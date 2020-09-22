Video
Huawei Watch Fit elimizde – 999 TL’ye neler sunuyor? (VIDEO)
Huawei Watch Fit modeli, resmi tanıtımdan 12 gün sonra ülkemizde satışa çıktı. Ofisimize ulaşan inceleme örneğini sıcağı sıcağına kutusundan çıkartıyor ve cihaza bir ilk bakış atıyoruz. Bakalım 999 TL‘lik yeni bilelik – saat karışımı bu giyilebilir teknoloji, bize neler sunuyor?
Huawei Watch Fit özellikleri
Cihaz ülkemizde ilk etapta üç farklı renk seçeneği ile geliyor: Siyah, beyaz ve nane yeşili. Ancak önümüzdeki günlerde “kavun portakalı” adı verilen diğer renk seçeneğini de satın alabileceğiz.
1.64 inç boyutlu AMOLED ekranda %70 ekran gövde oranı sunan modelde 280 x 456 piksel çözünürlük ve otomatik parlaklık ayarı bulunuyor. Kullanıcılar Huawei Sağlık uygulaması ile birlikte, 130’dan fazla saat yüzüne ulaşabiliyor ve zevkine göre akıllı saatini özelleştirebiliyor. Cihaz 34 gram ağırlığı ve 10.7 mm’lik kalınlığı ile oldukça zarif bir akıllı saat.
Yetenekler kısmına baktığımızda ise sağlık tarafında anlık nabız ölçümü, uyku takibi, 12 Fitness kursu, 96 egzersiz modu, SpO2 ölçümü ve regl döngü takibi özellikler karşımıza çıkıyor. Ancak tabii ki gelen aramaları görüntüleme, WhatsApp veya Instagram gibi uygulama bildirimlerine erişim gibi özellikler de bulunuyor. Huawei’nin aktardığı bilgilere göre saat tek şarjda 10 günlük bir pil ömrü sunuyor. Ayrıca tam şarj olma süresi yaklaşık 65 dakika.
Sizin Yorumunuz
1 yıllık Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Berk Can Dikeriz)
Huawei P30 Pro kullanıcısı olup kendine ait bir YouTube kanalı da olan Berk Can Dikeriz, YouTube’da video çekmek için satın aldığı P30 Pro’sunun bir yıllık deneyimini aktarıyor.
İlginizi çekebilir; 10 aylık Huawei P30 Pro deneyimi – Memnun kaldık mı?
1 yıllık Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Berk Can Dikeriz)
Bakalım Huawei P30 Pro bir yılın ardından nasıl bir performans gösteriyor? Hep beraber görelim.
Berk Can Dikeriz YouTube kanalı; https://www.youtube.com/c/BerkCanDikeriz/
Dizüstü Bilgisayar
ASUS ZenBook 14 UM431D incelemesi | AMD işemcili fiyat/performans odaklı laptop
ASUS ZenBook 14 UM431D incelemesi ile karşınızdayız. ASUS’un günlük kullanım, öğrenci ve iş odaklı ürünlerinden biri konumunda olan ZenBook 14, günümüz döviz kurlarını göz önüne aldığımızda fiyat/performans odağıyla dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir; Asus ExpertBook B9 | 24 saat pil ömrü mümkün mü?
ASUS ZenBook 14 UM431D incelemesi | AMD işemcili fiyat/performans odaklı laptop
32.4 cm uzunluk, 21.2 cm genişlik, 1,59 cm kalınlık boyutlarında olan ZenBook 14, 1,39kg ağırlığa sahip. Ergo Lift menteşe tasarımı ve Ütopya Mavisi rengi ile oldukça şık bir konumda olan cihaz, askeri standartlarda sağlamlık sunuyor.
14” IPS Full HD (1920 x 1080) NanoEdge bir ekrana sahip olan cihazda %86 oranında ekran olması da önemli bir artısı. Güç kanadına gelecek olursak AMD Ryzen 5 3500U işlemci, dahili Radeon Vega 8 grafik işlem birimi, 8 GB DDR4 bellek ve 256 GB SSD depolama bulunuyor. Gönül isterdi ki daha fazla alan olsun, fakat artırabilmeniz de mümkün.
NumberPad destekli dokunmatik yüzeyi oldukça kullanışlı iken ses tarafında bizi şaşırtmayı başardı. Harman Kardon sertifikalı 4 hoparlör bulunan ZenBook 14 UM431D modeli film dizi ve müzik keyfinde fiyatının en iyisi bile diyebiliriz.
Bağlantı kanadında Wi-Fi ac, BT 5.0 gibi destekleri olan cihaz 10 saati aşan da bir pil ömrü ile oldukça kullanışlı olmuş.
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi Note 10 Lite Kullanıcı Deneyimi (Şahin Ulaş)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi Note 10 Lite telefonuyla Şahin Ulaş oldu. Bakalım Şahin, nasıl bir kullanıcı deneyimi paylaşacak?
İlginizi çekebilir; Xiaomi Mi Note 10 Lite sorunları düzeldi mi?