HUAWEI WATCH GT 3 Türkiye’de Ön Satışa Sunuldu

Huawei akıllı saat ürün gamını HUAWEI Watch GT 3‘ün iki yeni modeliyle genişletti. 46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyutu olan Watch GT 3 saatler, her iki cihaz da kayışları değiştirerek kullanıcının kişisel stiline uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilen bir klasik tasarımla üretilmiş.

Bakmakta fayda var: Türk Telekom AKM’ye Hizmet Sağlıyor

Huawei, HarmonyOS 2.1 işletim sistemli yeni nesil akıllı saatleri HUAWEI WATCH GT 3 46mm ve 42mm’yi ön satışa sundu. Yükseltilmiş, daha güçlü ve kullanışlı bir kullanıcı deneyimi sunan yeni saat, daha dinamik ve akıllı. Kapsamlı geliştirmeleri ve yeni arayüz tasarımının yanı sıra TruSeen 5.0+ ile daha doğru sağlık ve fitness izleme, 14 günlük pil ömrü ve Akıllı Dinamik Ayarlama Planı ile HUAWEI WATCH GT 3, sağlık izleme ve bilimsel eğitimde bir başka atılımı gerçekleştiriyor. Tüketiciler için hayatı daha kolay ve rahat hale getirmek için bilimsel verileri kullanarak fitness hedeflerine ulaşmalarına yardım ediyor.

Dayanıklı pil ömrü ve yeni tasarım

HUAWEI WATCH GT 3’ün tasarımı doğadan ilham alıyor. Minimalist kulplar, büyük lensler ve hafif tasarım, HUAWEI WATCH GT 3 46mm’yi daha fütürist hale getirerek seçkin bir akıllı saat tasarımı sunuyor. HUAWEI WATCH GT 3 46mm, toplam kalınlığı 11 mm ve 42,6 g ağırlığında. HUAWEI WATCH GT 3 42 mm ise 35 g ağırlığında ve toplam 10,2 mm kalınlığa sahip. Her ikisi de tüketicilere daha hafif ve daha ince bir kullanım deneyimi sunuyor.

HUAWEI WATCH GT 3 46mm, tipik kullanımda 14 günlük pil ömrünü desteklerken, HUAWEI WATCH GT 3 42mm, tipik kullanımda pili 7 güne kadar dayanıyor. Daha uzun pil ömrü, kullanıcıların gün boyunca saatlerini takabilmelerini ve uyku sırasında bile sürekli kullanabilmelerini sağlıyor.

İyileştirilmiş sağlık izleme ve bilimsel eğitim

HUAWEI WATCH GT 3, dairesel bir düzende sekiz fotodiyot, iki ışık kaynağı seti 8’i 1 arada LED lens ışık yayan çip, ışık almak için çok kanallı tamamen yeni bir HUAWEI TruSeen 5.0+ kalp atış hızı izleme teknolojisine sahip. Saatlerde daha iyi ışık penetrasyonu, daha düşük güç tüketimi ve daha rahat bir kullanım deneyimi sağlamak için kavisli bir tasarım benimseniyor. Çift bantlı beş sistemli GNSS konumlandırma ayrıca kullanıcılara daha doğru coğrafi konumlandırma sağlıyor.

Yeni PPG 5.0 modülü ile kalp atış hızı izleme doğruluğu, önceki nesle kıyasla iyileştirilmiş. GT3, sprint, havuzda yüzme ve ip atlama gibi hızlı değişen kalp atış hızı senaryolarında bile nabız takibi yapabiliyor. HUAWEI WATCH GT 3 ayrıca kapsamlı bir sağlık yönetimi için sürekli, gerçek zamanlı ve doğru SpO2, uyku, stres ve adet döngüsü izleme özellikleri sunuyor.

HUAWEI WATCH GT 3, kullanıcının antrenman verilerini kaydeder ve analiz ediyor ve kullanıcının mevcut atletik yetenek düzeyine ve hedeflerine göre temel periyodu, kaldırma periyodunu, konsolidasyon periyodunu ve azaltma periyodunu akıllıca tanımlar, ardından eğitim yoğunluğunu ayarlar ve atletik gelişim için eğitim yoğunluğunu kademeli olarak artırır. Ayrıca 18 profesyonel egzersiz modu, 12 açık hava antrenmanı (koşu, yürüyüş, dağa tırmanma, kros koşusu, bisiklete binme, açık suda yüzme, triatlon, kayak, snowboard, kros kayağı ve golf) dahil olmak üzere 100’den fazla egzersiz ve 6 kapalı antrenman modu (yürüyüş, koşu, bisiklet, havuzda yüzme, serbest antrenman, eliptik makine ve kürek makinesi) sağlayan bir egzersiz izleme özelliğine sahip.

Kişiselleştirilmiş Rehberlik

WATCH GT 3 ile, AI Running Coach’u geliştirmek için bilimsel düşünceyi ve kullanıcı deneyimini birleştirilmiş. Planın uygun olduğundan emin olmak için gelecek hafta kullanıcı için eğitim planını otomatik olarak ayarlamak, haftalık plan uygulamasına ve vücudun eğitim planına ilişkin geri bildirimine dayanıyor. Huawei’nin yeni koşu yeteneği ölçümü, Koşu Yeteneği İndeksi (RAI), her antrenmandan sonra koşu performansını analiz etmek için geçmiş koşu kalp atış hızı, tempo ve diğer verileri kullanıyor. Bu indeks, kullanıcıların antrenman ilerlemesini anlamaları ve gelişimlerine tanık olmaları için uygun bir ölçümleme sağlıyor.

HUAWEI GT 3 46 ve 42 mm boyutlardan oluşan 4 farklı modeli, Huawei Online Mağaza üzerinden 2.699 TL ve 3.399 TL fiyatlarıyla ön satışa sunuldu. 4 ay vade farksız taksit imkanıyla satın alınabilecek saatlerde 100 TL ön ödeme karşılığında 200 TL fazladan indirim yapılıyor. Ayrıca tüketicilere, seçtikleri farklı renkte bir kayış da ek olarak gönderiliyor.