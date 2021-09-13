Basın Bülteni
HUAWEI, WATCH 3 Serisi İçin Petal Haritaların Kullanımını Başlattı
HUAWEI’nin kendi harita ve navigasyon aracı olan Petal Maps, artık yeni HUAWEI WATCH 3 Serisi’nde de kullanılabilecek. Bu kapsamda sunulan bir dizi yeni özellikle, seyahat etmek her zamankinden daha kolay hale gelmesi hedefleniyor.
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HUAWEI WATCH 3’teki AppGallery’den indirilebilen Petal Maps, navigasyon verilerini doğrudan akıllı saate aktarabiliyor. Böylelikle kullanıcıların yürürken veya bisiklete binerken sadece bileklerine bakarak yol tariflerine anında erişim sağlaması mümkün hale geliyor. Pek çok kişi için günlük rutinler yavaş yavaş normale dönüyor ve insanlar daha fazla seyahat etmeye başlıyor. Petal Maps 1.9 sürümü, yeni trafik durumu güncellemeleri, sürükleyici hava katmanları, uydu haritaları, sürüş navigasyonu ve favori yer listeleri ile tüketicilere yolculuklarını sorunsuz bir şekilde yapmaları için faydalı yollar sağlayarak pandemi sonrası günlük yaşama geçişi kolaylaştırmaya yardımcı oluyor. Yeni özelliklerden bazıları şu şekilde:
İşe gidip gelme kartları: Bu özellik, kullanıcıların eve dönüş yollarında mümkün olan en verimli şekilde gezinmelerine yardımcı oluyor. Petal Haritalar, kullanıcıların evlerinin ve ofislerinin konumunu girmelerine, işe gidiş geliş saatlerini ve rotalarını hızlıca kontrol etmek için kısayol kartları oluşturmalarına olanak tanırken, navigasyon artık sürüş, yürüyüş ve bisiklete binme seçeneklerinin yanı sıra toplu taşıma rotalarını da kapsıyor. Ev ve iş yeri bilgileri sıkı gizlilik önlemlerine tabi bir şekilde yalnızca uygulamada saklanıyor.
Hava Durumu Katmanı: Yeni hava durumu katmanı özelliği, çarpıcı animasyon özellikleriyle kullanıcılara nereye gittiklerine dair tahminler hakkında ayrıntılı bir fikir veriyor. Yeni ve geliştirilmiş eklemeyle, hava durumu bilgileri ilgi çekici animasyonlu efektlerle doğrudan harita üzerinde görüntülenebiliyor.
Uydu Haritası ve Arazi Katmanı: Yeni ve geliştirilmiş Uydu Haritası, kullanıcılara uydu görüntüleri aracılığıyla seyahat ettikleri manzaralara karmaşık bir bakış sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü harita, kullanıcıların coğrafi özellikleri kesin bir doğrulukla tanımlamasına olanak tanıyor.
Gerçek Zamanlı Trafik Koşulları: Yeni güncelleme ayrıca, kullanıcıların bir bakışta görebilecekleri, ilerideki trafik hızını göstermeye yardımcı olan, takip edilmesi kolay gökkuşağı renklerini de tanıttı. Ek olarak, sürücüler, karmaşık kavşaklarda gezinmeyi oldukça kolaylaştıran genişletilmiş kavşak haritası ekranlarını da kullanabilecek.
HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Çalışanların kademeli olarak işe döndüğü ve yolculukların arttığı şu günlerde, Petal Haritalar güncellemelerimizi doğru bir zamanlamayla sunduğumuzu düşünüyorum. Kusursuz teknoloji ve navigasyon sistemi, kullanıcıların işe, toplantılara ve eve en kolay şekilde dönmelerine olanak tanıyor. Artık HUAWEI WATCH 3 Serisi’nde de bulunan Petal Haritalar ile ilgili çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yakında çıkacak olan yeni sürümlerde sunacağımız sürpriz özelliklerle kullanıcılarımızı şaşırtacağız.”
