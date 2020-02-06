Mobil
Google Maps 15. yaşına özel yeniliklerle geliyor!
Google‘ın çoğumuzun hemen hemen hergün kullandığı servisi Google Maps 15. yaşını yeni özelliklerle kutluyor. Uygulamaya gelen yeniliklere haberimizde yakından bakıyoruz.
Yeni sekme tasarımı
Google, sık kullanılan bazı sekmeleri arayüzün alt kısmına yerleştirerek uygulamayı daha kullanışlı hale getirmeyi hedefliyor. Yeni güncelleme sonrası Keşfet, İş/Ev Rotası, Kaydedilenler, Katkıda Bulun ve Duyurular sekmeleri arayüzün alt kısmına taşınacak.
Gelişmiş toplu taşıma seçenekleri
Google Maps‘in önceki sürümlerinde de sunulan toplu taşıma özellikleri daha da geliştirilmiş. Yeni geliştirmeler ile kullanıcılara toplu taşıma hakkında sıcaklık, yoğunluk bilgisi ve en önemlisi engelli kullanıcılar için sunulan imkanlar gibi bilgiler sunulacak.
Google Maps, aynı zamanda kullandığınız toplu taşıma ile ilgili geri dönüşlerinizi bildirmenize de olanak sağlıyacak. Böylece aynı toplu taşıma yolunu kullanacak kişilere şartlar hakkında daha sağlıklı bilgi sağlanabilecek.
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Yeni Google Maps logosu ve navigasyon ikonu
Google Maps’in 15. yaşına özel yeni logo ve navigasyon ikonu da tasarlanmış. Yer işaretlemek için kullandığımız toplu iğne kırmızı, yeşil, mavi ve sarı çizgilere sahip olmuş. Yeni güncelleme, kullanıcılarına Google Maps’in 15. yaşını hatırlatacak bir özellik daha bulunduruyor. Bu özellik sayesinde seyir halinde iken, aracınızı 15. yaş günü konseptine uyan renkli balonlarla süslenmiş bir araba figürü olarak göreceksiniz. Doğum günü temalı bu görsel yenilikler sınırlı süreyle kullanımda olacak.
Yeniliklerin tümüne Google Blog Post üzerinden ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Moto G Stylus modelinin görseli sızdırıldı!
Motorola Moto G Stylus cep telefonunun görselleri basına sızdırıldı. Şirketin merakla ile beklenen ve önümüzdeki ay tanıtacağı kalemli akıllı telefonu ilk kez görüntülendi.
Motorola’nın sessiz sessiz hazırladığı Moto G Stylus için paylaşılan görseller teknoloji meraklıların ilgisini arttırdı. Model numarası XT2043-4 olarak belirlenen cihazın FCC’nin veritabanında ise telefonun “sofia plus” kod adına sahip olduğunu söyleniyor.
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Mobil Dünya Kongresi’nden yalnızca bir gün önce yapılacak olan Motorola etkinliği, Motorola’nın en az dört yeni cihazı ile birlikte oldukça konuşulacak. Bu güne kadar Moto G8, G8 Power ve Moto Edge+ hakkında birçok iddia basında yerini buldu. Ancak sızan yeni modelin ilgi odağı olması bekleniyor.
Stylus, ön kamera için delikli bir ekran ve Samsung’un Note serisinde olduğu gibi kalem desteği ile birlikte kullanıma sunulacak. Paylaşılan görsele göre cihazlar ile birlikte gelecek kalemde tuş bulunmuyor ve oldukça basit görünüyor. Bir diğer fotoğrafta ise kalem ile kullanılabilen not alma uygulaması karşımıza çıkıyor.
25 MP ön ve 48 MP ana kamerayla gelecek olan modelde 4 kameralı sistem olacağı söylemek mümkün. Ayrıca Moto G Stylus, 4 GB RAM, Snapdragon 665 işlemci, 5.000 mAh pil ve 6.3 inç FullHD+ ekran gibi özelliklerin bulunması bekleniyor. 18W hızlı şarj cihazı ile karşımıza çıkacak olan modelin Android 10 ile birlikte gelecek.
