Honor, 66 Watt ve 12.000 mAh’lik yeni Powerbank’ini duyurdu

Honor, yakın zamanda Huawei’den ayrıldıktan sonra adından siz ettirmeye devam ediyor. Firma, MediaTek Dimensity 1000+ işlemcili V40 modelini duyurmasının ardından şimdi de 66W’lık 12.000 mAh kapasiteli süper hızlı Powerbank’ini duyurdu.

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Honor Powerbank üstün özellikleri ile dikkat çekiyor

Açık gri polikarbonat bir gövdeye sahip Powerbank’in bir adet USB-A ve bir adet USB-C portu bulunuyor. USB-A portu çıkış verirken USB-C ise hem çıkış veriyor hem de cihaz bu port aracılığıyla şarj oluyor. Cihaz iki yönlü şarjı da destekliyor. Honor, kullanıcıların 12.000 mAh kapasiteli Powerbank ile 4.000 mAh’lik bir telefonu 3 defaya kadar şarj edebileceklerini belirtiyor.

Honor Powerbank, Power Delivery, Quick Charge, SCP, ve FCP gibi bir dizi hızlı şarj protokolünü destekliyor. Ürün ayrıca aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı şarj ve kısa devre koruması gibi güvenlik özelliklerine de sahip.

Cihazla akıllı telefonlar dışında USB-C bağlantı noktası desteği bulunan tabletler, dizüstü bilgisayarlar hatta diğer cihazlara göre daha düşük güç gereksinimi bulunan kulaklıklar, fitness takip cihazları ve akıllı saatler gibi ürünleri de şarj etmek mümkün. Ürünün duyurusu Çin’de yapıldı ve online alışveriş sitelerinde 359 Yen (yaklaşık 55 Dolar) satış fiyatı ile satılıyor.

Akıllı telefon üreticileri batarya kapasitesinde olmasa da bataryaların şarj olma süreleri konusunda birbirleri ile kıyasıya bir rekabet içerisindeler. 30W, 60W derken zaman içerisinde 120W hızları dahi gördük. Örneğin Xiaomi Mi 10 Ultra, 120W şarj destekliyor. Telefonun 4500 mAh kapasiteli bataryası yaklaşık 23 dakika içerisinde %100 doluluğa ulaşabiliyor. Honor‘ın yeni ürünü de bu rekabeti Powerbank tarafında destekleyecek gibi duruyor.

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