en can alıcı noktası kamerası; 48 MP lik F/1.6 diyaframlı Sony IMX598 Sensör kullanan Gimball OIS destekli bir ana kameraya sahip. İkinci kamera ise 8MP çözünürlüğünde f/2.46 diyafram açıklığına sahip makro ve 120 derecelik geniş açı kamerası, üçüncü kamerası 8MP lik 5x optik zoom 60x dijital zoom yapabilen persicope kamerası, dördüncü kameras f/2.2 diyaframa 13MP lik telefoto kamerası. Ön tarafta ise 32MP f/2.45 diyaframlı selfie kamerası mevcut. Video konusunda ise 1080 30fpste 0.6x geniş açı çekebiliyorken 1080 60fps ve 4k 60fps te 2x ten 10x e video çekim destekliyor.

9000TL ye satılan bir telefon olarak sunduğu özellikler bakımından f/p oranının düşük olduğunu düşünüyorum. Bu fiyatlara çıkıldığından insanlar daha fazla özelliklere sahip olmak istiyorlar. Özellikle işlemci olarak amiral seviyesinden bir işlemci olabilirdi. Piyasadaki dolaşan haberlere göre de Vivo Türkiye’nin fiyatlar konusunda bir güncelleme yapacağı konuşuluyor.