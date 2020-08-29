Giyilebilir Teknoloji
Huawei Watch GT 2 Pro bazı detaylarıyla sızdırıldı!
Akıllı telefonlarının yanı sıra ekosistem ürünleriyle de dikkat çeken Huawei, bugün Watch Fit adlı akıllı saat modelini duyurmuştu. Markanın yeni üst seviye akıllı saat modeli olacak Watch GT 2 Pro ise bazı detaylarıyla sürpriz şekilde ortaya çıktı!
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Huawei Watch GT 2 Pro sürümü ile güncelleniyor!
Huawei Ailesi adlı bir internet sitesi tarafından sızdırılan Pro sürümü, standart versiyona kıyasla bazı küçük tasarımsal yenilikler barındırıyor. Ekran çerçeveleri biraz daha inceltilen akıllı saatin yan kısmındaki fiziksel butonlarda da güncellemeye gidilmiş. Ayrıca Nebula Gri (klasik) ve Gece Siyahı (spor) olmak üzere iki farklı renk/kordon seçeneği bulunuyor.
Huawei Watch GT 2 Pro modelinin teknik özellik tarafında da radikal değişiklikler bulunmuyor. Sağlık takibi, SpO2 ölçümü ve dahili GPS özellikleri bulunan akıllı saate eklenen 100’den fazla egzersiz modu dikkat çekiyor. 5ATM su direncine dayanıklı saatte görüşme yapabilmek için dahili hoparlör ve mikrofon da bulunacak. Mevcut modelden farklı olarak ise tanıtım görsellerinde kablosuz ters şarj özelliğinin olduğu görülüyor.
Huawei’nin 10 Eylül tarihinde Çin’de bir akıllı saat lansmanı gerçekleştireceği belirtiliyor. Ancak bazı kaynaklar tarafından bu duyurunun Watch Fit modeli ile ilgili olabileceği ifade ediliyor. 2 haftalık uzun pil ömrünü koruyan Pro versiyonun ise markanın sıradaki amiral gemisi serisi Mate 40 ile beraber tanıtılacağı söyleniyor.
Giyilebilir Teknoloji
Apple Watch için Google Maps uygulaması geliyor
Apple Watch için Google Maps uygulaması nihayet sunuluyor. Google’ın açıkladığına göre şirketin harita ve navigasyon uygulaması Google Maps, hem Apple Watch hem de CarPlay gibi farklı Apple ürünlerinde yer alacak.
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Apple Watch için Google Maps neler sunacak?
Açıklanan bilgilere göre Google Maps‘in iOS sürümüne benzeyecek olan saat uygulaması ile kullanıcılar bisiklet, otobüs, tren, araç veya yürüme seçenekleri ile yol talimatları alabilecek. Ayrıca tabii ki tahmini varış sürelerini görebilecek ve kaydedilen hedefleri kullanırken adım adım talimatlar da alabilecek. Kullanıcılar iPhone gibi bir başka cihazdan başlattıkları navigasyona, direkt olarak Apple Watch’ları üzerinden devam edebilecek.
CarPlay desteğiyle beraber ise kullanıcılar uygulamadan çıkmadan şarkı değişimi, şarkı oynatma veya durdurma gibi özellikleri kullanabilecek. Ayrıca CarPlay ekranında harita talimatları devam ederken podcastleri, sesli kitapları veya takvim randevularında arama yapılabilecek.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Redmi 9 ve yeni AIoT cihazlarını Türkiye’de tanıttı!
Xiaomi, Türkiye’de Redmi 9 ile birlikte Mi Smart Band 5, Mi True Wireless Earphones 2 Basic ve Mi TV Stick gibi birçok AIoT ürünün tanıtımını gerçekleştirdi.
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Redmi 9: 6.53 inç ekran, Helio G80, 5020 mAh batarya ve dahası!
Redmi ailesinin giriş segmentteki yeni üyesi olan Redmi 9, aynı zamanda Redmi ailesi içerisinde çok amaçlı dört kamera kurulumuna sahip ilk telefon olma ünvanına sahip. Redmi 9; hızlıca kare yakalamak, geniş açı grup çekimi yapmak ve güzel portreler için iddalı özellikler vadediyor.
Bununla birlikte Redmi 9 modelinde, 6.53 inç Full HD+ Dot Drop ekran bulunurken, yer alan ekran TÜV Rheinland Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) sertifikasına da kullanıcılarına sunuyor. Yonga seti tarafında, MediaTek’in Helio G80 SoC yongasına yer verilirken, batarya kanadında yüksek kapasiteyle taçlandırılmış 5020 mAh’lik bir batarya görüyoruz. Aynı zamanda bu batarya, 18W hızlı şarjı desteklemekte.
Cihazın genel tasarımına baktığımızda, Note 9 ailesinden aşina olduğumuz renkli tasarım ve parmak izi tutmayan dalgalı doku kullanılmış. Parmak izi sensörü ise, Redmi Note 9 modelinde olduğu gibi akıllı cihazın arka tarafına konumlandırılmış.
Redmi ailesinin imzası haline gelen IR blaster (Infrared alıcı), 3.5 mm kulaklık girişi, çift SIM kart girişi ve ek microSD kart yuvası da, cihazımızın diğer detayları arasında yerini alıyor.
Redmi 9 üç renk seçeneğiyle satışta olacak: Karbon Grisi, Okyanus Yeşili ve Gün Batımı Moru. 3GB+32GB sürümü 2.799 TL ve 4GB+64GB sürümü 2.999 TL fiyat etiketine sahip olan Redmi 9’un ağustos ayında satışa sunulması bekleniyor.
Xiaomi Mi Smart Band 5: Daha büyük ekran ve PPG destekli gelişmiş nabız ölçer!