Genel
Google, Twitter’dan Android kullanıcılarına destek verecek
Google, kullanıcılarının Android ile ilgili sorunlarına, Twitter üzerinden başlattığı #AndroidHelp hashtagiyle destek vereceğini açıkladı.
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Milyonlarca Android kullanıcısı karşılaştıkları sorun sonrası Google üzerinden aramalar yapıyor ve çeşitli topluluklardan destek alıyor. Bu desteklerden bazıları çözüm olurken internet aramalarında çıkan her bilgi doğru olmayabiliyor. Google’ın açmış olduğu Twitter hesabı, Android ile ilgili sorunları olan kullanıcılar için özellikle işletim sistemi ile ilgili sorunları olan veya hemen desteğe ihtiyaç duyanlar için yararlı bir yenilik olacak.
Android Twitter hesabı, aynı zamanda kimlik doğrulama, erişilebilirlik, güvenlik ve diğer birçok Android özelliğinde de yardım sağlayabilecek. Kullanıcıların Google’dan destek almak için tek yapması gereken #Androidhelp ile sorularını sorması.
Android’in resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Android’le ilgili bir sorunuz mu var? Yardımcı olmak için burdayız. Artık #AndroidHelp hashtag’ini kullanarak attığınız tweet’lerle yardım alabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi. Google, önümüzdeki süreçte akıllı telefon üreticileri ile beraber güncelleme tarihlerini bu hesap üzerinden vermesi bekleniyor.
Google, bu sistem sayesinde bir çok kullanıcıya çok daha hızlı ve etkili ulaşmayı hedefliyor. Şirket ayırca, teknik destek için özel bir ekip hazırladığını da gelen haberler arasında. Yeni sistem şu an için sadece İngilizce dil desteğiyle sınırlı olmak kaydıyla destek sağlıyor. Önümüzdeki günlerde yeni dil seçeneklerinin de bu kapsama eklenmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia 9.1 PureView rafa kaldırıldı! Nokia 9.2 PureView için çalışmalara başlandı
Söylentilere göre HMD Global, Nokia markalı yeni bir amiral gemisi model üzerinde çalışıyor. Ancak geçen sene Nokia 9 ile gelen başarısızlığın ardından şirket, tarihin tekerrür etmemesi için bu kez daha ciddi adımlar atacak.
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Beşli arka kamera sistemi yolun sonuna geldi
NokiaPowerUser‘ın güvenilir bir kaynaktan aldığı duyumlara göre HMD Global tarafından beklenen Snapdragon 855 işlemcili Nokia 9.1 PureView modeli rafa kaldırıldı. Onun yerine sonraki nesil olarak gelecek Nokia 9.2 PureView modelinin çalışmalarına odaklanıldı.
Nokia 9.2 PureView üzerinde, daha güçlü olan Snapdragon 865 işlemcisi kullanılacak. Ayrıca Nokia 9 PureView‘da kullanlan “ışık kamerası teknolojisi” bu cihazda gelmeyecek. Konuyla ilgili henüz bilgi verilmiyor. Ancak Nokia 9 PureView için olan satış sonrası destek sorunlarından ötürü ortaklarından biriyle yollarını ayırıyor gibi gözüküyor. Nokia 9.2 PureView‘da, Toshiba gibi bir eski ortağı tarafından sağlanan büyük sensörlerden içeren “harika bir kamera” olması planlanıyor.
Nokia 9.2 PureView yılın ikinci yarısında gelecek
Nokia‘nın yeni nesil amiral gemisinin Haziran 2020‘den önce tanıtılması beklenmeyip, sonbahara sarkabileceği söyleniyor. Fiyatlandırma konusunda henüz kesin bir bilgi olmasa da amiral gemisi cihazlarla doğrudan rekabet içinde olmaması bekleniyor. HMD Global, Nokia 9.2 PureView ile daha fazla satış yapmak için Nokia 8 ile dikkat çekmiş, yüksek performansı ucuz fiyata sunma politikasına yönelebilir.