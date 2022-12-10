Çinli teknoloji devi Huawei, Watch Buds, Nova 10 SE, FreeBuds 5i Pro ve daha fazlasını içeren bir dizi yeni ürünü piyasaya sürdü. Marka ayrıca Huawei Vision Glass olarak adlandırılan akıllı görüntüleme gözlüklerini de tanıttı. Giyilebilir cihaz bir çıkış cihazı olarak çalışıyor. Yeni cihaz başka bir deyişle sadece bağlı cihazların, uyumlu akıllı telefonların, tabletlerin ve PC’lerin içeriğini destekleyebiliyor. Gelin hep beraber yeni cihazın ayrıntılarına inelim.

İçindekiler Huawei Vision Glass Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Huawei Vision Glass Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Tasarımdan başlarsak, Huawei Vision Glass sırasıyla 21mm ve 112g ölçülerinde ince ve hafif özellikleri ile bizleri karşılıyor. Uzun süreli görüntüleme ve kullanma için oldukça uygun olan cihaz, rahatlık adına bir teknoloji harikası. Yeni ürünün güneş gözlüğüne benzediğini ve daha fütüristik bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Vision Glass’ın burun yastıkları kullanıcının ihtiyacına bağlı olarak üç pozisyonda ayarlanabilmesiyle de cihaza modüler biz özellik katıyor. Sadece burun bölümü değil, şirkete göre cihaz çeşitli ayarlamalarla her insanın kafa yapısına göre ayarlanabilir. Giyilebilir cihaz, 500 derece içinde monoküler Miyop ayarına da sahip. Bu özellik, kullanıcıların numaralı gözlüklerini takmadan net bir şekilde görebilecekleri anlamına geliyor. Yeni Vision Glass ayrıca katlanabiliyor ve bir saklama kutusunda kolayca saklanabiliyor.

Huawei Vision Glass, sürükleyici bir görüş alanı için 120 inçlik bir sanal ekran çıkışı sağlayabiliyor. Yüzde 90’a varan DCI-P3 renk gamına, 1.080 x 1.920 piksel FHD çözünürlüğe ve 480 nit tepe parlaklığına sahip iki bağımsız mikro OLED ekran ile de beraber geliyor. Cihazda, daha iyi göz koruması için TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasın da mevcut. Vision Glass, kullanıcıların ortam ışığı koşullarına bağlı olarak parlaklığı beş seviyede ayarlayabilecekleri bir düğme ile her seçeneği sunabiliyor.

Ses açısından, Vision Glass açık akustik bir tasarım ile raflarda yerini bulacak. Yeni ürün dijital ses PA çipi ile birlikte çift 128 mm ultra ince büyük genlikli hoparlör ile donatılmış. Giyilebilir cihaz, daha az ses sızıntısı ve sürükleyici bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor. Peki yeni cihaz hangi ürünler ile çalışabilecek ? Huawei Vision Glass sınırlı sayıda akıllı telefon, tabletler ve PC’lerle uyumlu. Uyumlu cihazların tüm listesini buradan kontrol edebilirsiniz. Huawei Vision Glass 2.999 RMB (~431$) fiyat etiketine sahip. Çin’de bugünden itibaren ön sipariş verilebilir durumda. İlk resmi satışlar ise 26 Aralık’tan itibaren başlayacak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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