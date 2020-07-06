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Huawei, yeni bir akıllı bileklik ve akıllı saat satışa sunacak
Çin’in en büyük üreticilerinden biri konumunda bulan Huawei, bütün ambargolara ve zorlamalara rağmen ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Yeni sızdırılan bilgilere göre ise Huawei, yeni akıllı bileklik ve akıllı saat modelleri satışa sunacak.
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Huawei tarafından satışa sunulacak olan yeni akıllı bileklik ve akıllı saat modelleri ile ilgili neler biliyoruz
Yeni çıkan sızıntılara göre, Huawei cephesinin yeni bir akıllı saat ve akıllı bileklik satışa sunacağı neredeyse kesinleşmiş durumda. Hatta bu ürünler için birer kod adı bile konulmuş. Bu kod adı, ürünlerin gerçek adı mı olacak yoksa geçici olarak konulan isimler mi bunu henüz bilmiyoruz. İsimlere gelince ise, akıllı saatin adı “Huawei Stia”, akıllı bilekliğin adı ise “Huawei Fides (FDS)”.
İsimlere ek olarak, cihazlarla ilgili herhangi teknik bir detay henüz ortaya çıkmamış durumda. Fakat ürünlerin tanıtım tarihi yakınlaştıkça, bu detaylar da birer birer ortaya çıkmaya başlayacaktır diye düşünüyoruz. Huawei Hongmeng OS 2.o arayüzü ise yakın zamanda akıllı cihazlar için sunulacak.Ayrıca 2020 yılının ikinci yarısında yeni “Mate Watch”ın tanıtılması da bekleniyor. Bakalım Huawei ekosistemine yeni katılacak olan akıllı cihazlarda bizleri neler bekliyor. Çinli üretici, akıllı telefon sektöründe yakaladığı büyümeyi, diğer akıllı cihazlara ait sektörlerde de yakalayabilecek mi? Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın.
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Xiaomi 120W şarj cihazı için sertifika aldı!
Xiaomi, geliştirdiği uzun zamandır bilinen 120W gücündeki şarj aleti için sertifika aldı. Bu gelişme cihazın geliştirme aşamalarının tamamlandığı ve cihazın yakın olduğu anlamına geliyor.
Çinli 3C ajansından onay alan MDY-12-ED model koduna sahip şarj cihazı, 20V/60A çıkış değerleri ile 120W güç sunuyor. Söz konusu şarj aletinden güç alacak ilk cihazın ne olduğu hala gizemini koruyor. Tüm amiral gemisi modellerini tanıtmış durumda olan Xiaomi, gelecekte ki Mi Mix modeline bu özelliği ekleyebilir. Tabii ki yeni şarj cihazı yalnızca dizüstü bilgisayar modelleri için geliştirilmiş de olabilir.
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Henüz hakkında pek bir detay bulunmayan yeni şarj aleti ilgili bilinmeyenler ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır.
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Qualcomm akıllı saatler için tasarladığı yeni işlemcileri tanıttı!
Qualcomm yeni akıllı saat işlemcileri Wear 4100 ve 4100+’ı tanıttı. İşlemcilerin özelliklerine bakıldığında akıllı saatleri performans olarak bir sonraki seviyeye taşıyacak gelişme işlemci tarafından geldi diyebiliriz.
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Qualcomm akıllı saatler için tasarladığı yeni yonga setleri tanıtıldı!
Qualcomm akıllı saatler için tasarlanmış iki yeni işlemciyi piyasaya sürdü. Snapdragon Wear 4100 ve Wear 4100+ olarak isimlendirilen işlemciler Google’ın Wear OS olarak isimlendirilen akıllı saatler için tasarlanmış işletim sistemine güç verecek. Qualcomm yeni tanıtılan çiplerin selefi olan Wear 3100 2018’de tanıtılmıştı. Yeni yonga setlerinin akıllı saat pazarında ciddi bir performans zıplaması yapması bekleniyor. Çünkü Wear 3100 28nm üretim teknolojisine sahipken yeni tanıtılan işlemciler 12nm üretim teknolojisine sahipler. Boyutun küçülmesi ile birlikte çipin ihtiyaç duyduğu enerji miktarı azalıyor ve bu son kullanıcı için daha fazla verimlilik anlamına geliyor. Ayrıca çip 12nm üretim teknolojisinin getirdiği bir avantaj olarak daha fazla transistör ile paketlenebilir ve bu da son kullanıcı için daha fazla işlem gücü anlamına geliyor.
