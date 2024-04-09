Huawei Watch 4 Pro Space Exploration saatseverlerin ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz Haziran ayında piyasaya sürülen Huawei Watch 4 Pro, şimdi daha da özel hale geliyor. Şirket, 12 Nisan’da piyasaya sürülecek Space Exploration özel sürümü için Çin’de ön siparişe başladı. Bu yeni versiyon, uzaya giden roketlerin tasarımından ilham alıyor ve seramik bir çerçeveye ve safir cam kaplamaya sahip.

İçindekiler Huawei Watch 4 Pro Space Exploration Sürümü Ön Siparişe Açıldı

Huawei Watch 4 Pro Space Exploration Sürümü Ön Siparişe Açıldı

Huawei Watch 4 Pro Space Exploration, özel bir tasarım sunarken teknik özelliklerde de kendini gösteriyor. Titanyum çerçeve ve 5ATM/50m suya dayanıklılığıyla dikkat çeken saat, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini destekliyor.

Aito M9 arabaya anahtarsız giriş için bu teknolojiyi kullanarak aracınıza yaklaşırken otomatik olarak kilidi açabilirsiniz. Ayrıca, saat üzerinden aracınızı sesinizle kontrol edebilir, Aito uygulaması aracılığıyla aracınızın durumunu izleyebilir ve kişiselleştirilebilir bir Aito saat yüzüne sahip olabilirsiniz.

Huawei Watch 4 Pro Space Exploration, sağlık takibi konusunda da iddialı. 13 farklı sağlık göstergesi ve diğer akıllı saatlere göre daha hassas bir sağlık raporu sunuyor. Ayrıca, saatin eSIM özelliği sayesinde akıllı telefonunuz yakınınızda olmadan aramaları yanıtlayabilirsiniz.

Saat, Huawei’nin HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle çalışıyor ve Android 8.0 ve üstü ile iOS 13 ve üstü cihazlar ile uyumlu. 1,5 inçlik 466×466 AMOLED ekranıyla göz zevkine hitap ederken, normal modda 4,5 gün pil ömrü sunuyor. Pil tasarrufu modunda bu süre 21 güne kadar çıkabiliyor. Bu bir akıllı saat için oldukça iyi bir pil ömrü.

Huawei cephesinin bu yenilikçi adımı, kullanıcıların teknolojiyi yaşamlarına daha sorunsuz entegre etmelerini sağlarken, saat tutkunlarını da estetik ve işlevsellik açısından tatmin ediyor. Space Exploration modeli ile Huawei Watch 4 Pro, geleceğin akıllı saatleri arasında kendine sağlam bir yer buluyor.

Bu özel sürüm akıllı saat ön siparişe açılmış durumda. Cihazın fiyatı yaklaşık 691 dolar seviyesinde. Fiyat biraz pahalı görünse de, cihazın göz alıcı tasarımı ve gelişmiş özellikleri göz önünde bulundurulduğunda fiyat aslında uygun bile.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Huawei akıllı saat nasıl görünüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!