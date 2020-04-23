Huawei P40 Pro kutu açılışı & ilk izlenimler!

Huawei P40 Pro modeli, Lite ve P40 kardeşlerinin ardından ofisimize ulaştı. Bu videoda, detaylı inceleme ve kıyaslama videolarına geçmeden önce telefonunu kutusunu açıyoruz. Ayrıca cihazın genel özelliklerine de bir ilk bakış atıyoruz.

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Huawei P40 Pro kutusundan neler çıkıyor?

Cihazın kutusundan bir tane şeffaf kılıf, 40W’lık hızlı şarj adaptörü, USB Type-C kablosu ve USB Type-C bağlantılı bir kulaklık çıkıyor.

Telefonun özellikleri neler?

Önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzeme ile kaplı olan Huawei P40 Pro modelinin ön tarafında, delik çentik tasarımı kullanılıyor. Cihazda IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile beraber ekranın içerisine gömülü bir parmak izi sensörü yer alıyor.

6.58 inç boyutlu OLED ekranda 1200 x 2640 piksel çözünürlük, 90 Hz tazeleme hızı ve HDR10 desteği yer alıyor. Gücünü Kirin 990 5G işlemcisinden alan modelde, 8 GB RAM ile 128 GB, 256 GB veya 512 GB olmak üzere farklı depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Depolama alanını şirketin kendi NanoSD kartlarıyla arttırabilmek mümkün.

Huawei P40 Pro, serinin diğer modellerinde olduğu gibi kamerasıyla iddialı. Zira 50 MP ve OIS destekli ana kameraya 40 MP ultra geniş açı, 5x optik zoom yapabilen ve OIS desteği olan 12 MP telephoto ile 3D TOF sensör eşlik ediyor. Ön tarafta ise 32 MP ön kameraya IR TOF 3D sensör eşlik ediyor. Telefonun hem ön hem de arka kamerasıyla 4K 60 FPS video kayıt yapabilmek mümkün.

Son olarak 4200 mAh pil kapasitesi sunan modelde 40W kablolu hızlı şarj, 27W kablosuz ve kablosuz tersine şarj desteği yer alıyor.