Mi Smart Band 5, içerdiği 1.1 inç renkli AMOLED ekranla görüntü alanını önceki modele kıyasla yüzde 20 artırıyor. İçerisinde 65 dinamik ekran stili bulunan bileklik, istek dahilinde mağaza üzerinden yenileri de alınabiliyor.
5 ATM suya dayanıklılık sertifikasına sahip Mi Smart Band 5, havuzdan piste ya da sörften duşa kadar her türlü alanda kullanılabiliyor. Mi Smart Band 5; salon bisikletinden, ip atlamaya kadar 11 egzersiz moduna kadar destekliyor. Spor özelliklerinin yanı sıra, PPG nabız ölçeri ile önceki modele nazaran yüzde 50 daha doğru sonuç veriyor. Bu sayede kalp sağlığı ve aynı zamanda uyku durumu, stres seviyesi ve aylık periyotu, daha kolay gözlemleyebiliyorsunuz. Bu cihaz, ek olarak tüm bilgileri bir araya toplayıp sağlık seviyesinin kolayca anlaşılmasını sağlayan Kişisel Aktivite İstihbaratı (PIA) değerini de elde ediyor.
Önceki nesil cihaza göre, Band 5’te artık yeni bir şarj ünitesi kullanılıyor. Sarj zamanı geldiğinde cihazın banttan çıkarılması artık gerekmiyor. Manyetik arka kısım kullanılarak kolayca şarj ünitesine yerleştirilebilir durumda.
Mi Smart Band 5, 20 Temmuz tarihinden itibaren Hepsiburada üzerinden 329 TL fiyat etiketiyle satışta olacak. Kullanıcılar, 17-25 Temmuz tarihleri arasındaki ön sipariş döneminde indirimli fiyat olan 299 TL’den akıllı bilekliği satın alabilecekler.
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic: Tam şarjla 5 saat kesintisiz kullanım vadediyor!
Mi True Wireless Earphones 2 Basic, kulak içi algılama sensörü ile çıkarıldığı anda müziği otomatik olarak durduruyor. Gelişmiş SBC/AAC codec’lerine de destek veren TWS kulaklık, ek şarj işlemiyle toplamda 20 saat batarya ömrü sunuyor.
Mi True Wireless Earphones 2 Basic, 20 Temmuz tarihinde 249 TL fiyatla satışta olacak.
Xiaomi Mi TV Stick: Cep boyutunda Mi Box deneyimi!
Cebe sığan boyutlardaki Mi TV Stick; Android TVTM, Dolby ve DTS çevresel ses desteği, bütünleşik Google Asistan ve Chromecast ile Mi Box’ın sunduğu tüm özellikleri destekliyor. Dört çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve 8GB depolama ile gelen medya oynatıcısı özel tuşlara sahip Bluetooth uzaktan kumandayla geliyor. Kumanda sayesinde Google Asistan, Netflix ve Prime Video arasında geçiş sağlanabiliyor.
319 TL fiyata sahip Mi TV Stick, 20 Temmuz tarihinde Hepsiburada’da satışa sunulacak.
Apple
Apple Glass konsepti, ilginç özellikleri ile şaşırtıyor!
Apple’ın üzerinde uzun süredir çalıştığı akıllı gözlük modelini önümüzdeki yıl duyurmak için hazırlandığı biliniyor. Hayran çalışması olan Apple Glass konsepti ise bu tarz bir ürüne neden ihtiyaç duyulduğuna dair ilginç detaylar sunuyor!
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Apple Glass Concept’ten hayatı kolaylaştıran özellikler!
Hacker34 adlı bir YouTube kullanıcısı tarafından oluşturulan konsept gözlük, Apple’ın bu alanda neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. Tasarımı normal bir gözlükten farksız olan ürünün üzerinde çift çekirdekli Apple G1 yongası olduğu belirtiliyor. Bu yonganın da tıpkı gözlüğün kendisi gibi hayali olduğunu belirtelim. Çerçevenin üzerine mikrofonun yanı sıra LiDAR, ışık ve hassasiyet sensörleri yerleştirilirken, gözlük camı ise bir çift şeffaf Retina ekrandan oluşuyor.
Apple Glass konseptinin iPhone bağlantısı tıpkı AirPods gibi animasyon eşliğinde sağlanıyor. glassOS işletim sistemine sahip olan konsept gözlüğün kullanımı ise jest ve göz bebeğinin hareketleri ile sağlanıyor. Arama yanıtlama, bildirim görüntüleme gibi işlevler şeffaf ekran yapısı sayesinde doğrudan gözünüzün önüne geliyor. Ancak Apple’ın deneyimli olduğu artırılmış gerçeklik (AR) konusundaki hünerleri yol tarifi ve “iPhone’umu Bul” işlevinde ortaya çıkıyor. Bu iki özellikte istenen konum, kullanıcının dikkati dağılmadan ekran üzerine yansıtılıyor. Dolayısıyla kaybolan bütün akıllı nesnelerin kolay bir şekilde bulunabilmesi söz konusu olabilir.
Konsepti tasarlayan tasarımcı, Apple’ın efsanevi CEO’su Steve Jobs’a ithafen “Steve Jobs Edition” adlı özel bir versiyon bile düşünmüş. Bu versiyonda gözlüğün çerçeve ve ekran yapısı Jobs’ın gözlüğüne birebir benzetilmeye çalışılmış. Tahminlere göre gerçek Apple Glass ise en erken önümüzdeki yıl ortaya çıkacak. 500 dolar bandında fiyat etiketi bulunması beklenen akıllı gözlüğün Google Glass’a kıyasla nasıl performans sergileyeceğini ise tanıtım dönemindeki tepkiler gösterecek.