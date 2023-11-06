HUAWEI’nin piyasaya sürdüğü son kadın kullanıcılara yönelik akıllı saat modeli olan HUAWEI Watch GT 4 41 mm versiyonu, bu noktadaki eksikliği gideren önemli bir saat konumunda. Peki, kadınların aradığı saat gerçekten bu model olabilir mi? Kısaca bu noktaya değiniyoruz.

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Akıllı Saat Sektöründe Kadınlara Yönelik Saat Kıtlığı

Bildiğiniz gibi akıllı saat piyasasında öne çıkan birkaç marka bulunuyor. Bunlara Apple, Samsung, Xiaomi ve HUAWEI markalarını dahil edebiliriz.

Genel yapıda baktığımızda sportif ve klasik saat görünümünde olan bu akıllı saatlerde en büyük eksiklik ise klasik saat görünümünde olan modellerin kadınlara yönelik olmaması. Sportif görünümlü modellerde bu sorun yokken iş klasik tarafa geldiğinde hep kalın, erkek saati diyebileceğimiz ürünler görmekteydik.

Fakat HUAWEI kanadı ilk olarak GT 3 serisinde, şimdi ise HUAWEI Watch GT 4 serisinde iki versiyon ile bu noktada önemli bir detaya yer veriyor. 46 mm olanı tam bir erkek kullanıcıların dikkatini çekecek tarzda olurken, 41 mm versiyonu yuvarlak ve şık bir kadın saati formunda.

Fashion Forward: HUAWEI Watch GT 4

Baktığımızda altın renkli çerçevesiyle tam bir şık saat olan GT 4, beyaz, altın ve gümüş versiyon ile geliyor. 37 gram ağırlığı ile oldukça hafif olan saat, 1,32 inç ekran boyutuna sahip.

Tarzınıza göre kayış ve saat arayüzü tercihi yapabileceğiniz saatte spor ve aktivite odağı da oldukça gelişmiş durumda. HUAWEI TruSeen 5.5+ teknolojisi ile desteklenen yeni Stay Fit uygulaması, gerçek zamanlı kalori alımı, aktif kalori ve kalori açığı gibi üst düzey ölçümlerle tek bakışta ne kadar kalori tükettiğinizi takip etmenize yardımcı olurken.HUAWEI TruSleep 3.0 izleme sistemi uykunuzu aktif olarak takip ediyor ve uyku sırasında anormal nefes alış verişleriniz olursa anında tespit edebilme yeteneği de sunuyor.

Kadınlara Özel İlgi

HUAWEI Watch GT 4’te bulunan Döngü Takvimi sistemi üst düzey fizyolojik verilere ve derin öğrenme algoritmasına dayanan tahmini regl, yumurtlama ve doğurganlık zamanlarını bir arada sunabiliyor. Böylece takvimi kolayca takip edebilme olanağı da sunuluyor.

Uzun Pil Ömrü, iOS Uyumluluğu

HUAWEI Watch GT 4 41 mm versiyonu piyasada kadınlara yönelik akıllı saatler arasında en fazla pil ömrüne sahip olan bir model konumunda. 7 güne varan batarya ömrü sağlayan akıllı saat, yoğun kullanımda bile 4 günlük bir kullanım sağlayabiliyor. Bu da en fazla 2 gün dayanan rakiplerine ciddi bir fark atılmasını sağlıyor.

Ayrıca Huawei Sağlık uygulaması üzerinden eşleme, kontrol ve güncellemeleri yapabildiğiniz sistemde HUAWEI, Android ve iPhone fark etmeksizin tüm akıllı cihazlar ile eşleşme sağlayabilir, bildirimlerinizi takip edebilir, aramaları saat üzerinden cevaplayarak dahili mikrofon ve hoparlör ile görüşme yapabilirsiniz.

Duşta, havuzda ve sporda kullanım için 50 metre derinliğe ve 5 ATM basınca kadar dayanabilen saat, klasik şıklıkla bir saat arayan kadınlar için ideal formda.

HUAWEI Watch GT 4 İncelemesi

Yukarıdaki videodan HUAWEI Watch GT 4 hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Aynı zamanda güncel fiyat bilgisine de buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.