Huawei Y9 Prime 2019 kutu açılışı – Tam çerçevesiz!

Huawei Y9 Prime 2019 kutu açılışı videomuzda, şirketin en yeni telefonuna yakından bakıyoruz. Bakalım Huawei Y9 Prime özellikleri ve fiyatı nasıl?

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Huawei Y9 Prime 2019 kutu açılışı

Cihazın kutusundan 5V-2A çıkış gücüne sahip adaptör, USB Type-C kablosu, eski tip bir kulaklık ve şeffaf kılıf çıkıyor.

Cihazın özelliklerine baktığımızda ise Huawei tarafında ilk kez tam ekran bir yapı görüyoruz. Tabii ki model bunu açılır-kapanır ön kamera sistemine borçlu. Cihazda 6.59 inç boyutlu ekranda 1080 x 2340 çözünürlük sunuluyor.

Huawei Y9 Prime 2019 modeli gücünü Kirin 710F işlemcisinden alıyor. Bu işlemci Kirin 710 modelinden teknik özellik bazında hiçbir fark sunmuyor. Bu konudaki bilgiler sadece yeni paketleme sürecini ve yeni üretim olduğunu ifade ediyor. İşlemcinin yanı sıra telefonda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Dahili depolama alanını 1 TB‘a kadar arttırabilmek mümkün.

Üçlü bir kamera sistemiyle gelen cihazda 16 MP‘lik F/1.8 diyafram değerinin yanı sıra 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör bulunuyor. Ön tarafta ise motorlu mekanizmaya sahip 16 MP‘lik bir ön kamera bulunuyor.

Son olarak telefonda 4000 mAh pil kapasitesinin olduğunu ve cihazın 2899 TL satış fiyatıyla satıldığını da belirtelim.

Teknik özellikler

Tasarım: 163.5 x 77.3 x 8.8 mm / 196 gram

Ekran: 6.59 inç / LTPS IPS LCD / 1080p Full HD

İşlemci: Kirin 710F

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Kamera: 16 MP + 8 MP + 2 MP

Ön kamera: 16 MP

Batarya: 4000 mAh