Huawei Y8s hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!

Huawei‘nin giriş seviye telefonu olan Y8s hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın sızdırılan görsellerde tasarım detayları hakkında yeni bilgiler edinildi.

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Huawei Y8’e ait resmi görüntüler ortaya çıktı!

Huawei Y serisi, uygun fiyatlı telefonlar olarak karşımıza çıkıyor. Serinin yeni üyesi olması beklenen Y8s cihazının, çıkmasına yakın yeni bilgiler ortaya çıktı. Fiyatı ve donanımı nedeniyle giriş seviye olacak olan cihaz hakkında sızdırılan bilgiler sayesinde tasarım detayları hakkında yeni bilgiler edinme şansımız oldu. Tasarım olarak günümüzde artık görmediğimiz çentik dizaynına sahip olacak cihaz, iki ön kamera ile gelecek. Aynı şekilde cihaz Huawei Y8‘e oldukça benzemekte. Arka tarafta ise yine iki kamera ile gelmesi beklenen Y8s modelinin, arka kameralarından birinin 48 MP değerinde olacağı belirtildi. Sızıntı görsellerde cihazın yeşil renk seçeneği ile karşımıza çıkan cihazın, başka hangi seçeneklere sahip olacağı henüz bilinmiyor.

Y serisinin teknik özellik bakımından en güçlü cihazı olması beklenen Y8s, Kirin 810 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Daha başka teknik özellik bakımından sızdırılma olmayan cihazın, çıkışına yakın daha net bilgilere ulaşılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ülkemizde de oldukça tutulan bir seri olan Y serisi, yeni telefonu ile tekrardan adından söz ettirecek gibi duruyor. Cihazın 2020 sonları gibi tanıtılacağı beklenirken, yine de kesin bir bilgiye henüz rastlanmadı. Aynı şekilde her hangi bir fiyat bilgisi yer almamakta.