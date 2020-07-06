Huawei, yeni bir akıllı bileklik ve akıllı saat satışa sunacak

Çin’in en büyük üreticilerinden biri konumunda bulan Huawei, bütün ambargolara ve zorlamalara rağmen ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Yeni sızdırılan bilgilere göre ise Huawei, yeni akıllı bileklik ve akıllı saat modelleri satışa sunacak.

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Huawei tarafından satışa sunulacak olan yeni akıllı bileklik ve akıllı saat modelleri ile ilgili neler biliyoruz

Yeni çıkan sızıntılara göre, Huawei cephesinin yeni bir akıllı saat ve akıllı bileklik satışa sunacağı neredeyse kesinleşmiş durumda. Hatta bu ürünler için birer kod adı bile konulmuş. Bu kod adı, ürünlerin gerçek adı mı olacak yoksa geçici olarak konulan isimler mi bunu henüz bilmiyoruz. İsimlere gelince ise, akıllı saatin adı “Huawei Stia”, akıllı bilekliğin adı ise “Huawei Fides (FDS)”.

İsimlere ek olarak, cihazlarla ilgili herhangi teknik bir detay henüz ortaya çıkmamış durumda. Fakat ürünlerin tanıtım tarihi yakınlaştıkça, bu detaylar da birer birer ortaya çıkmaya başlayacaktır diye düşünüyoruz. Huawei Hongmeng OS 2.o arayüzü ise yakın zamanda akıllı cihazlar için sunulacak.Ayrıca 2020 yılının ikinci yarısında yeni “Mate Watch”ın tanıtılması da bekleniyor. Bakalım Huawei ekosistemine yeni katılacak olan akıllı cihazlarda bizleri neler bekliyor. Çinli üretici, akıllı telefon sektöründe yakaladığı büyümeyi, diğer akıllı cihazlara ait sektörlerde de yakalayabilecek mi? Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın.