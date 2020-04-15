Sporcuların gözdesi olacak! | Huawei Watch GT 2e inceleme

Günümüzde oyuncuların en önemli aksesuarlarından biri haline gelen mekanik klavyeler oldu. Farklı oyun tarzlarına göre fazlasıyla çeşitlenen mekanik klavye tercihinde birçok oyuncu ise hangi klavye anahtarı alması gerektiğini bilmiyor. Biz de bu yazımızda hangi mekanik anahtarın size göre olduğunu listeliyoruz.

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Mekanik klavye nedir?

Aslına bakarsanız günümüzde yeni teknoloji ürünleri gibi gözüken mekanik klavyeler, eski tip klavye yapılarına benzerler. Yani aslında ilk klavye örnekleri de birer mekanik klavye idi. Ancak zaman ve teknoloji ile basış hissi yumuşak, sessiz ve rahat kullanım sunan klavyeler ile mekanik klavyeler tarih oldu. Ta ki oyun dünyasında yeniden şahlanana kadar.

Mekanik klavyelerin en belirgin özelliği ise Türkçe olarak “tak tuk” diyebileceğimiz sesleri. Bu durum oyuncular için çok güzel bir his olsa da çevredeki insanlar için pek de hoş olmuyor. Özellikle mekanik klavyelerde yazı yazmak çevrenizden “Bu da kafa!” tarzı tepki almanıza yol açabilir.

Aynı zamanda mekanik klavyelerin diğer klavyelere göre daha pahalı olmasının ana sebebi şu anda popüler ya da “oyuncu” takısı alması da değil. Ana sebebinin üretim tarafında daha masraflı olmasından dolayı bu klavyeler biraz daha fazla bütçe gerektiriyorlar. Kauçuk tabanlı klavyelerde alt tarafta kauçuk noktalara sahip olan bir şerit görürüz. Bu tek bir üretim bandından tüm klavyeyi üretme avantajı sunar. Ancak mekanik klavyelerde her bir tuş için gerekli yapının üretilmesi ve klavye iskeletine yerleştirilmesi gereklidir. Bu nedenle de mekanik klavye üretim maliyeti daha yüksektir.

Mekanik klavyelerin farkları nelerdir?

Mekanik klavyelerde switch olarak adlandırılan anahtarların yapısında, iki önemli kıstas bulunur. Bunlar ise aktifleşme noktası ve aktifleşme kuvveti olarak bilinir. Aktifleşme noktası; klavyede tuşa basma sırasında sinyalin bilgisayara gönderildiği noktadır. Aktifleşme kuvveti ise basış sırasında aktifleşme noktasına gelene kadar gereken kuvvet olarak özetlenebilir. Bu da cN yani Centi Newton olarak belirtilir. 1 cN 1,2 gram’a denk geldiği için matematikte boğulmadan 1 cN kuvvet için 1 gram ağırlık gerekli diyebiliriz. Bu durum da mekanik klavyeleri klasik klavyelerden ayıran özellik diyebiliriz. Çünkü normal kauçuk tabanlı klavyelerde tuş sinyali sadece tuşun sonuna kadar basıldığında bilgisayara iletirken mekanik klavyelerde bu oranlara göre iletilir.

Mekanik anahtarların arasındaki farklar ise en başta bu oranlar olarak karşımıza çıkar. Bazı anahtarlar aktifleştirme noktasını daha yukarıda veya aşağıda, aynı zamanda gereken kuvveti daha sert ya da yumuşak tutabilirler.

Mekanik anahtar türleri

Mekanik anahtarlar denildiğinde ilk akla gelen firma Cherry ve onun kullandığı Cherry MX klavyeler olarak dikkat çeker. Bunun sebebi ise Alman firmanın 1980’lerde aldığı patentler. Bu süre boyunca mekanik klavyeler sadece Cherry MX patentleri ile üretildiği için bu şekilde bir durum oldu. Ancak günümüzde Logitech ve Razer gibi firmaların da kendi anahtarları olsa da halen en bilinen ve güvenilir olanları Cherry MX olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada doğrusal (linear), dokunsal (tactile) ve tıklanabilir (clicky) türleri görmekteyiz. Bunların farkı ise anahtarın hareket tarzı diyebiliriz. Doğrusal anahtarlar tuşun hareketinde takılma olmadan ilerlerken dokunsal tarzdakinde dokunduğunuzu hissettiren, basış sırasında size bir darbe hissi veren tarzdadır. tıklanabilir ise orijinal adında olduğu gibi basış sırasında bir “klik” sesi duyulmasından dolayı bu ad verilmiştir.

Buradan hareketle Cherry MX anahtarların doğrusal olan türleri daha sessiz ve yumuşak, dokunsal olanlar biraz daha sesli ve tıklanabilir olanlar ise en sesli ve sert olanlarıdır.

Cherry MX Tıklanabilir Anahtarlar

Cherry MX Mavi

Geri Bildirim Türü: Tıklanabilir

Aktifleşme Mesafesi: 2,2 mm

Toplam Mesafe: 4 mm

Aktifleşme Kuvveti: 0,60 N

Ses: Yüksek

MOBA, MMO tarzı oyunlar için tam bir cevher olan MX Mavi, çatır çutur ses çıkarması yönünden de fazlasıyla sevilir. Yalnız olunan ortamlarda kullanılması tavsiye edilir.

