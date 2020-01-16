Huawei Watch GT 2 42mm serisi, kullanıcıların beğenisine sunuldu!

Huawei Watch GT 2; estetik görüntüsü ve ince tasarımıyla akıllı saat sevenlerin beğenisine sunuldu. Watch GT2 bilindiği üzere, 46mm’lik versiyonu Türkiye’de çok beğeni toplamış ve satışlarda rakiplerini sollamayı başarmıştı.

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Huawei Watch GT 2 42mm, şık bir akıllı saat olmanın da ötesinde, kullanıcılarına daha sağlıklı bir yaşam tarzının da yollarını açıyor.

Kadınlar için özel dizayn edilmiş saat modeli, ayrıca sadece kadın kullanıcılarına değil. Erkek kullanıcıların da kolunda şık durabilecek oldukça şık bir model olarak karşımıza çıkıyor. Benim gibi büyük saat kadranı sevmeyen, daha minimal ürünleri tercih eden kullanıcılar mutlaka bu modellere yöneleceğini düşünüyorum.

Huawei’in 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Watch GT 2 42mm, tüm standart saat kayışları ile uyumlu yapısıyla, kendi tarzınızı ister günlük yaşamınızda ister spor sırasında yansıtmanız için sınırsız seçenek sunuyor.

Size özel spor koçunuz olacak!

Spor modunda akıllı saat, sekiz açık hava sporu (koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor. Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor.

Sağlık danışmanınız her zaman yanınızda

Güçlü algoritmalardan faydalanan Huawei Watch GT 2 42mm, kullanıcıların sağlık takibini kolaylıkla yapabilmesini sağlıyor. Cihaz, kalp atış hızınızı, dinlenme, performans ve uyku halindeyken sürekli izleyerek size kalp değerlerinizi hatırlatıyor. TruRelax özelliği kalp atış hızınızın değişkenliği üzerinden stres seviyenizi ölçüyor.

Geliştirilmiş TruSleep 2.0 özelliği ise uyku esnasında kalp atış hızını ve uyku nefes kalitesini takip ederek uyku kalitenizi değerlendiriyor. Size uyku sorunlarıyla ilgili öneriler sunmasının yanında, kalp atış hızınız spor modu haricinde 100 bpm’nin üzerindeyse veya 10 dakikadan uzun olarak 50 bpm’nin altındaysa da sizi uyarıyor.

Uzun pil ömrüne sahip donanım Huawei Watch GT 2’de

Klasik modda, Huawei Watch GT 2 42mm serisi, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken bir hafta boyunca sürekli çalışabiliyor.

HUAWEI Watch GT 2 42mm Classic modeli 1499TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ve Elegant modeli ise 1599TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.