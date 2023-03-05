Huawei akıllı saat pazarında başı çeken markalardan birisi. Çinli şirket iki yıl önce Watch 3 serisini tanıtmıştı. Seride toplamda beş adet akıllı saat bulunuyordu. Bunlar;

Huawei Watch 3 Classic

Huawei Watch 3 Active

Huawei Watch 3 Pro Classic

Huawei Watch 3 Elite

Huawei Watch 3 Pro Elite

Geldiğimiz noktada bugün Çinli şirketin Watch 4 serisi üzerinde çalıştığı raporlanıyor.

Son raporlara göre Huawei, akıllı saatlerindeki malzeme konusunda bazı yeniliklere gidiyor. Çinli şirket eskiden paslanmaz çelik, titanyum gibi malzemeler kullanıyordu. Raporlara göre Huawei, Watch 4 serisinde Zirkon malzeme kullanacak. Zirkon malzemenin özelliği çeliğe göre 4 kat daha sert olması. Bu da Watch 4 serisini önceki nesil olan Watch 3 serisine göre daha dayanıklı yapıyor. Huawei’nin bu malzemeyi Watch 4’ün premium versiyonunda kullanması bekleniyor. Bu da Watch 4’ün premium versiyonunun oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile satışa çıkacağının ipucu.

Tasarım tarafında bilinen tüm yenilikler bunlardı. Huawei, Watch 4 serisinde sadece tasarımsal değil teknolojik değişiklikler de yapıyor. Raporlara göre Huawei’in Watch 4 serisi uydu ilerişimine sahip olan ilk akıllı saat olacak. Yakın tarihli bir sızıntıda Huawei Watch 4 ve Huawei Watch 4 Pro sırasıyla Arch ve Medusa kod adları ile Wi-Fi sertifikasını geçti.

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Uydu iletişim yeteneklerinin dahil edilmesi ve Zirkon malzemenin kullanılması, Huawei’nin Watch 4’ün yenilikçi özelliklerinden sadece ikisi. İlerleyen günlerde akıllı saat serisi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.