Huawei, en gelişmiş telefon kamera teknolojilerini entegre etmesiyle ön plana çıkmaya devam ediyor.. Yakın zamanda piyasaya sürülen telefonlarıyla pek çok kişiyi şaşırtmasa da, Huawei’nin çabalamayı bıraktığı anlamına gelmez. Aslında, Çinli şirket son zamanlarda bir sürü kamera teknolojisinin patentini aldı.

Patent, benzersiz bir şekilde tasarlanmış kamera yerleşimleriyle ilgili değil. Bunun yerine, kameraları değiştirilebilir hale getirmekle ilgili. Yeni patent, telefonların elektronik cihazları ve dekorasyon kasaları için. Başka bir deyişle, kamera modelleri ve kapakları ile ilgilidir. Ancak patentin temel amacı kamera modellerinin özelleştirilmesi üzerine olacak.

Gördüğünüz gibi sayılarla etiketlenmiş birçok parça var. Peki, sayıların her biri ne anlama geliyor? İşte temsil ettikleri şey:

Muhafaza dekorasyonu (10)

İç dekorasyon (11)

Dekorasyon (11)

Sızdırmazlık parçası (111)

Muhafazanın iç yüzeyi (20)

İç kaplamanın arka kısmı (11)

Dış kabuk (20)

Dış kaplama (12)

Dış kapak (20)

Dış kaplama arasında çıkarılabilir bağlantı (12)

İç kısımlar (11)

Metinler ve sayılarla işaretli resim pek mantıklı olmayabilir. Ama her biri bir rol oynayacak. Her şeyden önce, teknoloji mevcutken, sonunda Huawei akıllı telefonlarının arka kamerasını özelleştirebilirsiniz.

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Sadece estetikle değil, iç kısımlarla da oynama şansına sahip olacaksınız. Artık patent, telefonun dış aksesuarının çıkarılabilir olduğunu gösteriyor. Bu, iç kısımların hava sızdırmazlığına sorun çıkarabilir. Ancak Huawei kesinlikle bunu düzeltmek için bir şeyler bulabilir.