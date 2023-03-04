Huawei P60 serisi amiral gemisi akıllı telefonların yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Seri daha tanıtılmadan çok konuşulacak gibi duruyor. Firmanın yöneticilerinden biri, P60 Pro kamerasıyla çekilen görüntüleri paylaştı ve görüntüler kısa sürede teknoloji gündeminin ilk sıralarına oturdu.

Huawei P60 Pro ile Kayıpsız Yakınlaştırmanın Keyfini Yaşayın!

Tanıtıldıkları günden beri en iyi fotoğrafçılık deneyimini sunmayı vadeden Huawei P serisi, bu neslinde de iddiasını sürdürüyor. Firmanın Akıllı Cihazlar Bölümü Başkanı olan He Gang’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler de bunu doğrular nitelikte.

Serinin tepe modeli olması beklenen P60 Pro’nun periskop kamerasıyla çekildiği söylenen fotoğraflar, cihazın yakınlaştırma yeteneklerini gözler önüne seriyor. He Gang, cihazın adını paylaşmamış ancak P şekilli bir bina fotoğrafı paylan yöneticinin bu paylaşımı görüntülerin P serisinden bir cihaza ait olduğuna dair güçlü sinyaller veriyor.

Görüntülerin en etkileyici yanı ise sundukları detay seviyesi olmuş. Birçok markanın cihazlarında sunduğu optik yakınlaştırma sunan kameralar kayıpsız bir yakınlaştırma deneyimi vadetse de, bu kameralar ile çekilen fotoğraflarda renkler genelde ana kamera gibi etkileyici olmuyor.

Huawei P60 Pro ile çekildiği iddia edilen fotoğraflarda ise hem detayların hem de renklerin çok etkileyici olduğunu görmek mümkün. Profesyonel bir kamera ile çekilmiş gibi görünen bu görüntüler sosyal medyada birçok kişinin beğenisi topladı.

He Gang’ın sosyal medyadan “Yeni telefon güzel fotoğraflar çekiyor.” açıklamasıyla paylaştığı görseller bu yılın kamera kralı olmaya aday olan Samsung Galaxy S23 Ultra’yı ürküten cinsten. Kamera donanımıyla herkesi şaşırtması beklenen Huawei P60 Pro’da, geleneksel RGB renk matrisli bir periskop kamera yerine RYYB renk matrisli bir periskop kamera kullanılması bekleniyor.

Bu daha önce Huawei P30 Pro’da da denenmiş ve bu yöntem cihazın gece fotoğraflarının rakiplerine kıyasla çok daha aydınlık olmasına yardımcı olmuştu. Huawei P60 Pro’da kullanılması beklenen OmniVision’un 64MP çözünürlüklü OMB 64B periskop kamera sensörüyle beraber yeniden geleceği konuşulan bu RYYB renk matrisi, cihazın periskop kamerasında harikalar yaratacak.

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Bizler de Huawei’nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon kamera serisinin kamera yeteneklerini merak ediyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei P60 Pro ile çekildiği söylenen fotoğrafları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!