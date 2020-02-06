Google Maps 15. yaşına özel yeniliklerle geliyor!

Motorola Moto G Stylus cep telefonunun görselleri basına sızdırıldı. Şirketin merakla ile beklenen ve önümüzdeki ay tanıtacağı kalemli akıllı telefonu ilk kez görüntülendi.

Motorola’nın sessiz sessiz hazırladığı Moto G Stylus için paylaşılan görseller teknoloji meraklıların ilgisini arttırdı. Model numarası XT2043-4 olarak belirlenen cihazın FCC’nin veritabanında ise telefonun “sofia plus” kod adına sahip olduğunu söyleniyor.

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Mobil Dünya Kongresi’nden yalnızca bir gün önce yapılacak olan Motorola etkinliği, Motorola’nın en az dört yeni cihazı ile birlikte oldukça konuşulacak. Bu güne kadar Moto G8, G8 Power ve Moto Edge+ hakkında birçok iddia basında yerini buldu. Ancak sızan yeni modelin ilgi odağı olması bekleniyor.

Stylus, ön kamera için delikli bir ekran ve Samsung’un Note serisinde olduğu gibi kalem desteği ile birlikte kullanıma sunulacak. Paylaşılan görsele göre cihazlar ile birlikte gelecek kalemde tuş bulunmuyor ve oldukça basit görünüyor. Bir diğer fotoğrafta ise kalem ile kullanılabilen not alma uygulaması karşımıza çıkıyor.

25 MP ön ve 48 MP ana kamerayla gelecek olan modelde 4 kameralı sistem olacağı söylemek mümkün. Ayrıca Moto G Stylus, 4 GB RAM, Snapdragon 665 işlemci, 5.000 mAh pil ve 6.3 inç FullHD+ ekran gibi özelliklerin bulunması bekleniyor. 18W hızlı şarj cihazı ile karşımıza çıkacak olan modelin Android 10 ile birlikte gelecek.