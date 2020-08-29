Huawei Watch GT 2 Pro bazı detaylarıyla sızdırıldı!

Akıllı telefonlarının yanı sıra ekosistem ürünleriyle de dikkat çeken Huawei, bugün Watch Fit adlı akıllı saat modelini duyurmuştu. Markanın yeni üst seviye akıllı saat modeli olacak Watch GT 2 Pro ise bazı detaylarıyla sürpriz şekilde ortaya çıktı!

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Huawei Watch GT 2 Pro sürümü ile güncelleniyor!

Huawei Ailesi adlı bir internet sitesi tarafından sızdırılan Pro sürümü, standart versiyona kıyasla bazı küçük tasarımsal yenilikler barındırıyor. Ekran çerçeveleri biraz daha inceltilen akıllı saatin yan kısmındaki fiziksel butonlarda da güncellemeye gidilmiş. Ayrıca Nebula Gri (klasik) ve Gece Siyahı (spor) olmak üzere iki farklı renk/kordon seçeneği bulunuyor.

Huawei Watch GT 2 Pro modelinin teknik özellik tarafında da radikal değişiklikler bulunmuyor. Sağlık takibi, SpO2 ölçümü ve dahili GPS özellikleri bulunan akıllı saate eklenen 100’den fazla egzersiz modu dikkat çekiyor. 5ATM su direncine dayanıklı saatte görüşme yapabilmek için dahili hoparlör ve mikrofon da bulunacak. Mevcut modelden farklı olarak ise tanıtım görsellerinde kablosuz ters şarj özelliğinin olduğu görülüyor.

Huawei’nin 10 Eylül tarihinde Çin’de bir akıllı saat lansmanı gerçekleştireceği belirtiliyor. Ancak bazı kaynaklar tarafından bu duyurunun Watch Fit modeli ile ilgili olabileceği ifade ediliyor. 2 haftalık uzun pil ömrünü koruyan Pro versiyonun ise markanın sıradaki amiral gemisi serisi Mate 40 ile beraber tanıtılacağı söyleniyor.