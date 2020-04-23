Video
Huawei P40 Pro kutu açılışı & ilk izlenimler!
Huawei P40 Pro modeli, Lite ve P40 kardeşlerinin ardından ofisimize ulaştı. Bu videoda, detaylı inceleme ve kıyaslama videolarına geçmeden önce telefonunu kutusunu açıyoruz. Ayrıca cihazın genel özelliklerine de bir ilk bakış atıyoruz.
İlginizi çekebilir: Huawei P40 kutu açılışı
Huawei P40 Pro kutusundan neler çıkıyor?
Cihazın kutusundan bir tane şeffaf kılıf, 40W’lık hızlı şarj adaptörü, USB Type-C kablosu ve USB Type-C bağlantılı bir kulaklık çıkıyor.
Telefonun özellikleri neler?
Önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzeme ile kaplı olan Huawei P40 Pro modelinin ön tarafında, delik çentik tasarımı kullanılıyor. Cihazda IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile beraber ekranın içerisine gömülü bir parmak izi sensörü yer alıyor.
6.58 inç boyutlu OLED ekranda 1200 x 2640 piksel çözünürlük, 90 Hz tazeleme hızı ve HDR10 desteği yer alıyor. Gücünü Kirin 990 5G işlemcisinden alan modelde, 8 GB RAM ile 128 GB, 256 GB veya 512 GB olmak üzere farklı depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Depolama alanını şirketin kendi NanoSD kartlarıyla arttırabilmek mümkün.
Huawei P40 Pro, serinin diğer modellerinde olduğu gibi kamerasıyla iddialı. Zira 50 MP ve OIS destekli ana kameraya 40 MP ultra geniş açı, 5x optik zoom yapabilen ve OIS desteği olan 12 MP telephoto ile 3D TOF sensör eşlik ediyor. Ön tarafta ise 32 MP ön kameraya IR TOF 3D sensör eşlik ediyor. Telefonun hem ön hem de arka kamerasıyla 4K 60 FPS video kayıt yapabilmek mümkün.
Son olarak 4200 mAh pil kapasitesi sunan modelde 40W kablolu hızlı şarj, 27W kablosuz ve kablosuz tersine şarj desteği yer alıyor.
Video
Huawei Nova 5T ısınma sorunu var mı? 40 dakika oyunla test ettik!
Son dönemde, fiyat performans oranı nedeniyle popülerliği artan Huawei Nova 5T için bazı söylentiler ortada dolaşıyor. İzleyenlerimiz tarafından bize de sıkça sorulduğu üzere Huawei Nova 5T ısınma sorunu veya ısınma sonrasında performans düşüklüğü olup olmadığı merak ediliyor. Biz de bu videomuzda cihazla toplamda 40 dakika oyun oynadık ve hem ısıyı hem de performans değişimini gözledik.
Testi nasıl gerçekleştirdik?
Huawei Nova 5T ile 20 dakika boyunca PUBG Mobile ve hemen ardından bir 20 dakika da Call of Duty Mobile oynadık. İlk oyunda Gamebench üzerinden FPS düşüşlerini ölçümledik ve oyunun %98 kararlılıkla giriş ekranları haricinde herhangi bir FPS düşüşü yaşamadığını gördük. İkinci oyunda ise program hata verdiğinden 20 dakika boyunca oynadığımız CoD esnasında her 5 dakikada bir ısı ölçümü yaptık ve performans değişiminin olup olmadığını oynayarak test ettik. Toplamda 40 dakika süren testin ardından, telefonumuz 38 derece sıcaklığı ile hem önemli derecede ısınmadı hem de ısınmadan kaynaklı bir performans düşüşü yaşatmadı.
Huawei Nova 5T ısınma sorunu ve throttling hakkında
Bu konuyla ilgili böyle bir durumun ortaya çıkma sebebi çok yüksek ihtimalle Android’de yer alan CPU Thorttling Test isimli uygulamada gösterdiği performans. Zira bu uygulamanın Yardım/Yönlendirmeler bölümünde de Huawei P10 cihazı örnek gösterilerek ilginç bir şekilde P10 işlemcisinin 1 çekirdeğinde periyodik olarak böyle bir sorun görülebildiği yazıyor. Ancak iş gerçek kullanım testine yani oyunlara geldiğinde, uygulamada görünen bu sorun bir sorun teşkil etmiyor ve cihazın performansı düşmüyor.
Test
Realme X2 Pro kamera performansı nasıl? | DXOMARK #20
Hardware Plus’ta DXOMARK serisi tam gaz devam ediyor. Bu seferki konuğumuz Türkiye’de de satışa çıkması fazlasıyla istenen Realme x2 Pro modeli oluyor.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy A71 kamera performansı nasıl? | DXOMARK #19
64 MP ana ve diğer üç kamerasıyla gelen X2 Pro, DXOMARK‘ın test merkezinde 95 puan alıyorı. Bu puanlarda fotoğraf kanadında 99, video tarafında ise 86 puan alan cihaz, beklentilerin biraz altında kalıyor gibi görünüyor.
Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.
İyi seyirler…
Realme X2 Pro kamera özellikleri
Arka kamera
- 64 MP, f/1.8 (ana)
- 13 MP, f/2.5 (telefoto)
- 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)
- 2 MP, f/2.4 (derinlik sensörü)
Ön kamera
- 36 MP, f/2.0
Video
- 4K (60 fps)
- Full HD (120 fps)
- HDR
Video
Huawei P40 elimizde! | 50 MP yeni kamera!
Huawei P40 ailesinin baz modeli olan P40 elimize ulaştı. 5G destekli Kirin 990 işlemcisi, 50 MP üçlü Utra vision kamera paketi gibi detayları ile dikkat çeken modelin kutu açılışı ve ilk bakışını gerçekleştiriyoruz.
İlginizi çekebilir; Huawei P40 Lite inceleme | En yeni “lite” neler sunuyor?
Huawei P40 neler sunuyor?
8,5 mm inceliğinde ve 175 gram ağırlığında olan Huawei P40, 6,1 inç büyüklüğünde FHD+ OLED bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Şelale yerine düz bir ekranın kullanıldığını gördüğümüz telefonda delikli çift ön kamera kurulumu dikkat çekiyor.
5G desteğiyle kutudan çıkan telefonda Huawei’nin en güçlü yonga seti olan Kirin 990 5G yer verilmiş. Ayrıca telefonda e-sim desteği de mevcut. Mali-G76 ile beraber her türlü işlerinizde üstün bir performans sağlayabilecek Huawei P40, Android 10 temelli EMUI 10.1 arayüzüne sahip olarak geliyor. Huawei Mobil Servisi ile çalışan telefonda App Gallery üzerinden ihtiyacınız olan uygulamaları telefona kurabilirsiniz. Ayrıca 8 GB bellek ve UFS 3.0 destekli 128 GB depolama alanı sunan cihazda kamera özellikleri de fazlasıyla dikkat çekiyor.
Bu noktada 50 MP değerinde bir ana kameraya ek olarak 16 MP geniş açılı cine kamera 8 MP değerinde de bir telefoto lans yer alan yapıdaki cihaz, oldukça kalitelli fotoğraf ve video çekmeye aday durumda. Ön tarafta da 32 MP ana ve yardımcı olarak IR TOF 3D sensör konumlandırılmış.
3800 mAh bataryasını P40 Lite ve P40 Pro’dan farklı olarak 40W yerine 22,5W hızlı şarj desteği ile dolduran cihazın detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…