Huawei kısa süre önce Watch 3 Pro saatinin özelliklerinde bir güncelleme yaptı. Şirket, Huawei Watch 3 Pro’ya taksi çağırma işlevi ekledi. Kullanıcıların özelliği kullanabilmesi HarmonyOS 3’ün en son sürümünü indirmesi gerekiyor. Yükseltmeden sonra, kullanıcıların bu özelliği kullanmak için herhangi bir cep telefonuna ihtiyaçları yok. Gelin hep beraber bu yeni özelliğin ayrıntılarına inelim

Huawei Watch 3 Pro, Taksi Çağırmak Çok Kolay

Yeni işlevi kullanmak için saat üzerinden Petal Maps uygulamasını açmak ve sol alt köşedeki “Taksi” düğmesine tıklamak yeterli. Ayrıca kullanıcılar saat üzerinden varış yeri aramaları, araç modeli seçimleri ve güzergahları gerçekleştirebilir.

Raporlara göre güncelleme alan Huawei Watch 3 Pro, yeni bağımsız iletişim ve bağımsız navigasyonu destekliyor. Petal’ın seyahat hizmeti ilk kez saatlere geldi. Şirket, bu özelliğin gelecekte daha fazla akıllı saat serisinde kullanıma sunulacağının sözünü veriyor. Huawei bununla beraber, saat arayüzünün plaka bilgisi, araç rengi ve rota bilgisi gibi temel bilgileri görüntüleyebildiğini söylüyor. Ayrıca sürücünün gerçek zamanlı konumu ve seyahat süresi gibi ayrıntıları da gösterebiliyor. Öte yandan akıllı saat taksi, endüktif olmayan ödeme işlevini de destekliyor. Kullanıcı Huawei ödeme özelliklerinden şifresiz ödeme işlevini etkinleştirdiğinde, yolculuk bittikten sonra ödeme otomatik olarak yapılabilir.

Huawei GT 3 SE Saatinin Dikkat Çeken Özellikleri

Watch GT 3 SE, Taksi özelliğinin gelmesini beklediğimiz sıradaki giyilebilir teknoloji. Cihaz, 46 mm kasaya ve 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,43 inç AMOLED bir ekran ile geliyor. Giyilebilir cihazın sağ tarafında fiziksel bir düğmenin yanı sıra dijital bir kurma kolu da bulunuyor.

Watch GT 3 SE, diğer Huawei akıllı saatler gibi, egzersizlerinizi ve spor performansınızı iyileştirmek için kişiselleştirilmiş öneriler sunan Huawei TruSport ile birlikte geliyor. Spor açısından, akıllı saat 100’den fazla farklı spor moduna sahip. Saat, kan oksijeni ve kalp atış hızı izleme gibi de önemli sağlık özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Yeni ürün, Huawei TruSleep 3.0 sayesinde uyku alışkanlıklarınızı da kontrol edebilir. Watch GT 3 SE ortalama kullanımda iki haftaya kadar, yoğun kullanımda ise bir haftaya kadar olan bir dayanıklılığa sahip. Akıllı saat ayrıca 5 ATM suya dayanıklılık derecesi ile geliyor.

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