Şu sıralar büyük şirketler arasında bir patent kavgası çıkmış durumda. Bir süre önce Huawei, kablosuz iletişim teknolojisi, akıllı telefon fotoğrafçılığı ve ekran kilidi teknolojisi ile ilgili dört patentinin ihlal edildiği iddiasıyla Xiaomi’ye dava açmıştı. İki şirket birkaç yıl boyunca bu patent anlaşmazlığına kilitlendi ve dava nihayet 2022’de çözüldü. Şimdiyse iki dev, baltayı toprağa gömerek küresel bir patent çapraz lisanslama anlaşması yapmayı kabul etti! Ateşkes ilan ettiler!

Huawei ve Xiaomi Patent İhlali Nedeniyle 10 Yıl Boyunca Birbirlerine Dava Açmayacak!

Huawei ve Xiaomi Çarşamba günü küresel bir patent çapraz lisanslama anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Anlaşma, 5G de dahil olmak üzere birden fazla iletişim teknolojisini kapsıyor. Anlaşma her iki şirket için de önemli bir gelişme. Huawei dünyanın önde gelen telekom ekipmanı üreticisi ve akıllı telefon pazarının önemli bir oyuncusu. Xiaomi de dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi.

Anlaşmanın şartları henüz açıklanmadı. Ancak her iki şirketin de anlaşmadan fayda sağlaması muhtemel. Huawei, Xiaomi’nin patentlerine erişim kazanacak ve bu da yeni ürün ve hizmetler geliştirmesine yardımcı olacak. Xiaomi de artık Huawei’ye patent lisans ücreti ödemek zorunda kalmayacağı için anlaşmadan fayda sağlayacak.

Anlaşma ayrıca her iki şirketin de 5G ürün ve hizmetleri geliştirmesine yardımcı olacak. Anlaşmanın 2024 yılının başlarında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu da aslında anlaşmanın o zamana kadar kesin olmayacağı anlamına geliyor.

Ancak, her iki şirket de anlaşmaya bağlılıklarını ifade ettikleri için anlaşmanın planlandığı gibi sonuçlanması muhtemel. Anlaşma 10 yıl süreyle yürürlükte kalacak. Bundan sonra iki şirket anlaşmayı yenilemeyi ya da yeni bir anlaşma için müzakere etmeyi seçebilir.

Teknoloji dünyasının gözü kulağı aslında bu anlaşmada. Zira her iki şirket de birçok patente sahip ve diğer telefon üreticileri de birçok patenti ortak olarak kullanıyor. Umuyoruz ki Çinli devler arasındak bu tatsızlık bir an önce tatlıya bağlanır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi ve Huawei gelecekte ne yapacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!