Exynos 1000, Snapdragon 875’den kötü sonuç verebilir!

Bu yıl, Samsung hayranlarının çoğu Exynos 990 için şirkete sitem ediyor. Samsung‘un gelecek sene yonga seti sorununu çözeceği düşünülüyordu. Exynos 1000 ile birlikte Cortex işlemci çekirdeği ve AMD GPU‘lar kullanılacağı için önemli derecede performans artışı bekleniyordu.

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Exynos 1000, Snapdragon 875’den düşük performans mı gösterecek?

Son raporlar, AMD GPU‘ların 2022’de Samsung yonga setlerinde kullanılacağını gösteriyor. Önümüzdeki yıl ise Samsung, Mali-G78 GPU ile yola devam edecek. Bu durumda beklenen performans artışı gerçekleşmeyebilir. Şirkette çalıştığını söyleyen biri Snapdragon‘un önümüzdeki sene de Exynos’dan daha iyi sonuç vereceğini belirtiyor. Fakat bu seneki kadar açık bir fark olmayacağını söylüyor. Bu nedenle gelecek sene kullanıcılar yeniden Snapdragon yonga setlerini cihazlarda görmeyi isteyebilirler. Exynos 1000‘in Snapdragon 875 ile enerji verimliliği tarafında ise bu sefer yarışabileceği tahmin ediliyor.

Ortaya çıkan veriler eğer doğru ise gelecek senelerde Exynos tarafında önemli gelişmeler görebiliriz. Fakat şimdilik Exynos‘un Snapdragon‘u geçmesi beklenmiyor. Exynos‘un AMD GPU‘yu 2022’de kullanacağı ve bu sene Snapdragon’u geçemeyeceği Ice Universe tarafından paylaşıldı. Exynos çiplerin gerek AI gerek performans tarafında Kirin ve Snapdragon yonga setlerinden geride olduğunu söylemek mümkün. Yine de Exynos 1000, Snapdragon 865‘ten performans bakımından üstün bir yonga seti olacak.

Exynos 1000‘in bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca bu yonga seti 5nm mimari kullanacak ve gelecek senenin Galaxy S serisinde ilk kez göreceğiz.