Cherry MX Yeşil

Geri Bildirim Türü: Tıklanabilir

Aktifleşme Mesafesi: 2,2 mm

Toplam Mesafe: 4 mm

Aktifleşme Kuvveti: 0,80 N

Ses: Yüksek

Tam bir daktilo gibi ses çıkarması ile ünlüdür. Genel olarak mavi anahtar kullanan klavyelerin boşluk tuşunda görülür. Ancak tek başına kullanım sağlayan markalar da var. En sesli ve en sert karakteristiği olan klavyedir.

Cherry MX Dokunsal Anahtarlar

Cherry MX Kahverengi

Geri Bildirim Türü: Dokunsal

Aktifleşme Mesafesi: 2 mm

Toplam Mesafe: 4 mm

Aktifleşme Kuvveti: 0,55 N

Ses: Orta

Doğrusal anahtarlara göre basış hissini sunan bu anahtar, az bir kuvvet gerektirmesi ile dikkat çeker. Orta halli diyebileceğimiz bir klavyedir. Yazı yazmak için de uygundur.

Cherry MX Renksiz

Geri Bildirim Türü: Dokunsal

Aktifleşme Mesafesi: 2 mm

Toplam Mesafe: 4 mm

Aktifleşme Kuvveti: 0,65 N

Ses: Orta

Yine orta halli olan bu anahtar, biraz daha fazla kuvvet gerektirir. Kahverengiye göre daha büyük bir yapıdaki renksiz çeşidi genellikle MX Kahverengi kullanan klavyelerin boşluk tuşunda yer alır. Daha sert ve belirgindir. Oyun türü olarak genel diyebiliriz.

Cherry MX Doğrusal Anahtarlar

Cherry MX Kırmızı

Geri Bildirim Türü: Doğrusal

Aktifleşme Mesafesi: 2 mm

Toplam Mesafe: 4 mm

Aktifleşme Kuvveti: 0,45 N

Ses: Az

FPS tarzı hızlı oyunlar için önerilir. Bir engel olmadan hızlı tuşa basma adına en mantıklı seçim diyebiliriz.

Geri Bildirim Türü: Doğrusal

Aktifleşme Mesafesi: 1,9 mm

Toplam Mesafe: 3,7 mm

Aktifleşme Kuvveti: 0,45 N

Ses: Sessiz

Özellikle yazı yazmak adına idealdir. Oyunlardan ziyade ofis ortamlarında sessizliği ile dikkat çeker.

Cherry MX Speed Silver

Geri Bildirim Türü: Doğrusal

Aktifleşme Mesafesi: 1,2 mm

Toplam Mesafe: 3,4 mm

Aktifleşme Kuvveti: 0,45 N

Ses: Az

Daha önce Speed olarak da bilinen bu anahtar da en hızlı basış yapabileceğiniz anahtar türü olarak dikkat çekiyor. Çok rahat ve hafif bir basış hissi vardır. Hem ofis hem hızlı tepki gereken oyunlarda kullanılabilir.

Cherry MX Siyah

Geri Bildirim Türü: Doğrusal

Aktifleşme Mesafesi: 2 mm

Toplam Mesafe: 4 mm

Aktifleşme Kuvveti: 0,60 N

Ses: Az

Tıpkı Speed Silver ve Kırmızı gibi hızlı basış sağlayan bir türdür. FPS tarzı için uygun olan bu anahtar, aynı zamanda daha sert bir basış hissi olduğu için kırmızı anahtar yerine daha sert bir klavye isteyenler tarafından tercih edilebilir.

Cherry MX Sessiz Siyah

Geri Bildirim Türü: Doğrusal

Aktifleşme Mesafesi: 1,9 mm

Toplam Mesafe: 3,7 mm

Aktifleşme Kuvveti: 0,60 N

Ses: Sessiz

Kırmızı ve sessiz kırmızı arasındaki ilişkinin siyah versiyonu. Bu anahtar tıpkı siyah gibi sert bir klavye arayan FPS oyuncuları için diyebiliriz. Evde sessizlik gerekiyorsa tercihiniz sessiz siyah olabilir.

FPS için klavye: ROG Strix Scope PBT

Bu kadar anahtar türünden bahsetmişken en popüler anahtar türlerinden olan Cherry MX Kırmızıyı kullanan ve şu anda bu yazıyı hazırladığımız klavyeden de bahsetmeden geçmek olmaz FPS türü için ideal yapıdaki ROG Strix Scope PBT, Xccurate Ctrl tuşu ile dikkat çekiyor.

Daha geniş Ctrl

Üzerinde yer alan sol ctrl tuşunu 2 kat daha geniş ayarlayan Asus tarafı bu sayede FPS oyunlarında hızlıca eğilme işlemlerinde yanlışlıkla Windows tuşuna basarak masaüstüne dönme ya da boş bir basış sorununun önüne de geçmiş oluyor.

PBT: Ultra dayanıklılık

Klavyenin adında da yer alan PBT adı klavyenin ve özellikle tuşların daha dayanıklı olduğunu vurguluyor.