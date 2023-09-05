Huawei Mobile, X (Twitter) üzerinden yaptığı bir duyuruyla yakında piyasaya sürülecek bir giyilebilir cihazın tanıtımını yaptı. “Giyilebilir Strateji ve Yeni Ürün Lansmanı” etkinliği, 14 Eylül 2023’te Barselona’da gerçekleşecek. Huawei, bu yeni giyilebilir cihazının Fashion Forward sloganıyla sıradışı bir deneyim sunacağını ve teknoloji meraklıları arasında büyük bir heyecan yaratacağını belirtiyor. İşte bildiğimiz her şey!

Huawei Yeni Watch GT 4 Akıllı Saatini Duyurabilir!

Teaser videosunda yer alan saat kadranı görüntüsü, bu yeni giyilebilir cihazın bir akıllı saat olabileceğine işaret ediyor. Huawei’nin ürün lansmanlarına dair güvenilir bilgileriyle tanınan Weibo sızıntı kaynağı Ark, yeni ürünün Huawei Watch GT 4 serisi olabileceğine inanıyor.

Ağustos ayında, Huawei Watch GT 4 dahil olmak üzere çeşitli Huawei akıllı saatleri Bluetooth SIG sertifikası aldı. Bu sertifika, bu cihazların yakın bir zamanda piyasaya sürüleceğine işaret ediyordu. Sonunda beklenen oluyor gibi görünüyor.

Yaklaşan Huawei akıllı saatlerinin Bluetooth 5.2 teknolojisine sahip olması ve HarmonyOS 4.0 üzerinde çalışması bekleniyor. Huawei Watch GT 4, muhtemelen bu etkinliğin en önemli parçası olacak ve birçok teknoloji meraklısı tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Şu an için akıllı telefonların da etkinlikte yer alabileceğine dair bir gösterge olmasa da, Huawei’nin sürpriz duyurular yapma geçmişi göz önüne alındığında, beklenmedik bir telefon lansmanını da göz ardı etmemek gerekebilir. Huawei, Mate 60 serisi gibi ani duyurularla sık sık dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Bu nedenle, 14 Eylül’deki etkinlikle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmek önemli olacak.

Kısa süre önce bazı detayları ortaya çıkan, dört çentikli bir ekrana sahip olacağı söylenen Huawei Mate 60 Pro Plus, serinin en tepe üyesi olarak bu etkinlikte yer alabilir. Ancak Huawei’nin moda ve giyilebilir teknolojilere yaptığı vurgu göz önüne alındığında, bu pek olası değil. Yine de sürpriz bir gelişme yaşanabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 14 Eylül’deki etkinlikte sizce neler tanıtılacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!