Petal Haritalar, kullanıma sunulmaya başladığı 2020 Ekim ayından bu yana yeni güncellemelerle kullanıcılara daha iyi, farklılaştırılmış ve yerelleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Avrupa’da 2,7 milyondan fazla kullanıcısı olan Petal Maps, 140’tan fazla ülkede ve 26 navigasyon dilinde mevcut. Tüm Android akıllı telefonlarda kullanılabilen Petal Haritalar, AppGallery ve Google Play’den indirilebilir.
Petal Search’le ilgili daha detaylı bilgi için buradaki linke bakabilirsiniz
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Basın Bülteni
Türk Telekom 2020 Yılı Faaliyet Raporu’na uluslararası 13 ödül
Türk Telekom 2020 Yılı Faaliyet Raporu, dünya çapında prestije sahip, uluslararası çapta yüzlerce şirketin faaliyet raporlarının değerlendirmeye alındığı ‘LACP Vizyon Ödülleri’nde 4 farklı kategoride 13 ödüle layık görüldü. Türk Telekom 2020 Faaliyet Raporu, “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ” (EMEA) ve Türkiye sıralamasında birinci olurken, küresel sırlamada 11. sırada yer alarak toplam 5 platin ve 3 altın ödül kazandı.
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Türk Telekom, “2020 Yılı Faaliyet Raporu” ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP – League of American Communications Professionals) tarafından her yıl uluslararası platformda düzenlenen LACP Vizyon Ödülleri’nde bu yıl da büyük bir başarıya imza attı. Yarıştığı dört farklı kategoride toplam 13 ödüle layık görülen Türk Telekom’un 2020 Faaliyet Raporu, üç dalda 100 üzerinden 99, bir dalda ise 98 puan ile değerlendirildi. Jüri tarafından 2020 yılında küresel ölçekte yayınlanan faaliyet raporları arasında 11’inci sırada değerlendirilen Türk Telekom 2020 Faaliyet Raporu, “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika -Tüm Sektörler” (EMEA) sıralamasında ve Türkiye-Tüm Sektörler sıralamasında da 1’inci oldu.
5 platin, 3 altın ödül
Türk Telekom Faaliyet Raporu, LACP jürisi tarafından, telekomünikasyon ana sektöründe ve aynı zamanda şirket grupları, holdingler kategorisinde, faaliyet ve entegre rapor özellikleri ile değerlendirildi. ‘En İyi Rapor Metni’ alanında EMEA sıralamasında aldığı platin ödülle birlikte Türk Telekom, toplamda 5 platin ve 3 altın ödüle layık görüldü. Türk Telekom 2020 Faaliyet Raporu ayrıca, küresel ölçekte platin ödül ve altın ödül alan 5 telekomünikasyon şirketinden biri olurken, ilk 100 sıralamasında sektörün dünya 4’üncüsü olma başarısını da gösterdi. Rapor, şirket grupları, holdingler kategorisinde aldığı platin ödül ile dünya birincisi oldu.
Modern çizgiler ve yalın mesajlarla donattığımız faaliyet raporumuz yenilikçi bakış açımızı yansıtıyor
Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, faaliyet raporlarının kurumlar ile paydaşları arasındaki en önemli iletişim aracı olduğunu belirterek, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden bir teknoloji şirketi olmanın ötesinde, yaptığımız her işte insanı merkeze alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bunu, yatırımcılarımız ve paydaşlarımızla iletişimimize de yansıtarak aramızdaki bağı her zaman sağlam tutuyor, kendilerini değerli hissettirecek çalışmalara imza atıyoruz. Büyük bir özenle hazırladığımız faaliyet raporumuz da bu hassasiyetimizi gösteren en önemli unsurlardan biri. Türk Telekom olarak, verdiğimiz hizmetteki titizliği faaliyet raporlarımıza da aktarıyor; yenilikçi bakış açımızı yansıtan modern çizgiler ve yalın mesajlarla donattığımız raporumuzu paydaşlarımızın beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.
