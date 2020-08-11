Huawei Watch Fit teknik özellikleri belli oldu!

İlk kablosuz kulaklık modelleri Enco W31 ve W11 modelleri ile güzel satış rakamları yakalamayı başaran Oppo, yeni Enco W51 TWS kulaklık ve Oppo Watch akıllı saat modelini de ülkemizde satışa sunacak!

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Oppo Enco W51 ile ilgili neler biliyoruz

Akıllı telefon sektöründe ülkemize kısa süre önce giriş yapmasına rağmen ciddi satış rakamları yakalama başarısına ulaşan Oppo, diğer aksesuarları ile de çok tercih edilen markalardan biri olmuştu. İlk olarak Oppo Enco W31 ve Oppo Enco W11 modelleri ile Türkiye’de de TWS kulaklık pazarına giriş yapan Oppo, şimdilerde ise Enco W51 modelini de Türkiye’de satışa sunabilmek için çalışmalara başladı. İlerleyen zamanlarda da, Enco W51’i raflarda görebilmemiz mümkün. Enco W51’in dikkat çeken özellikleri ise, aktif gürültü engelleyici ve kablosuz şarj özelliği olarak göze çarpıyor. Ayrıca, artık bizce günümüz üst segment kablosuz kulaklıklarda mutlaka bulunması gereken bir özellik olarak Bluetooth 5.0 sürümü de W51’de mevcut.

Oppo’nun iddiasına göre, W51 modelinde 15 dakikalık hızlı şarj ile kulaklığınızı 9 saat boyunca kullanabilmeniz mümkün. Kulaklığın tam şarjda toplam kullanım süresi ise, şarj kutusu ile beraber 24 saat olarak belirtiliyor. Cihaz, IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip. Kulaklığın, lacivert ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile satışa sunulması bekleniyor.

Oppo Watch Eylül ayında raflarda!

Yeni akıllı saatini de ülkemize getirmek için girişimlerini tamamlayan Oppo, yeni Watch modelini Eylül ayında müşterilerinin beğenisine sunacak. 46 mm ve 41 mm olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip olacak olan cihaz, 46 mm’lik versiyonu ile aynı zamanda dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olma özelliğini de taşıyor. VOOC hızlı şarj teknolojisine sahip her iki modelde de, saatlerin sıfırdan tam şarja ulaşması 75 dakika sürüyor. Peki ya siz yeni Oppo Enco W51 ve Oppo Watch modelleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!