Qualcomm Wear 4100 yongalarını kullanan yeni akıllı saatlerin Wear 3100’ü kullanan modellere göre %85 performans artışı, %25 daha az güç tüketimi ve grafik performansında 2.5 kat artış beklediğini iddia ediyor. Tüm bu teknik kazanımlara baktığımızda akıllı saatlerin daha akıcı bir deneyim sunacağını , daha iyi çoklu görev performansı vereceğini ve daha uzun pil ömrüne sahip olacağını söyleyebiliriz. Wear 4100 ve 4100+ her iki işlemci de 4 adet Cortex A53 çekirdeğe sahip. Fakat 4100+ bu çekirdekleri daha küçük bir işlemci ile sunuyor. Cortex A53, arka plan görevlerinin çoğunu rahatlıkla gerçekleştirebilir ve cihaz aktif kullanılmadığında cihazın düşük güç moduna geçmesini sağlar.
Yeni İşlemci ile gelecek ilk akıllı saat hangisi olacak?
Snapdragon Wear 4100’ü kullanan ilk markaların hagileri olduğu belli oldu. OnePlus, Oppo ve Vivo gibi markaların sahibi olan BBK Electronics’in sahip olduğu Imoo’dan yeni bir çocuk saati Wear 4100 ile gelecek. Yeni tanıtılan işlemciyi kullanacak olan diğer bir şirket ise uygun fiyatlı Wear OS akıllı saatler yapan Çinli Mobvoi olacak. Şirket Snapdragon 4100 destekli TicWatch Pro 3’ü de yıl sonuna doğru piyasaya sürecek.
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Oppo Watch, canlı olarak FCC’de görüntülendi!
Geçtiğimiz gün Oppo Watch‘un birkaç canlı görüntüsü FCC sayesinde ortaya çıktı. Cihaz, OW19W12 model numarasıyla birlikte görüntülendi. Cihazın yanı sıra şarj standı ve kayışının da görüntüsü paylaşıldı. Oppo Watch, tasarım olarak Apple Watch‘a oldukça benziyor. Fakat yine de aralarındaki fark teknik özellik tarafında ortaya çıkacaktır. Cihazın bu yılın ikinci yarısında Avrupa pazarına ulaşacağı tahmin ediliyor.
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Oppo Watch nerede satışa başlayacak ve hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Watch, FCC‘nin açıklamasına göre Amazon’un ABD sitesinde satışa çıkacak. Şu an cihazın adını arattığınızda henüz mevcut olmadığı uyarısı çıkıyor. Cihazın teknik özellikleri ve tasarımına geldiğimizde ise 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı modelin bulunacağını görüyoruz. Paylaşılan bazı görsellerde akıllı saatin cetvelle yapılan ölçümleri göze çarpıyor.
Cihazın Çin versiyonunda özel bir işletim sistemi bulunuyor. Fiyat olarak ise 282$’lık fiyat etiketi mevcut. Akıllı saatin 1.9 inçlik kavisli bir ekranı bulunmakta.
Oppo Watch, 8 GB ROM ve Snapdragon 2500 Wear mobil platformu ile gelecek. Ayrıca eSim aracılığıyla hücresel bağlantıyı destekliyor. Saatin ekranı yapay zeka ile desteklenecek ve o an nasıl bir ruh halindeyseniz rastgele oluşturulacak. Bunun haricinde ekranın oldukça yüksek PPI ve parlaklık seviyesi bulunuyor. Cihazın yakın zaman içinde ABD ve Avrupa’ya geleceği tahmin ediliyor.