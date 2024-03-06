Huawei ve vivo küresel ölçekte yeni bir çapraz lisans patent anlaşması imzaladığını duyurarak mobil iletişim sektöründe önemli bir adım attı. Şirket, bu anlaşmanın 5G teknolojisi de dahil olmak üzere hücresel Standart Temel Patentlerini kapsadığını belirtti.

Bu anlaşma, vivo ile imzalanan patent çapraz lisans anlaşması, mobil iletişim sektöründe yaşanan patent anlaşmazlıklarına son verme çabalarıyla ilgili bir dizi gelişmenin bir parçası olarak geliyor. Daha önce vivo ve Nokia arasında yapılan benzer bir anlaşma, patent ödemeleri konusunda tüm yargı bölgelerinde uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları sona erdirdi.

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vivo, 70’ten fazla ülke ve bölgede patent başvurusuna sahip ve 25.000’den fazla patent ailesinden oluşan geniş bir patent portföyüne sahip. Bu portföy, ETSI ve 3GPP gibi standart belirleme kuruluşlarına sunulan 2.500’den fazla aile ve yaklaşık 13.500 standart belgesi ile birlikte 6.000’den fazla 5G standart temel patent ailesini içeriyor.

HUAWEI’nin Fikri Mülkiyet Departmanı Başkanı Alan Fan, bu yeni anlaşmayla ilgili olarak şunları söyledi: “Huawei, bu anlaşmayı vivo ile dostane müzakereler yoluyla yapmış olmaktan memnuniyet duymaktadır. Bu lisans sözleşmesi, birbirimizin patentlerinin değerine duyduğumuz karşılıklı saygıyı yansıtmaktadır. Bu aynı zamanda sektörün birlikte çalıştığını da gösteriyor. Toplu olarak temel araştırmalara yatırım yapıyoruz ve inovasyonun meyvelerini standartlaştırmaya ve paylaşmaya kararlıyız. Sonuçta önemli olan dünyanın her yerindeki insanlara daha iyi ürün ve hizmetler sunmaktır.”

Bu anlaşma, mobil iletişim teknolojilerinde rekabeti artırmak ve endüstriye yeni inovasyonlar getirmek için iş birliği ve ortaklık önemini vurguluyor. Her iki şirketin de patentlerini paylaşarak daha geniş bir müşteri kitlesine daha iyi hizmetler sunmaya odaklandığı görülüyor. Bu, mobil iletişim sektöründe daha fazla iş birliği ve inovasyonun yolunu açabilir ve son kullanıcılara daha iyi ürün ve hizmetler sunulmasına katkı sağlayabilir. Bakalım Huawei ve vivo ortaklığı sonrasında Çin’de ne gibi gelişmeler olacak. Bekleyip göreceğiz.