Akıllı Telefonlar
Huawei Y7p tanıtıldı: Yapay zeka destekli 48MP kamera
Huawei Y7p, Tayland’da gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı. Bazı pazarlarda P40 Lite E olarak tanıtılması beklenilen telefonda 48MP ana kamera bulunuyor.
İlginizi çekebilir: Google Maps 15. yaşına özel yeniliklerle geliyor!
Huawei geçtiğimiz yıl mart ayında yeni giriş-üst segment telefonu Y7 modelini tanıtmıştı. Şirket bugün Tayland’da gerçekleştirdiği etkinlikle Y7p modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Delikli ekranı ve 48MP ana kamerası öne çıkan akıllı telefonun, diğer pazarlarda P40 Lite E modeli olarak satışa çıkması bekleniliyor. Renkli yapısı ile gençleri hedefleyen cihaz 8.13mm kalınlığında. 6.39 inç büyüklüğündeki delikli ön panel HD+ çözünürlük ile beraber geliyor. Cihazın sol üst tarafında bulunan delikli yapı içerisine konumlandırılan ön kamera telefonun %90.15 ekran kasa oranı sunmasına olanak sağlıyor. Y9 Prime 2019 modelinde de gördüğümüz Kirin 710F yonga setinden gücünü alan telefonda 4GB RAM bulunuyor. 64GB dahili depolama ile desteklenen Huawei Y7p modelinde microSD kart desteği bulunuyor. Kullanıcılar bu desteği kullanarak cihazlarında daha fazla içeriği depolayabilecek. Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1 arayüzünü içerisinde bulunduran cep telefonu 4000 mAh bataryaya sahip.
Hızlı şarj desteği sunulmayan akıllı telefonda toplamda 4 adet kamera bulunuyor. Cihazın sol üst tarafına konumlandırılan ön kamera 8MP çözünürlüğünde. Diyafram açıklığı f/1.8 olarak belirtilen selfie kamerası FHD çözünürlükte videolar çekmenize olanak sağlıyor. Telefonun arka tarafında ise dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamerayı görmekteyiz. Huawei Y7p modelinin ana kamerası 48MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığında. Sahip olduğu yüksek çözünürlükle yakınlaştırmada daha az kaybın yaşandığı ana kamera 1080p çözünürlükte 30 kare videolar çekebiliyor. Telefonun diğer iki kamerası ise 8 MP f/2.4 diyafram açıklığında ultra-geniş açı ve 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü olarak belirtildi. Aurora mavisi, gece yarısı siyahı renk seçenekleri ile satışa sunulacak akıllı telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Akıllı Telefonlar
Realme, MWC 2020’de 5G destekli amiralini tanıtacak!
Realme, geçtiğimiz günlerde C2, 5 Pro ve XT olmak üzere 3 farklı modeliyle ülkemiz pazarına da resmi olarak giriş yapmıştı. Şirket, 24-27 şubat tarihleri arasında Barcelona‘da yapılacak olan MWC 2020 etkinliğinde (Mobil Dünya Kongresi) 5G destekli amiral modelini tanıtmaya hazırlanıyor.
İlginizi çekebilir: Redmi, 5000 mAh bataryalı yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor
Hey MWC, it's realme! We are ready to be the 5G Populariser.
Are you ready to leap into the 5G era with us? #realme5G. pic.twitter.com/tTORB8CYpq
— realme Europe (@realmeeurope) February 6, 2020
Amiral model ile ilgili başka bir bilgi paylaşılmazken, Snapdragon 865 işlemcili bir Realme modeli “RMX2071” kodu ile geçtiğimiz günlerde AnTuTu testlerinde kendini göstermiş ve 574.985 gibi yüksek bir puan almıştı. Şirketin Hindistan CEO’su Madhav Sheth, yeni modelin geçtiğimiz ay tanıtılan Realme X50 5G‘den daha büyük ve daha iyi olacağını belirtmişti. Amiral telefonun Realme X50 Pro 5G olarak adlandırılabileceği konuşuluyor.
Şirketin ilk akıllı bilekliği: Realme Fitness Band!
Şirket bu ay ayrıca ilk akıllı bilekliğini de tanıtacak. Fitness Band adını verdikleri modelin, Mi Band ve Honor Band serisine rakip olacak bir alternatif sunması hedefleniyor. Spor görünüme sahip akıllı bilekliğin tanıtımının bu ay içerisinde, akıllı televizyon ve amiral modelden önce yapılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus’dan kaybolan kamera patenti
OnePlus‘dan kaybolan kamera patenti başvurusu geldi. Ünlü elektronik devi akıllı telefon piyasasına yeni bir soluk getiriyor olabilir.
