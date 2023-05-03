lk 3 haftalık satış grafiğinde 1.300 adedi çoktan satılan Huawei Watch Ultimate modelinin satış hızı, 10 bin TL üzerindeki premium akıllı saatler klasmanında en yakın rakibine haftalık satış adetlerinde ve ilk 3 haftalık toplam satış adedinde yaklaşık 2 kat fark atarak bu alanda birinci oldu. Huawei, 2023 yılında satışa sunduğu Watch D, Watch Buds gibi inovatif akıllı saatleri ve Watch Ultimate modelleriyle birlikte akıllı saat pazarındaki pazar liderliğini de güçlendirmiş oldu.

HUAWEI WATCH Ultimate Serisi, bir başyapıt oluşturmak için kullanılan bir dizi özellik, üst düzey tasarım ve malzemelerle pazardaki akıllı saatler için yeni bir çıta belirliyor. Birinci sınıf Zirkonyum bazlı sıvı metal kasa, Nano-Tech seramik çerçeve ve safir saat kadranı gibi dayanıklı malzemelerle tasarlanan saat ister karada ister dağın tepesinde veya denizin dibinde olsun, kullanıcıları her türlü açık hava macerasına veya önemli sosyal etkinliklere hazırlamak için lüks estetik ve akıllı özellikler sunuyor.

Üst düzey lüks saatlerde ve hassas cihazlarda bulunan yenilikçi yeni bir malzeme olan zirkonyum bazlı sıvı metal, HUAWEI WATCH Ultimate ile ilk kez akıllı saatlere giriyor. Eşsiz özellikleri, kayalık arazilerde, sıcak çöllerde, lüks akşam yemeklerinde ve günlük kullanımda yanınızda taşıyabileceğiniz kadar dayanıklı olduğu için ekstrem aktiviteler için uygun hale getiriyor.

Sadece bu da değil, HUAWEI WATCH Ultimate, genellikle sadece geleneksel üst düzey saatlerde bulunan benzersiz üç düğmeli kurulumla ilk kez donatıldı. Saatin işlevselliğinin kapsayıcılığını, işçiliğin karmaşıklığını ve gelişmiş etkileşimli deneyimi temsil ediyor.

Huawei Watch Ultimate Keşif Siyahı modeli 15.999 TL yanında 1.699 TL değerinde FreeBuds 5i ve 1.899 TL değerinde 12 ay uzatılmış garanti hediye ediliyor. Yüzde 90 indirimli ekstra saat kadranları ve 300 TL indirimli FreeBuds 5 de diğer fırsatlar arasında.

Huawei Watch Ultimate Okyanus Mavisi modeli de 18.999 TL fiyatının yanında aynı hediye ve fırsatlarla Huawei Online Mağaza üzerinden tüketicilere sunuluyor.