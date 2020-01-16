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Huawei Watch GT 2 42mm serisi, kullanıcıların beğenisine sunuldu!
Huawei Watch GT 2; estetik görüntüsü ve ince tasarımıyla akıllı saat sevenlerin beğenisine sunuldu. Watch GT2 bilindiği üzere, 46mm’lik versiyonu Türkiye’de çok beğeni toplamış ve satışlarda rakiplerini sollamayı başarmıştı.
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Huawei Watch GT 2 42mm, şık bir akıllı saat olmanın da ötesinde, kullanıcılarına daha sağlıklı bir yaşam tarzının da yollarını açıyor.
Kadınlar için özel dizayn edilmiş saat modeli, ayrıca sadece kadın kullanıcılarına değil. Erkek kullanıcıların da kolunda şık durabilecek oldukça şık bir model olarak karşımıza çıkıyor. Benim gibi büyük saat kadranı sevmeyen, daha minimal ürünleri tercih eden kullanıcılar mutlaka bu modellere yöneleceğini düşünüyorum.
Huawei’in 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Watch GT 2 42mm, tüm standart saat kayışları ile uyumlu yapısıyla, kendi tarzınızı ister günlük yaşamınızda ister spor sırasında yansıtmanız için sınırsız seçenek sunuyor.
Size özel spor koçunuz olacak!
Spor modunda akıllı saat, sekiz açık hava sporu (koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor. Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor.
Sağlık danışmanınız her zaman yanınızda
Güçlü algoritmalardan faydalanan Huawei Watch GT 2 42mm, kullanıcıların sağlık takibini kolaylıkla yapabilmesini sağlıyor. Cihaz, kalp atış hızınızı, dinlenme, performans ve uyku halindeyken sürekli izleyerek size kalp değerlerinizi hatırlatıyor. TruRelax özelliği kalp atış hızınızın değişkenliği üzerinden stres seviyenizi ölçüyor.
Geliştirilmiş TruSleep 2.0 özelliği ise uyku esnasında kalp atış hızını ve uyku nefes kalitesini takip ederek uyku kalitenizi değerlendiriyor. Size uyku sorunlarıyla ilgili öneriler sunmasının yanında, kalp atış hızınız spor modu haricinde 100 bpm’nin üzerindeyse veya 10 dakikadan uzun olarak 50 bpm’nin altındaysa da sizi uyarıyor.
Uzun pil ömrüne sahip donanım Huawei Watch GT 2’de
Klasik modda, Huawei Watch GT 2 42mm serisi, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken bir hafta boyunca sürekli çalışabiliyor.
HUAWEI Watch GT 2 42mm Classic modeli 1499TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ve Elegant modeli ise 1599TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
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HyperX Alloy Origins CoreTenkeyless RGB piyasaya çıkıyor
HyperX, ödüllü klavye serisine HyperX Alloy Origins™ Core adlı yeni bir üye daha ekliyor. Performans ve uzun ömür için üretilen ve HyperX Red mekanik anahtarlara sahip olan yeni klavye, daha kısa çalıştırma noktasına ve 80 milyon tıklama oranına sahip.
Alloy Origins Core, en üst düzey fare hareketi için yerden tasarruf sağlayan tenkeyless düzeniyle masaüstü alanınızı en üst düzeye çıkarıyor. Klavye, parlak aydınlatma efektleriyle daha parlak aydınlatma için RGB tuşlara ve ister gece ister gündüz olsun, oyun performansınızı geliştirmek için beş ayarlanabilir parlaklık seviyesine sahip. Daha fazla dayanıklılık, sağlamlık ve esneklik için Alloy Origins Core’da havacılık standartlarında bir alüminyum gövde yer alıyor. Klavyenin USB Type-C – USB Type-A aktarma sağlayan ara kablosu çıkarılabiliyor.
HyperX Alloy Origins CoreTenkeyless neler sunuyor?
“HyperX olarak HyperX’in Red mekanik anahtarlarına sahip yeni Alloy Origins Core’u sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” diyen HyperX Klavye Ürün Müdürü Jennifer Ishii, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Alloy Origins Core, özellikle TKL klavyeleri tercih eden oyunculara yüksek performans sunan, tenkeyless RGB klavye seçeneği olarak üretildi.”
Alloy Origins Core’da bulunan Özel Oyun Modu ile kullanıcılar hangi tuşların çalışıp çalışmayacağına karar verebiliyor. Atanan makro tuşları makro arşivine kaydedilebiliyor. Kullanıcılar kendilerine en uygun pozisyonu bulmak için üç farklı açıdan birini seçebiliyor. HyperX NGENUITY yazılımı ile donatılan Alloy Origins Core, basit kişiselleştirilebilir tuş başına aydınlatma efektleri dahil, aydınlatma ve makrolar için gelişmiş özelleştirme özellikleri sunuyor.* Kullanıcılar HyperX Ngenuity yazılımıyla, üç adet Alloy Origins Core profilini dahili belleğe kaydedip istedikleri yerde kullanabiliyor. Üründe %100 anti-ghosting ve tam N-key rollover gibi özellikler de bulunuyor.