İlginizi çekebilir: OnePlus 8 serisinde kablosuz şarj desteği sunulabilir.
OnePlus yeni patenti ile ne vadediyor?
Ürettiği fiyat performans cihazlar ile piyasadaki ağır taşların başına dert olan OnePlus firması, kamera konusunda yeni bir akım başlatabilir. Zira LetsGoDigital‘da yer alan habere göre Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü‘nün dizayn veri tabanına OnePlus tarafından alınan yeni patentler eklendi. Dört farklı tasarım içeren patent, kameraların kullanılmadığı zamanlarda gözükmemelerini sağlayacak konsepti içermekte. Tasarımlar OnePlus 7T‘nin kamera modülüne oldukça benzemekte. Dizaynda muhtemel kamera modüllerini cam veya plastik bir yapı ile korumaktansa modülü kaydırmak öncelik olarak yer almış. Böylece kamera modülünün kasaya tam anlamıyla gizlenebilir bir hal alması planlanmış. Ö kamera için de farklı bir yenilik düşünen OnePlus, görünen o ki ön kamerayı ekranın içine saklamayı düşünüyor. Ancak bu tasarımı OnePlus 8’de hemen göremeyeceğimiz neredeyse kesin.
Tüm gelişmelere rağmen OnePlus‘ın bu teknolojileri kullanmak için çok acele etmeyeceği ön görülüyor. Şu an için tasarımdan öteye gidemeyen patent OnePlus tarafından yakın bir tarihte kullanılır mı bilmiyoruz. OnePlus 8‘in Snapdragon 865 işlemci ile gelmesi, 120Hz ekrana sahip olması, 8GB RAM 128GB depolama alanı ile birlikte gelmesi aynı zamanda da üç farklı model şeklinde çıkması bekleniyor. Telefonun çıkış tarihi ise Mayıs 2020 olarak bilinmekte.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Z Flip ve muhteşem özel tasarımları
Samsung Galaxy Z Flip son zamanlarda birçok sızıntıyla gündemde yerini koruyor. Cihazın iç ve dış tasarımında hangi öğelere sahip olduğundan artık neredeyse eminiz, yine de firma tarafından duyurusu yapılmadan özellikler için kesin olarak konuşmuyoruz. Bununla birlikte içeriden bilgiye sahip, üçüncü parti bir şirket tarafından özellikler erkenden yayınlanabilirdi ve bugün cihaza ait bazı özellikler ve özel tasarımlar, tasarımcı bir firma tarafından yayınlandı.
İlginizi çekebilir: Wikipedia’dan sonra, Imgur erişim engeli de kaldırıldı!
Lüks versiyonlar, enfes kaplamalar ve doğru tema seçimleriyle Caviar firması, katlanabilir model için yepyeni 4 tasarımını duyurdu. Firma internet sitesinde, cihaza dair hiçbir bilgiyi belirtmemiş durumda, fakat özel versiyonlarda kullanılan malzemeler ve tasarım detayları açıkca belirtilmiş.
Galaxy Z Flip Joker ve Harley Quinn Tasarımı;
11 adet Oscar adaylığıyla kendinden sıkca söz ettiren yapıma ait bu versiyon, 24 ayar altın ve birinci sınıf malzemelerle tasarlanmış. Cihaz için öngörülen satış fiyatı ise 5.210$ olarak belirlenmiş.
Galaxy Z Flip Karbon Titanyum;
Geleneksel hale gelen, karbon titanyum ve altın baskı versiyonlarıyla dikkat çeken iki muhteşem versiyon daha tanıtıldı. İlk versiyonun arkasında karbon fiber kapaklı bir titanyum çerçeve bulunmakta. Bu çerçeve ile birlikte cihaz çizilmelere karşı ciddi manada koruma elde ediyor. Erkek kullanıcılara hitap etmesi beklenen model için fiyat 5,690$ olarak belirlenmiş.
Galaxy Z Flip Altın;
Gold model de ise 3 boyutlu örgü benzeri bir desenle, 999 ayrı altın parçası kaplı dikkat çeken bir tasarım tekniği kullanılmış.
Kaplamaları ve renkleri itibariyle kadın kullanıcılar için tasarlanan model, hepimiz için oldukça enfes görünüyor. Ek olarak tasarıma pahabiçilen satış fiyatı ise 6.000$ olarak belirtilmiş.