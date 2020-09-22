Huawei Watch Fit elimizde – 999 TL’ye neler sunuyor? (VIDEO)

Huawei Watch Fit modeli, resmi tanıtımdan 12 gün sonra ülkemizde satışa çıktı. Ofisimize ulaşan inceleme örneğini sıcağı sıcağına kutusundan çıkartıyor ve cihaza bir ilk bakış atıyoruz. Bakalım 999 TL‘lik yeni bilelik – saat karışımı bu giyilebilir teknoloji, bize neler sunuyor?

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Huawei Watch Fit özellikleri

Cihaz ülkemizde ilk etapta üç farklı renk seçeneği ile geliyor: Siyah, beyaz ve nane yeşili. Ancak önümüzdeki günlerde “kavun portakalı” adı verilen diğer renk seçeneğini de satın alabileceğiz.

1.64 inç boyutlu AMOLED ekranda %70 ekran gövde oranı sunan modelde 280 x 456 piksel çözünürlük ve otomatik parlaklık ayarı bulunuyor. Kullanıcılar Huawei Sağlık uygulaması ile birlikte, 130’dan fazla saat yüzüne ulaşabiliyor ve zevkine göre akıllı saatini özelleştirebiliyor. Cihaz 34 gram ağırlığı ve 10.7 mm’lik kalınlığı ile oldukça zarif bir akıllı saat.

Yetenekler kısmına baktığımızda ise sağlık tarafında anlık nabız ölçümü, uyku takibi, 12 Fitness kursu, 96 egzersiz modu, SpO2 ölçümü ve regl döngü takibi özellikler karşımıza çıkıyor. Ancak tabii ki gelen aramaları görüntüleme, WhatsApp veya Instagram gibi uygulama bildirimlerine erişim gibi özellikler de bulunuyor. Huawei’nin aktardığı bilgilere göre saat tek şarjda 10 günlük bir pil ömrü sunuyor. Ayrıca tam şarj olma süresi yaklaşık 65 dakika.