Alloy Origins Core Mekanik Oyuncu Klavyesi Özellikleri:
- Anahtar: HyperX Red Anahtarı
- Tür: Mekanik
- Arka Aydınlatma: DIP RGB LED
- Işık efektleri: Her tuşta RGB aydınlatma* ve 5 parlaklık seviyesi.
- Dahili bellek: 3 profil
- Bağlantı türü: USB Type-C – USB Type-A
- Anti-ghosting: %100 anti-ghosting
- Tuş geçişi: N-tuş modu
- LED göstergesi: Evet
- Media kontrolleri: Evet
- Oyun Modu: Evet
- İşletim sistemi uyumu: Windows® 10, 8.1, 8, 7
HyperX Red Anahtar Özellikleri:
- Anahtar: HyperX Red Anahtarı
- Çalışma Şekli: Doğrusal
- Çalıştırma Gücü: 45g
- Tuş Vuruş Mesafesi: 1,8 mm
- Toplam Basma Mesafesi: 3,8 mm
- Kullanım Ömrü (Tuş basma sayısı): 80 milyon
Kablo:
- Tür: Ayrılabilir, Örgülü
- Uzunluk: 1,8 m
Boyutlar:
- Genişlik: 360.0 mm
- Derinlik: 132.5 mm
- Yükseklik: 34.5 mm
- Ağırlık (Klavye ve kablo):900 g
*Her tuştaki RGB aydınlatma HyperX NGENUITY yazılımı ile ayarlanabilir.
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Samsung 25W hızlı şarj destekli powerbank üzerinde çalışıyor
Samsung 25W hızlı şarj destekli powerbank üzerinde çalışıyor. Powerbankin en dikkat çekici özelliği ise USB üzerinden 25W hızlı şarjı desteklemesi.
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Samsung, Note 10 serisi ile 25W ve 45W hızlı şarjı kullanıcılara sunmuştu. Şimdi ise, taşınabilir hızlı şarj imkanı ile kullanıcıların işini daha da kolaylaştırmaya hazırlanıyor. 10000 miliamperlik kapasiteye sahip olacak yeni powerbank, 25W hızlı şarjı USB üzerinden destekleyecek. Sızan fotoğrafta 2 adet USB-C portu gözükmekte. Bu portlandan birinin powerbanki şarj ettiği, diğerinin de hızlı şarj özelliğiyle bağlanan cihazları şarj ettiği düşünülüyor. Ancak bu 2 port da her 2 işlevi de görebilir. Cevabı beklenen sorulardan biri de bu portların kullanım olanakları. Powerbankte sadece USB-C portunun bulunması, telefonları 25W şarj edebildiği gibi kendisinin de 25W hızlı şarjı destekleyebileceğinin bir işareti. Ayrıca fotoğrafta görüldüğü üzere powerbankin üzerinde bir kablosuz şarj pedi de bulunmakta. Ancak kablosuz şarjın 15W değerini geçmesi zor gözüküyor.
Powerbankin çıkış tarihine dair net bir bilgi bulunmasa da Şubat ayında gelecek Galaxy S amiral gemisi serisinin yeni telefonu ile beraber piyasaya çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.
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Xiaomi Mi Rabbit Watch 2S: Çocuklar için akıllı saat!
Xiaomi, Mi Watch serisini çıkardıktan kısa bir süre sonra çocuklara özel bir akıllı saati daha satışa çıkardı. Xiaomi Mi Rabbit Watch 2S olarak adlandırılan akıllı saat bugün itibari ile Çin’de satışa çıktı.
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Xiaomi, Mi Watch serisine yeni modelini daha ekledi. Mi Rabbit Watch 2S olarak adlandırılan model çocuklara özel olarak karşımıza çıkıyor. 44 gram ağırlığa sahip akıllı saat, çocukların kullanımı için özelleştirilmiş bir menüye ve basit özelliklere sahip.
Mi Rabbit, 1.3 inçlik 240 x 240 piksel ekranı ile karşıma çıkarken, ekranda kullanılan panel ise AMOLED. Çocukların hırçın kullanımına uygun olarak geliştirilen saat, plastik bir yapıya, suya ve toza dayanabilen bir gövdeye sahip. nano-SIM kullanımı ile hücresel ağlara erişebilen saat, Wi-Fi ve GPS bağlantısına da sahip. 600 mAh büyüklüğündeki bataryası ile 7 gün gibi bir uzun kullanıma sahip. Bu şekilde çocuklarınız sürekli akıllı saati şarj etmek zorunda kalmayacak. Ayrıca bu saat içinde ebeveyn kontrolünün bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.