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Basın Bülteni
HUAWEI MatePad T8 Kids Edition Online Mağaza’da satışa sunuldu
Huawei, sunduğu performans özellikleriyle ve ulaşılabilir fiyatıyla tablet pazarındaki yeni ürünü MatePad T8 Kids Edition’ı Okula Dönüş sürecinde tüketiciler ile buluşturuyor. 8 çekirdekli işlemci ve 5100 mAh kapasiteli pil ile güçlendirilen tablet, gün boyunca her işin üstesinden geliyor. MatePad T8 Kids Edition, 8 inçlik ekranı, hafif ve metalik tasarımı ve EMUI10 arayüzü ile birlikte geliyor. Ayrıca çocuklara yönelik dört farklı göz koruma modu ile çocukların eğitiminde de sağlıklı bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.
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İçindekiler
HUAWEI MatePad T8 Kids Edition çocuklar için güvenli bir alan
Huawei MatePad T8 Kids Edition, çocukların kendini geliştirmesi, öğrenmesi ve eğlenmesi için özel bir alan sunan çocuk modu da barındırıyor. Ebeveyn kontrolleri ile aileler çocuklarının erişebilecekleri içerikleri, uygulamaları, bunlara ne zaman ve ne kadar süre boyunca erişebileceklerini kontrol edebiliyorlar. Çocuk modu, mavi ışık filtresi, sağlıklı duruş pozisyonu hatırlatması, bozuk yol alarmı ve eBook modundan oluşan dört adet göz koruma modu barındırıyor. Güvenli şarj kilidi, şarj sırasında tablete erişimi engelleyerek çocukların elektrik tehlikesine karşı güvende tutuyor.
Çocukların günlük aktivitelerine uygun, yenilebilir güvenli silikondan yapılmış, darbeye dayanıklı bir kılıfla birlikte gelen HUAWEI MatePad T8 Kids Edition, tasarımı sayesinde çocukların tableti kolayca tutmasını sağlıyor ve tabletin tutamağı aynı zamanda izleme rahatlığı için bir destek standı işlevi görüyor. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış kalem ile yaratıcılıklarını geliştirebilirler. Çanta yuvasında güvenli bir şekilde tutulabilen bu kalemin seyahat ederken kaybolma olasılığı çok daha düşük. Farklı vuruşlar, çizgiler ve renkler ile çocuklar için olanaklarla dolu sanatsal bir yol açabilir. Kalem istenirse kılıfa bağlanabildiği için her zaman çocukların elinin altında olur.
Hafif ve ergonomik gövde
MatePad T8 Kids Edition ekranın sağ ve sol taraflarındaki sadece 4,9 milimetrelik çok ince çerçevesi ile yüzde 80’in üzerinde gövde – ekran oranı sunuyor. Kullanıcılara geniş ekran alanı sunan MatePad T8 Kids Edition, 310 gram ağırlığı ile tek elle kullanıma da uygun olarak tasarlanmış. Ergonomik kıvrımları uzun süre elde tutulsa bile rahatsızlık vermemesi üzerine tasarlanan tabletin arka kısmı kumlanmış metal kullanılarak pürüzsüz bir dokuya haline getirilmiş.
Uzun süreli performans
Farklı çalışma ve oyun senaryolarını destekleyen MatePad T8 Kids Edition, 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli, düşük güç tüketimli bir işlemci barındırıyor. 5100 mAh pili ile MatePad T8 Kids Edition, 12 saat boyunca uzun süre video gösterimi yapabiliyor veya 600 saat boyunca bekleme modunda kalabiliyor. Tabletin göz konforu modu, ekranın renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Kullanıcı ayrıca istediği renk sıcaklık ayarını kendi de yapabiliyor.
HUAWEI MatePad T8 Kids Edition EMUI10 ile geliyor
Huawei MatePad T8 Kids Edition, EMUI10.0.1 versiyonu ile akıllı özellikler sunuyor. Özelleştirilen Android işletim sistemi daha hızlı yanıt verebilmesi için optimize edilmiş. Yeni karanlık mod özelliği, özellikle uzun süreler boyunca okumak isteyen kullanıcıların göz konforunu korumak için sisteme dahil edilmiş. Morandi renk paletinin arayüzde kullanımı ile EMUI10 eskisine göre daha çekici bir görünüme kavuşmuş. Huawei MatePad T8 Kids Edition, 1.499 TL satış fiyatı Huawei Online Mağaza’da yerini alıyor. Tableti alanlar aynı zamanda HUAWEI FreeBuds 3i sahibi de oluyor.
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